El Deportivo

Hinchas de la U llegan a las inmediaciones del estadio de Lanús pese a las advertencias de las autoridades argentinas

La prensa argentina da cuenta de que algunos barristas de Universidad de Chile se han fotografiado en Buenos Aires.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Hinchas de la U fueron captados en Argentina en la previa del choque contra Lanús por la Copa Sudamericana.

Este jueves Universidad de Chile visita a Lanús por el duelo de revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana en Buenos Aires. La llave entre ambas instituciones quedó abierta después de que en el primer encuentro empataran 2-2.

Este duelo además marcará el regreso del cuadro universitario a Buenos Aires después de los horrorosos incidentes que se desarrollaron por los octavos de final contra Independiente en Avellaneda.

Un recuerdo que fue tratado en la previa por el portero Gabriel Castellón. “La vuelta a Argentina va a ser tema. Sabemos que va a ser hostil, por lo que pasó con Independiente y en el Mundial que se disputó acá. Ellos perdieron la final y se ha generado una rivalidad”, expuso el guardameta, tratando también lo ocurrido durante la final de la Copa Sub 20 de Chile 2025 en la que se enfrentaron Argentina y Marruecos.

El golero abordó, también, un potencial foco de conflicto con los hinchas locales: en Santiago, el bus que trasladaba al plantel de Lanús al recinto de Ñuñoa fue atacado. “Estoy en contra de cualquier agresión. Lanús sufrió un accidente acá cuando vinieron a Chile, y todos estamos en contra de eso. Pero todo se debe definir en cancha, y no por una agresión. Nosotros tenemos que estar fuertes como grupo y lo que pase afuera no nos debe importar”, estableció.

A raíz de esto último, la Conmebol decidió sancionar a la U con siete partidos de local y otros siete como visitante sin público, por lo que para este jueves está prohibida la presencia de hinchada forastera.

A pesar de esto, la prensa argentina ha informado que de todas maneras han llegado fanáticos de los azules a las inmediaciones del estadio de Lanús. El sitio Doble Amarilla compartió una fotografía en la que aparecen dos personas sosteniendo un lienzo con colores azul y rojo con la insignia del club.

La advertencia de la Aprevide

Antes de que el plantel de la U viajara a Argentina, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), el organismo del Ministerio de Seguridad que está a cargo de los eventos masivos en el país vecino, había realizado una alerta a los fanáticos chilenos.

“Aprevide advierte que se encuentra vigente la prohibición de concurrencia a más de 80 hinchas del conjunto chileno, y en el caso de registrarse la presencia organizada o individual de simpatizantes en cercanías del evento, se dará lugar a los protocolos previstos por la normativa vigente, lo que podrá implicar la retención preventiva de las personas con intervención de la autoridad judicial competente”, enfatizaron.

También agregaron que se instalará un dispositivo de seguridad similar a lo realizado en la Copa Libertadores femenina, que se desarrolló en los estadios de Banfield y Morón.

También lanzaron críticas contra Carabineros de Chile, por los incidentes ocurridos en el partido de ida entre granates y azules. “Está a la vista que el pedido de custodia a Carabineros fue ineficaz, ya que el micro que trasladaba al plantel de Lanús fue agredido”, detallaron y se comprometieron a reforzar la seguridad del plantel de la U cuando se trasladen rumbo a la Fortaleza, como llaman los hinchas granates a su estadio.

Más sobre:FútbolUniversidad de ChileLa ULanúsCopa SudamericanaBuenos AiresAprevide

