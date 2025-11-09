OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    “Hazte el guapo en Argentina, hue...”: el fuerte descargo de Ronald Fuentes contra Piero Maza que le costó la expulsión

    El técnico de Ñublense manifestó su descontento con el juez en el duelo contra O'Higgins en Rancagua.

    Pablo Retamal V.
    Ronald Fuentes fue expulsado en el duelo entre O'Higgins y Ñublense. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Este sábado se enfrentaron en Rancagua O’Higgins y Ñublense por la 27° fecha de la Liga de Primera en un partidazo. O’Higgins logró reponerse en el marcador hasta imponerse por 4-2 a los Diablos Rojos.

    Claro que en medio del partido hubo una situación que enfrentó directamente al árbitro Piero Maza con el técnico Ronald Fuentes.

    Todo inició en el minuto 27 después de la expulsión del futbolista Gabriel Graciani. Esta situación desató el enojo de fuentes que lanzó: “Hazte el guapo en Argentina, hue... Hazte el guapo en Argentina. Te hací el guapo acá, culi...”.

    En un principio, debido a que Maza se encontraba aún discutiendo con algunos jugadores de los Diablos Rojos, este no se percató de las palabras del adiestrador.

    Sin embargo, tras comunicarse con el cuarto árbitro, Jorge Oses, Maza se dirigió hasta la zona de las bancas para mostrarle la tarjeta roja a Fuentes.

    Tras ello, cuando se dirigía al banco, el DT le preguntó a Oses “¿Qué dije? ¿Qué le dije a Piero? Pero dime”, insistió antes de marcharse a los camarines tras no tener respuesta.

    La referencia de Ronald Fuentes

    Más allá de los cuestionamientos, las palabras de Ronald Fuentes pueden deberse a la actuación que tuvo Piero Maza en el duelo de revancha de las semifinales de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo disputada en Argentina.

    En esa oportunidad, el réferi nacional recibió varias críticas de la prensa transandina por el escaso tiempo de adición que entregó en el segundo tiempo y por ni siquiera esperar a que se cumpliera.

    Olé, dedico una nota exclusiva para tratar este tema bajo el título de “los increíbles pocos minutos de adición del árbitro y la explosión de Costas”.

    Allí señalan que “lo que fue muy llamativo, fue lo que hizo el juez chileno Piero Maza y lo que fue a reclamar con razón Gustavo Costas post eliminación. Porque el árbitro solo dio seis minutos de adición cuando hubo varias interrupciones (solamente en la expulsión de Plata el juego estuvo parado cinco minutos), los cambios y -sobre todo- con los jugadores del Flamengo, típico en este tipo de partidos, haciendo tiempo”.

    Lo increíble es que Maza dio solo seis minutos y lo terminó a los 5.43, cuando Rossi iba a sacar del arco. De mínima, y sin llegar a recuperar todo el tiempo perdido, era para entre 10 y 13 minutos adicionales”, plantean.

    “¿Racing perdió por eso? No, claramente. Pero está claro que con más minutos más, y jugando todo el segundo tiempo en el área rival, podía haber igualado la serie para llevarla a penales. Pero el árbitro, sorpresivamente, metió seis de descuento y jugó para Flamengo”, cerraron.

    Una visión similar fue la que tuvo TyC Sports. Allí apuntan que “Racing empató 0-0 con Flamengo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025, un encuentro que despertó gran enfado dentro de la Academia con el referí Piero Maza por las numerosas detenciones a las acciones y el poco tiempo neto de juego”.

    “Si bien el equipo de Gustavo Costas pecó por ineficaz ante el Mengao, un gran foco de quejas durante el juego fueron las constantes interrupciones al juego, acusando de ‘hacer tiempo’ a los jugadores de la visita que durante el segundo tiempo buscaron que el 1-0 de la ida sea suficiente para meterse en la gran final”, continúan.

    “Según 365Score, en el segundo tiempo se jugaron solo 20:47 minutos en una etapa complementaria que sumada a sus 45 minutos iniciales se le agregaron otros seis más, los cuales tampoco se disputaron ya que Maza hizo sonar el pitazo final antes ya que la pelota se encontraba en manos de Agustín Rossi”, añaden como dato.

    “Fue durante la segunda etapa que la expulsión de Gonzalo Plata y revisión del VAR para dar marcha atrás sobre la tarjeta roja de Marcos Rojo tuvieron lugar, dos acciones por las cuales se perdieron varios minutos sumado a las diez modificaciones entre los dos equipos y las 46 oportunidades que estuvo detenido el encuentro”, cerraron.

    Más sobre:FútbolPiero MazaRonald FuentesÑublenseLiga de Primera

