La zurda de Pizarro sale al rescate de Colo Colo: Ortiz toma aire en Chillán y sigue en la pelea por la Sudamericana

En el marco de un año para el olvido, que prometía ser alucinante por el centenario, el único objetivo que le queda a Colo Colo en la temporada 2025 es clasificar a una copa. En rigor, a la Sudamericana. Una especie de premio de consuelo que no satisface a los exigentes y exitistas hinchas albos. Por lo mismo, la visita a Chillán no permitía un tropezón. La zurda de Vicente Pizarro le dio el triunfo a los albos por 1-0.

El Cacique salió a la cancha del Bicentenario Nelson Oyarzún en la octava posición de la tabla, a siete puntos del séptimo lugar, que marca el corte para la clasificación a la Sudamericana 2026. Además, Cobresal se escapó por su triunfo del viernes sobre Audax Italiano, en La Florida.

Era una nueva prueba para Fernando Ortiz, en el afán de percibir cuál es su propuesta y para que empiece a mostrar su mano técnica al mando del plantel más caro de la historia del fútbol chileno (que no conformó, por cierto). Sin el lesionado Arturo Vidal, Tomás Alarcón tomó el rol de mediocampista central, con Méndez y Pizarro de interiores. Además, retomó la titularidad Javier Correa, cuyas lesiones han mermado su regularidad.

El primer tiempo fue de más a menos, con un Ñublense que fue levemente superior, con presión en campo rival, aunque no lo tradujo en el marcador. Colo Colo no se encontraba, sin conexiones de mitad hacia arriba. En ese sentido, la labor de Claudio Aquino quedaba en entredicho. El 10 se vistió con la ropa del Carlos Palacios 2024: siendo enlace, pero cargado por la izquierda. El punto es que no son parecidos en sus características. Lo más convincente del ex Vélez fue y es jugando detrás del 9.

Los albos caracterizan tener una alta posesión, pero en el primer tiempo registraron solo el 44%, y cero tiros al arco. Signos de lo complejo que era el trámite para los de Ortiz. Salvo un acercamiento de Correa en los 20′, con un disparo desviado, no hubo más de riesgo en el arco de Nicola Pérez.

Para el complemento, el panorama mejoró para Colo Colo porque tuvo más circuitos ofensivos (Aquino mejoró) y logró dar con el arco rival. En los 49′, un tiro de Vicente Pizarro se fue desviado por muy poco. Era un aviso de lo que sucedería más tarde. En los 55′, el 34 de los blancos marcó el 1-0 con un zurdazo colocado, tras jugada de Lucas Cepeda. Sexta anotación en el certamen.

Con desventaja en el marcador, a Ñublense se le iba a complicar aún más por la expulsión de Carlos Labrín, tras la revisión en el VAR de una fuerte falta sobre Cepeda (fuerza excesiva). Se le abrió una ventana a los albos para ampliar la diferencia, sin embargo contó con la impericia de Javier Correa y las tapadas del uruguayo Pérez. El ariete argentino buscó incesantemente su anotación y no pudo. Mientras que el 1 de los Diablos Rojos fue clave para mantener a los suyos en el partido. A lo menos, tuvo tres atajadas de gol.

Con un mejor segundo tiempo en relación al primero, Colo Colo obtuvo recién su tercer triunfo como visitante en el torneo 2025. Además, es la segunda victoria de Fernando Ortiz en el fútbol chileno. Entonces, el cuadro popular se mantiene en la 8ª posición, ahora con 38 puntos, a cuatro de Palestino y la U, buscando entrar en la zona de copas.

Ficha del partido

Ñublense: N. Pérez; B. Cerezo, C. Labrín, O. Bosso, J. Campusano; M. Plaza (77′, R. González), L. Reyes, F. Mateos (66′, E. Valencia); G. Graciani (77′, B. Oyarzo), P. Rubio (66′, P. Sánchez) y G. Ávalos (66′, D. Sanhueza). DT: R. Fuentes.

Colo Colo: F. De Paul; M. Isla, J. Villagra, E. Amor, E. Wiemberg; V. Méndez (87′, B. Pérez), T. Alarcón (79′, E. Pavez), V. Pizarro; L. Cepeda, J. Correa (80′, M. Bolados) y C. Aquino (90′+3, L. Hernández). DT: F. Ortiz.

Goles: 0-1, 55′, Pizarro, zurdazo colocado tras jugada de Cepeda.

Árbitro: M. Salvo. Amonestó a Rubio, Pérez, Cerezo, Sánchez (Ñ); Alarcón, Villagra, Méndez (CC). En los 63′, expulsa a Labrín (Ñ) por juego brusco tras revisión del VAR.

Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Asistieron 8 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.