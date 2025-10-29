SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Campeón en la cancha: las gestiones a todo nivel para evitar que Coquimbo Unido se consagre sin jugar

Los piratas pueden dar la vuelta olímpica este fin de semana. Dependen de sí mismos. Sin embargo, la ANFP y TNT Sports exploran fórmulas para mantener la tensión en una fecha clave.

Por 
Cristian Barrera
Christian González
 
Matías Parker
Matías Palavecino ante Juan Leiva, en el duelo entre O'Higgins y Coquimbo Unido (Foto: Photosport) JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Coquimbo Unido comenzó la cuenta regresiva. Hace rato, en rigor, el equipo de Esteban González es el principal postulante al título en la Liga de Primera. Los nortinos han realizado una campaña notable, que se resume en 62 unidades, 14 de distancia respecto del escolta, Universidad Católica.

En el puerto preparan una fiesta. Los piratas reciben a Unión La Calera en un Francisco Sánchez Rumoroso que lucirá, literalmente, a tope: la dirigencia que encabeza Jorge Contador logró la autorización para ocupar la totalidad del aforo. Es decir, unos 18 mil coquimbanos entrarán ahí para ser testigos de una consagración histórica. Ya está definido que hasta el recinto llegarán el Huemul de Plata, el trofeo que premia al campeón nacional, y Pablo Milad, el presidente de la ANFP, para entregarlo.

Campeón en la cancha: las gestiones a todo nivel para evitar que Coquimbo Unido se consagre sin jugar

El único equipo que tiene opciones matemáticas de amagar el festejo pirata es Universidad Católica. Los cruzados tienen que ganarle a O’Higgins y, naturalmente, esperar un tropiezo de los aurinegros ante los cementeros.

También puede darse un escenario benévolo para los nortinos: que los celestes le ganen o le empaten al equipo de Daniel Garnero, lo que significaría la consagración automática del equipo coquimbano. O, en otras palabras, que entre como campeón al encuentro ante los cementeros.

La ANFP y TNT Sports intentan evitar el último escenario. Básicamente, con la idea de mantener la atracción de la última jornada. La intención de ambas entidades es, precisamente, mantener la tensión. Hay, por cierto, un interés deportivo y otro comercial.

Zampedri y Zaldivia, en el Clásico Universitario (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Las opciones

Hasta ahora, el duelo entre la UC y O’Higgins está programado para el sábado, a las 20.30 horas, en el Claro Arena. El choque entre coquimbanos y cementeros, en tanto, aparece calendarizado para el domingo, a las 17.30 horas.

En función de las variables descritas anteriormente, se estudian distintos escenarios. El inicial, mover el duelo de los piratas al sábado no agradó en lo absoluto a la entidad que preside Jorge Contador. La razón parece obvia: al tener la primera opción y depender de sí mismos, los nortinos exigen que se les respete el día y la hora en la que aparecen originalmente programados. Entre otras cosas, porque ya consiguieron los respectivos permisos para ocupar el aforo completo del Francisco Sánchez y echaron a andar el proceso de venta de entradas para lo que presumen que será una celebración multitudinaria.

La UC está al tanto de los movimientos.

Más sobre:Coquimbo UnidoANFPTNT SportsUniversidad CatólicaEsteban GonzálezFútbolFútbol NacionalLiga de Primera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Estados Unidos comunica a sus aliados que reducirá su presencia militar en Europa

“No más castigo al empleo femenino”: Matthei presenta medidas para impulsar el mercado laboral para las mujeres

Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago

Solo María Luisa Cordero votó a favor: diputados desechan cuestión previa y discuten fondo de AC contra juez Ulloa

Colegio de Abogados acoge amparo de Providel y reprocha actuar de fiscales Armendáriz y Jacir

PDI desarticula banda de falsos técnicos dedicada al robo de cables en Concepción

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

4.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

5.
Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City

Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City

“No más castigo al empleo femenino”: Matthei presenta medidas para impulsar el mercado laboral para las mujeres
Chile

“No más castigo al empleo femenino”: Matthei presenta medidas para impulsar el mercado laboral para las mujeres

Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago

Solo María Luisa Cordero votó a favor: diputados desechan cuestión previa y discuten fondo de AC contra juez Ulloa

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión
Negocios

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión

Productores prevén un nuevo récord de exportaciones de cerezas en la temporada 2025-2026

Gaston Bottazzini deja el cargo de CEO en el holding español el Corte Inglés

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra
Tendencias

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Las primeras palabras de Robinho desde la cárcel tras haber sido condenado por violación

Campeón en la cancha: las gestiones a todo nivel para evitar que Coquimbo Unido se consagre sin jugar

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

De Edgar Allan Poe a Bram Stoker: cómo narrar el terror animal según autores clásicos
Cultura y entretención

De Edgar Allan Poe a Bram Stoker: cómo narrar el terror animal según autores clásicos

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Estados Unidos comunica a sus aliados que reducirá su presencia militar en Europa
Mundo

Estados Unidos comunica a sus aliados que reducirá su presencia militar en Europa

Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo “Poseidón”, con capacidad para portar cabezas nucleares

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo
Paula

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80