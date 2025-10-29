Coquimbo Unido comenzó la cuenta regresiva. Hace rato, en rigor, el equipo de Esteban González es el principal postulante al título en la Liga de Primera. Los nortinos han realizado una campaña notable, que se resume en 62 unidades, 14 de distancia respecto del escolta, Universidad Católica.

En el puerto preparan una fiesta. Los piratas reciben a Unión La Calera en un Francisco Sánchez Rumoroso que lucirá, literalmente, a tope: la dirigencia que encabeza Jorge Contador logró la autorización para ocupar la totalidad del aforo. Es decir, unos 18 mil coquimbanos entrarán ahí para ser testigos de una consagración histórica. Ya está definido que hasta el recinto llegarán el Huemul de Plata, el trofeo que premia al campeón nacional, y Pablo Milad, el presidente de la ANFP, para entregarlo.

Campeón en la cancha: las gestiones a todo nivel para evitar que Coquimbo Unido se consagre sin jugar

El único equipo que tiene opciones matemáticas de amagar el festejo pirata es Universidad Católica. Los cruzados tienen que ganarle a O’Higgins y, naturalmente, esperar un tropiezo de los aurinegros ante los cementeros.

También puede darse un escenario benévolo para los nortinos: que los celestes le ganen o le empaten al equipo de Daniel Garnero, lo que significaría la consagración automática del equipo coquimbano. O, en otras palabras, que entre como campeón al encuentro ante los cementeros.

La ANFP y TNT Sports intentan evitar el último escenario. Básicamente, con la idea de mantener la atracción de la última jornada. La intención de ambas entidades es, precisamente, mantener la tensión. Hay, por cierto, un interés deportivo y otro comercial.

Zampedri y Zaldivia, en el Clásico Universitario (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Las opciones

Hasta ahora, el duelo entre la UC y O’Higgins está programado para el sábado, a las 20.30 horas, en el Claro Arena. El choque entre coquimbanos y cementeros, en tanto, aparece calendarizado para el domingo, a las 17.30 horas.

En función de las variables descritas anteriormente, se estudian distintos escenarios. El inicial, mover el duelo de los piratas al sábado no agradó en lo absoluto a la entidad que preside Jorge Contador. La razón parece obvia: al tener la primera opción y depender de sí mismos, los nortinos exigen que se les respete el día y la hora en la que aparecen originalmente programados. Entre otras cosas, porque ya consiguieron los respectivos permisos para ocupar el aforo completo del Francisco Sánchez y echaron a andar el proceso de venta de entradas para lo que presumen que será una celebración multitudinaria.

La UC está al tanto de los movimientos.