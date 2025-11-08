OFERTA ELECCIONES $990
    Con un Zampedri intratable: la UC se impone en su visita a La Serena y sigue firme por el Chile 2

    Los cruzados se impusieron sobre los papayeros con un gol del ariete nacionalizado chileno, que se encumbró en la tabla de goleadores y va por su sexta condecoración seguida como el máximo anotador de la Liga de Primera.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Fernando Zampedri festeja su tanto ante La Serena. Foto: Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Universidad Católica volvió al triunfo tras haber perdido su invicto en el Claro Arena. Los cruzados vencieron por la mínima a Deportes La Serena, en La Portada, y se mantienen firmes en la pelea por el Chile 2.

    A esta altura del Campeonato Nacional, se viven casi únicamente finales en las diferentes partes de la tabla. La Portada albergó una de ellas, entre papayeros y cruzados. Los primeros, con más aire que sus perseguidores, con un triunfo prácticamente zanjaban cualquier posibilidad de descender. Mientras que el elenco precordillerano necesitaba ganar para seguir liderando la lucha para obtener el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

    La UC rápidamente comenzó a empujar a un replegado conjunto serenense sobre su portería. Pese al envión inicial, le costó generar. Ante la imposibilidad de elaborar por dentro, la construcción terminó reiteradamente en numerosos centros al área, muchos sin destino. Hubo opciones, pero no ninguna tan manifiesta. Los envíos fueron despejados por una férrea defensa local.

    En tanto, los papayeros poco a poco comenzaron a soltarse y a complicar con algunos punzantes ataques comandados por Jeisson Vargas. De hecho, a los 15′, Manuel Rivera desperdició una inmejorable oportunidad. Centro al área y el volante arremetió en soledad casi en el área chica, pero cabeceó desviado. Fue la más clara.

    Zampedri, intratable

    En el primer minuto de descuento parecía llegar el descuento de La Serena tras una grosera falla de Branco Ampuero, que dejó pasar la pelota cuando atrás se encontraba Nicolás Ferreyra, pero el tanto fue anulado por posición de adelanto.

    En el inicio del complemento, Clemente Montes estrellaría un cabezazo en el travesaño tras un centro de Eugenio Mena, quien había sido factor en el primer tiempo. Sin embargo, sería un aviso. En el 49′, bajo la misma fórmula, Fernando Zampedri rompió el cero. Con esa anotación, el artillero alcanzó su gol número 15 en el certamen y se instaló en la cima de la tabla de goleadores en solitario. El Toro va por su sexto trofeo individual consecutivo en la Liga de Primera.

    El tanto le bastó a los cruzados, que supieron sostener el resultado pese a los embates del local, que se envalentonó en el cierre. En los descuentos, el joven Ignacio Pérez vio la segunda amarilla tras cortar un contragolpe y se fue expulsado. El cuadro precordillerano tuvo que resistir los últimos minutos con diez jugadores.

    Con este resultado, la UC se mantiene en el segundo lugar, con 51 unidades, y se mantiene firme por el Chile 2. En tanto, La Serena es duodécimo con 27 puntos, aún con opciones matemáticas de descender pero lejos de los últimos puestos.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalUniversidad CatólicaUCDeportes La Serena

