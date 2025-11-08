Fin de ciclo y con el descenso cerca: Miguel Ramírez deja de ser el entrenador de Unión Española

Miguel Ramírez y Unión Española separan sus caminos. La dura caída por 2-1 ante Colo Colo, en el Santa Laura, terminó por sentenciar al Cheíto. “A partir de ahora dejamos de trabajar con Unión Española, hemos conversado con los dirigentes para tomar esta decisión”, aseguró en conferencia de prensa posterior a la derrota contra los albos.

El entrenador de 55 años deja la institución de Independencia en medio de la pelea por el descenso. A falta de tres jornadas para el final de la Liga de Primera, Unión Española marcha en la penúltima posición, con 21 puntos.

Ramírez analizó su salida del club: “Conversaron con el cuerpo técnico para tomar esta decisión. Los dirigentes lo han decidido. Todo este tiempo que hemos estado acá han sido súper cercanos, nos han entregado todas las herramientas para poder desarrollar un trabajo que nos permitiera ser el equipo que todos esperaban. Lamentablemente, logramos una parte, que es jugar bien. Los resultados no nos acompañaron y es muy frustrante para mí tener muy buenos partidos, muy buenos primeros tiempos, pero sin el premio mayor, que son los tres puntos”, indicó.

Pese a su partida, destacó lo realizado ante el Cacique: “Hoy hicimos un muy buen primer tiempo. Mucho ataque y cero goles. El segundo tiempo, con un jugador más, no tuvimos la capacidad de marcar la diferencia que se estaba viendo en el juego. Y la jerarquía de un equipo que está acostumbrado a estas instancias, nos pasó por arriba y nos hicieron los goles que vieron”, señaló.

“Dentro de lo que uno trata instalar es siempre el profesionalismo. Ha estado el respeto por todos los jugadores, por los dirigentes, por la hinchada, por los periodistas, siempre ha sido igual. Y siento que no tengo la fuerza como entrenador, como líder, para sacar el rendimiento que este equipo necesita. Por eso que nuestra relación con el club llega hasta hoy”, cerró