Cobresal vence a Audax en La Florida y aleja aún más la opción de Colo Colo para disputar la próxima Sudamericana

Cobresal dio otra cachetada a las pretensiones de Colo Colo de meterse en la próxima Copa Sudamericana. El cuadro atacameño ganó 2-1 en su visita a Audax Italiano para trepar al tercer puesto y se escapó en la cerrada lucha de los equipos chilenos.

El elenco local intentó sorprender desde el inicio. La presión asfixiante de los verdes llevó al error de los mineros en la salida. Así, a los 7’, una jugada combinada entre Lautaro Palacios y Eduardo Vargas terminó con la pelota en los pies de Leonardo Valencia, quien obligó a una gran reacción del golero Alejandro Santander para evitar la apertura del marcador.

Pero los dirigidos de Gustavo Huerta lograron sentirse cómodos en La Florida. Cerca del cuarto de hora, un cabezazo desviado de Félix Triñanes fue el primer aviso de los visitantes. A los 22’, Cristopher Barrera controló en la derecha y asistió a Sergio Carrasco con un largo pase cruzado. El delantero de Cobresal ganó la posición a Oliver Rojas y definió cruzado para el 1-0.

El equipo de Juan José Ribera intentó reaccionar frente a la desventaja. Pasada la media hora, Paolo Guajardo quedó cerca del punto penal y sacó un disparo que se fue muy cerca del vertical izquierdo de Santander.

Sin embargo, un nuevo error de los itálicos permitió aumentar la cuenta para la escuadra atacameña. Vicente Fernández ensayó un largo centro desde la izquierda, aparentemente inofensivo, pero el bote engañó a Esteban Matus quien la paró con la mano. El árbitro Gastón Philippe no dudó en el cobro del penal, el mismo que ejecutó Jorge Henríquez para el 2-0 de los nortinos.

Solo un poco

La reanudación del partido, en el tiempo complementario, encontró a un equipo verde diferente. Ribera movió las piezas y dispuso tres cambios, entre ellos la salida de Eduardo Vargas y la de Rojas, quien perdió la marca en la primera conquista.

Los itálicos no demoraron en justificar ese cambio de nombres y de actitud. A los 50’, un desborde del Leo Valencia terminó en una mano de César Yanis en el área. El juez cobró la pena máxima y el mismo 10 de los itálicos puso el 2-1, a los 51’.

Entonces, el partido ganó en intensidad, a sabiendas de que los floridanos se alejaban de la opción de avanzar a la próxima Copa Libertadores, lucha en la que el equipo de El Salvador también se juega posibilidades.

En los minutos finales, el partido ganó en intensidad, pero el marcador no se movió más. Cobresal rescató un valioso triunfo en Santiago que le permite sumar 44 puntos, mientras que los audinos se quedan en 43- De paso, los cupríferos se alejan del séptimo puesto, el último que entregan copas internacionales, y dejan a Colo Colo a siete unidades de Palestino.