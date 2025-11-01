En vivo: Ñublense enfrenta a un Colo Colo cada vez más lejos de las copas internacionales
El cuadro chillanejo recibe al Cacique que debe ganar para mantener la esperanza de acceder a la Copa Sudamericana.
Minuto a minuto
Ñublense 0-0 Colo Colo
La formación titular de Ñublense:
La formación titular de Colo Colo:
Ñublense recibe a un urgido Colo Colo
El cuadro de Chillán se enfrenta al Cacique, que ve cómo se le aleja cada vez más la chance de meterse en zona de Copa Sudamericana.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.