A la caza del récord del Ballet Azul: Coquimbo obtiene aforo completo para duelo con La Calera en que puede ser campeón

Coquimbo Unido está a un paso de escribir su mejor historia. La victoria sobre O’Higgins dejó a los piratas a un triunfo de consagrarse, por primera vez, como campeones en Primera División, un logro que han ido cimentando en una campaña notable, de la mano de Esteban González.

Para completar un escenario de ensueño, los piratas pueden dar la vuelta olímpica en casa: este domingo, a las 17.30 horas, reciben a Unión La Calera, en el Francisco Sánchez Rumoroso. Una victoria les dará la corona y, además, los acercará a otro privilegio: les faltarán dos triunfos consecutivos para alcanzar una marca del Ballet Azul, que entre 1963 y 1964 consiguió 16 victorias en fila. Otra marca que aparece en el horizonte es la marca de puntos de la UC: 74 unidades en el torneo de 2010. Ese año, eso sí, se jugaron 34 jornadas.

Coquimbo Unido prepara una fiesta: pide aforo completo para el duelo ante La Calera

El puerto se prepara para un carnaval. En la práctica, el ambiente festivo se siente hace varias semanas, desde que empezó a despejarse el camino hacia la consagración. Una ciudad embanderada con los colores del club da cuenta del estado una felicidad que se mezcla con la ansiedad de la cristalización de un sueño.

Ese instante puede producirse con el coliseo a plena capacidad: la dirigencia que encabeza Jorge Contador pidió el aforo completo del principal escenario deportivo de la ciudad, precisamente con el afán de que nadie quede fuera de un evento histórico.

Cecilio Waterman, en el partido entre O'Higgins y Coquimbo Unido (Foto: Photosport) JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

El Francisco Sánchez Rumoroso puede recibir a 18 mil espectadores. Para el duelo frente a Colo Colo, los fanáticos agotaron rápidamente los 11.600 boletos que se pusieron a la venta en principio. Lo propio hicieron con las 3.900 localidades adicionales que se autorizaron posteriormente, ante la alta demanda. Para ese duelo, solo se permitió el ingreso de hinchas locales.

Un escenario más cauteloso fija las expectativas en 16 mil localidades, dos mil menos que la capacidad máxima.

La resolución se conocerá este martes, después de las respectivas reuniones de coordinación entre el club, las autoridades y Carabineros. De esas citas saldrá, además, la aprobación para el inicio del proceso de venta de las localidades.

La Copa y la presencia de Milad

La concreta posibilidad matemática de que los piratas se consagren este domingo derivará en dos efectos: en el Francisco Sánchez Rumoroso estará el Huemul de Plata, el trofeo que consagra al monarca de la máxima competencia futbolística a nivel local.

Además, en el recinto estará el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien encabezará la ceremonia de entrega de la copa al flamante campeón del fútbol chileno.