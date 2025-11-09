O’Higgins lo da vuelta ante Ñublense y no le pierde el rastro a la UC en busca del Chile 2

La jornada sabatina de la Liga de Primera se cerró en Rancagua, con un partido importante en la pelea por el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2026. Con el título de Coquimbo Unido consumado, en la parte alta la lucha se reduce a cuál club será el subcampeón, y así acceder directamente a la fase grupal del certamen continental. O’Higgins, uno de los aspirantes a ese codiciado cupo, mantiene el tranco ganador, al superar 4-2 a Ñublense.

El triunfo de Universidad Católica sobre Deportes La Serena, al mediodía, le puso presión a los celestes. Enfrentaron a los Diablos Rojos, que no tiene objetivos para el cierre de temporada, luego de quitarle el invicto a los cruzados en el Claro Arena, el fin de semana pasado.

El partido comenzó favorablemente para el denominado Capo de Provincia, porque abrió el marcador en los 12′ a través de Maximiliano Romero, quien definió tras un pase preciso de Martín Sarrafiore. No obstante, el duelo se fue metiendo en un entramado complejo, sumado al malestar que generaría en los chillanejos el accionar del árbitro Piero Maza.

En los 26′, luego de una revisión de VAR, el colegiado expulsa a Gabriel Graciani, luego de una fuerte falta en contra de Luis Pavez, catalogada como “juego brusco grave”. Esto provocó airadas reacciones de la banca de Ñublense. Tanto así que el DT Ronald Fuentes se fue expulsado, tras emitir algunas frases de grueso calibre. “Hazte el guapo en Argentina, cul...”, exclamó el exfutbolista, por ejemplo.

En el papel, estaba todo dado para O’Higgins: ganando y con uno más. Pero no fue así. De hecho, Ñublense se acopló mejor con 10. En los 33′, Maza cobra penal para la visita, por falta de Alan Robledo sobre Lorenzo Reyes. Federico Mateos ejecutó la pena máxima y puso el 1-1 en los 36′.

En el complemento, con uno menos, los chillanejos le fueron cerrando los caminos a los rancagüinos y salían de contragolpe. En los 64′, con espacio para recorrer, concretó el 2-1 con el tanto de Matías Plaza, cerrando una transición rápida con un disparo bajo. Se le empezó a complicar más de la cuenta el trámite a los celestes.

En el cuarto de hora final, los pupilos de Paqui Meneghini reaccionaron. Quien se erigió como figura fue Luis Pavez, protagonista ofensivo de su equipo. A 15′ del epílogo, en una jugada que pasó de derecha a izquierda, el lateral izquierdo aparece y saca un remate que se desvía en Bryan Rabello. Hubo suspenso, porque se revisó la posición del ex Sevilla. Estaba habilitado, por lo tanto fue el 2-2.

Pasaron cinco minutos y Pavez se vistió de centrodelantero. En posición de 9, realizó una vistosa pirueta y clavó el balón en un rincón, batiendo a Nicola Pérez. Fue una explosión catártica en las tribunas de El Teniente. En los descuentos, tras un discutible penal a favor del local, Francisco González anotó el 4-2 definitivo, en los 90′+9.

De esta manera, O’Higgins de Rancagua es tercero en la tabla con 50 puntos, a uno de la UC. Le saca cinco unidades a la U, que juega mañana con Limache, y a Palestino, que hoy perdió con Coquimbo.