La respuesta de Fernando Ortiz a Esteban Pavez por las quejas del volante: “Tengo que hacerle saber ciertas situaciones”

Colo Colo vive días intensos. Mientras prepara su visita a Ñublense, en Chillán, el cuadro albo no solo mira la tabla y las opciones de acceder a la Copa Sudamericana. También gestiona tensiones internas. Una de ellas quedó expuesta tras la molestia manifestada por Esteban Pavez al quedar relegado del equipo. Fernando Ortiz abordó el caso.

El DT no esquivó el tema. “El jugador particularmente tiene estado de emociones y la comparto, pero tengo que hacerle saber ciertas situaciones. Los que no juegan van a estar calientes. En el caso de Esteban, yo se la comenté y el resto queda en la intimidad”, sostuvo el técnico.

La continuidad de Ortiz pende de un hilo en Colo Colo. PHOTOSPORT

El duelo ante Ñublense llega en un momento clave para los albos, que todavía buscan tener presencia internacional en 2026. “La frustración es grande porque se nos escapan puntos que casi dábamos por hechos ante Limache. Es normal que duela”, reconoció. De todas maneras, aseguró que el plantel ya está enfocado en lo que viene: “Debemos acortar la distancia con Cobresal. Todos sabemos que el objetivo principal es obtener un cupo a copas internacionales. Depende de nosotros y de que nuestro rival pierda puntos”.

Consultado sobre su continuidad en caso de no clasificar a la Sudamericana, Ortiz reafirmó que existe un marco de exigencias claras en su llegada. “El presidente lo dijo muy claro, hay requisitos. Eso no quiere decir que tenga la posibilidad de salir o quedarme, pero son objetivos trazados. Estoy tranquilo y confiado en que los conseguiremos”, aseguró.

En cuanto a la conformación del equipo, el DT confirmó una baja sensible: Arturo Vidal no será considerado para el duelo en Chillán. “Terminó con un golpe, una dolencia bastante importante, no ha trabajado durante la semana. No va a ser considerado. Le dije que se trate, que se vienen partidos interesantes y él va a estar a disposición luego de volver a entrenar”, detalló.