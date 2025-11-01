OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

La zurda de Pizarro sale al rescate de Colo Colo: Ortiz toma aire en Chillán y sigue en la pelea por la Sudamericana

El gol del seleccionado chileno le entregó el triunfo 1-0 al Cacique sobre Ñublense, la segunda victoria del entrenador argentino en su periplo por el fútbol nacional. Los albos siguen en el octavo lugar de la tabla, ahora a cuatro unidades de la zona de clasificación a las copas.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Vicente Pizarro convirtió el gol del triunfo de Colo Colo sobre Ñublense. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

En el marco de un año para el olvido, que prometía ser alucinante por el centenario, el único objetivo que le queda a Colo Colo en la temporada 2025 es clasificar a una copa. En rigor, a la Sudamericana. Una especie de premio de consuelo que no satisface a los exigentes y exitistas hinchas albos. Por lo mismo, la visita a Chillán no permitía un tropezón. La zurda de Vicente Pizarro le dio el triunfo a los albos por 1-0.

El Cacique salió a la cancha del Bicentenario Nelson Oyarzún en la octava posición de la tabla, a siete puntos del séptimo lugar, que marca el corte para la clasificación a la Sudamericana 2026. Además, Cobresal se escapó por su triunfo del viernes sobre Audax Italiano, en La Florida.

Era una nueva prueba para Fernando Ortiz, en el afán de percibir cuál es su propuesta y para que empiece a mostrar su mano técnica al mando del plantel más caro de la historia del fútbol chileno (que no conformó, por cierto). Sin el lesionado Arturo Vidal, Tomás Alarcón tomó el rol de mediocampista central, con Méndez y Pizarro de interiores. Además, retomó la titularidad Javier Correa, cuyas lesiones han mermado su regularidad.

El primer tiempo fue de más a menos, con un Ñublense que fue levemente superior, con presión en campo rival, aunque no lo tradujo en el marcador. Colo Colo no se encontraba, sin conexiones de mitad hacia arriba. En ese sentido, la labor de Claudio Aquino quedaba en entredicho. El 10 se vistió con la ropa del Carlos Palacios 2024: siendo enlace, pero cargado por la izquierda. El punto es que no son parecidos en sus características. Lo más convincente del ex Vélez fue y es jugando detrás del 9.

Los albos caracterizan tener una alta posesión, pero en el primer tiempo registraron solo el 44%, y cero tiros al arco. Signos de lo complejo que era el trámite para los de Ortiz. Salvo un acercamiento de Correa en los 20′, con un disparo desviado, no hubo más de riesgo en el arco de Nicola Pérez.

Para el complemento, el panorama mejoró para Colo Colo porque tuvo más circuitos ofensivos (Aquino mejoró) y logró dar con el arco rival. En los 49′, un tiro de Vicente Pizarro se fue desviado por muy poco. Era un aviso de lo que sucedería más tarde. En los 55′, el 34 de los blancos marcó el 1-0 con un zurdazo colocado, tras jugada de Lucas Cepeda. Sexta anotación en el certamen.

Con desventaja en el marcador, a Ñublense se le iba a complicar aún más por la expulsión de Carlos Labrín, tras la revisión en el VAR de una fuerte falta sobre Cepeda (fuerza excesiva). Se le abrió una ventana a los albos para ampliar la diferencia, sin embargo contó con la impericia de Javier Correa y las tapadas del uruguayo Pérez. El ariete argentino buscó incesantemente su anotación y no pudo. Mientras que el 1 de los Diablos Rojos fue clave para mantener a los suyos en el partido. A lo menos, tuvo tres atajadas de gol.

Con un mejor segundo tiempo en relación al primero, Colo Colo obtuvo recién su tercer triunfo como visitante en el torneo 2025. Además, es la segunda victoria de Fernando Ortiz en el fútbol chileno. Entonces, el cuadro popular se mantiene en la 8ª posición, ahora con 38 puntos, a cuatro de Palestino y la U, buscando entrar en la zona de copas.

Ficha del partido

Ñublense: N. Pérez; B. Cerezo, C. Labrín, O. Bosso, J. Campusano; M. Plaza (77′, R. González), L. Reyes, F. Mateos (66′, E. Valencia); G. Graciani (77′, B. Oyarzo), P. Rubio (66′, P. Sánchez) y G. Ávalos (66′, D. Sanhueza). DT: R. Fuentes.

Colo Colo: F. De Paul; M. Isla, J. Villagra, E. Amor, E. Wiemberg; V. Méndez (87′, B. Pérez), T. Alarcón (79′, E. Pavez), V. Pizarro; L. Cepeda, J. Correa (80′, M. Bolados) y C. Aquino (90′+3, L. Hernández). DT: F. Ortiz.

Goles: 0-1, 55′, Pizarro, zurdazo colocado tras jugada de Cepeda.

Árbitro: M. Salvo. Amonestó a Rubio, Pérez, Cerezo, Sánchez (Ñ); Alarcón, Villagra, Méndez (CC). En los 63′, expulsa a Labrín (Ñ) por juego brusco tras revisión del VAR.

Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Asistieron 8 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.

Lee también:

Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraÑublenseColo ColoFernando OrtizCopa SudamericanaÑublense vs Colo ColoVicente Pizarro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

El sueño de una sombra: un relato de Irene Vallejo

Cómo me dejó el inglés: un relato de Jaime Bayly

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

3.
Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

4.
Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”

Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”

5.
“Yo no soy un octubrista de derecha”: Kaiser apunta contra Desbordes tras no respaldar su candidatura presidencial

“Yo no soy un octubrista de derecha”: Kaiser apunta contra Desbordes tras no respaldar su candidatura presidencial

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Decretan alerta roja por incendio forestal en La Estrella

Decretan alerta roja por incendio forestal en La Estrella

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Villa en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Villa en TV y streaming

SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura
Chile

SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura

Hombre muere a causa de una golpiza efectuada por dos sujetos en Chillán

“Proyectos políticos distintos”: RN blinda a Mario Desbordes y remarca distancia con Johannes Kaiser

¿Por qué necesitamos prudencia fiscal ahora?
Negocios

¿Por qué necesitamos prudencia fiscal ahora?

Anclar el péndulo

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos
Tendencias

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos

Así es por dentro el lujoso departamento de Marc Anthony que vendió con pérdidas

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

A 90’ de la gloria: Coquimbo Unido aspira a ser el mejor campeón de torneos largos de este siglo
El Deportivo

A 90’ de la gloria: Coquimbo Unido aspira a ser el mejor campeón de torneos largos de este siglo

Fernando Ortiz zanja el conflicto con Esteban Pavez tras la victoria de Colo Colo ante Ñublense: “Es un jugador más”

La zurda de Pizarro sale al rescate de Colo Colo: Ortiz toma aire en Chillán y sigue en la pelea por la Sudamericana

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Arrestan a dos sujetos tras apuñalar a múltiples pasajeros a bordo de un tren británico con destino a Huntingdon
Mundo

Arrestan a dos sujetos tras apuñalar a múltiples pasajeros a bordo de un tren británico con destino a Huntingdon

Trump amenaza con intervención militar en Nigeria por ataques contra cristianos y ordena prepararse para una posible acción

No descartan que sea intencional: explosión se registra en un edificio de la Universidad de Harvard

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”