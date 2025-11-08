OFERTA ELECCIONES $990
    El campeón no para de ganar: Coquimbo Unido se impone a Palestino y queda a una victoria del récord del Ballet Azul

    Los monarcas del fútbol chileno volvieron a poner su jerarquía sobre la mesa para vencer a los árabes por 2-1. Siguen con campaña perfecta en esta segunda rueda de la Liga de Primera y buscarán el hito de la mayor cantidad de triunfos en la próxima fecha, cuando se enfrentan a La Serena en el clásico.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Coquimbo Unido acumuló 15 victorias al hilo tras imponerse a Palestino PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    No hay cómo parar al campeón del fútbol chileno. Coquimbo Unido volvió a agigantar su leyenda tras imponerse por 2-1 a Palestino, en condición de visitante. Los piratas llegaron a 15 triunfos consecutivos en la Liga de Primera, quedando a tan solo una victoria del Ballet Azul, mítico equipo de la Universidad de Chile que, entre 1963 y 1964, sumó 16 festejos al hilo.

    Los tetracolores, por su parte, desperdiciaron la oportunidad de seguir metiendo presión a la UC en la lucha por el Chile 2. Por ahora, se deben conformar con los 45 puntos, el quinto puesto y la fase preliminar de Copa Sudamericana. Este domingo, tanto Cobresal como Audax Italiano pueden superarlos en la tabla.

    El campeón pisa fuerte

    La resaca del campeón se notó en los primeros 45 minutos disputados en el estadio Municipal de La Cisterna. Luego de haber levantado el primer título de su historia durante el fin de semana pasado, al conjunto aurinegro le costó encontrarse con su mejor forma: no tuvieron remates al arco. Algo similar ocurrió con los árabes en términos de funcionamiento, pues tampoco lograban hilvanar asociaciones y carecían de respuestas en el último tercio. Solo protagonizaron un tibio cabezazo que el ‘Mono’ Sánchez contuvo sin problemas.

    Hubo pocas —por no decir nulas— aproximaciones claras en una áspera primera fracción. Las 15 faltas totales y dos tarjetas amarillas (una para cada lado) daban cuenta de aquella refriega, sobre todo en la mitad de la cancha.

    Sin embargo, tras varios pasajes de intermitencia, la ocasión más punzante acabó llegando recién a los 65′, mediante un testazo de Francisco Salinas que el portero Sebastián Pérez desvió con ambos guantes.

    Pero el expediente aéreo iba a ser un aviso que el cuadro pirata capitalizaría apenas tres minutos después. A través del balón parado —la especialidad de la casa— Alejandro Camargo se anticipó a la marca rival y peinó con la nuca para vencer al Zanahoria. Festejo total de la hinchada visitante, que llegó en masa a apoyar al monarca del fútbol chileno.

    La apertura de la cuenta por parte de Coquimbo sirvió para romper con la parsimonia que reinaba en La Cisterna. Palestino se atrevió a salir con más determinación y se envalentonó en la búsqueda del empate. A los 73′, comandaron una rápida carga en la ofensiva y Junior Arias definió con jerarquía, tras eludir una barrida de un zaguero. Con la diana, los tetracolores quebraron la resistencia de los aurinegros, que no recibían un tanto desde el 12 de septiembre , cuando vencieron por 2-1 a Ñublense.

    Pero la explosividad que se desató en el complemento tenía preparado un último condimento (85′). Y otra vez desde un lanzamiento de esquina. Tras un envío desde el sector derecho, Francisco Salinas se elevó y le ganó la pulseada a Pérez, que 20 minutos antes le había ahogado el grito de gol. Como muestra de este dominio por aire, el cabezazo del exlateral de Unión San Felipe fue la décima conquista para los nortinos desde el córner a lo largo de la campaña. Otro aspecto que potencia las virtudes del trabajo de Esteban González con la pizarra.

    Con estos tres puntos en la cancha de los baisanos, Coquimbo Unido sigue con un tranco imperturbable en la Liga de Primera. No ha caída en esta segunda rueda, más bien, ni siquiera ha empatado. Ahora, buscarán romper el hito que data de hace 60 años cuando reciban a Deportes La Serena, en el clásico de la Cuarta Región.

    Más sobre:FútbolPalestinoCoquimbo UnidoLiga de Primera

