El Deportivo

“Jugó para Flamengo”: en Argentina critican a Piero Maza por el arbitraje en el duelo entre Racing y el Mengao

Los medios transandinos cuestionan el escaso tiempo adicional del segundo tiempo cuando la Academia se iba con todo en busca de empatar la serie.

Pablo Retamal V. 
Pablo Retamal V.
Piero Maza es criticado en Argentina por su desempeño en el duelo entre Racing y Flamengo. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Flamengo se transformó en el primer finalista de la Copa Libertadores. Después de haber conseguido un triunfo sobre el final en la ida, el Mengao enfrentó el duelo de este miércoles con la ventaja de 1-0 en el marcador global.

De esta manera, Racing debió ir a buscar con todo el triunfo que le permitiera igualar la serie. Todo pareció facilitarse en el minuto 56 cuando los brasileños se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Gonzalo Plata.

Aquella búsqueda se extendió hasta el final, aunque fueron varios los reclamos por el tiempo de adición que determinó el árbitro chileno Piero Maza.

Olé, dedico una nota exclusiva para tratar este tema bajo el título de “los increíbles pocos minutos de adición del árbitro y la explosión de Costas”.

Allí señalan que “lo que fue muy llamativo, fue lo que hizo el juez chileno Piero Maza y lo que fue a reclamar con razón Gustavo Costas post eliminación. Porque el árbitro solo dio seis minutos de adición cuando hubo varias interrupciones (solamente en la expulsión de Plata el juego estuvo parado cinco minutos), los cambios y -sobre todo- con los jugadores del Flamengo, típico en este tipo de partidos, haciendo tiempo”.

Lo increíble es que Maza dio solo seis minutos y lo terminó a los 5.43, cuando Rossi iba a sacar del arco. De mínima, y sin llegar a recuperar todo el tiempo perdido, era para entre 10 y 13 minutos adicionales”, plantean.

“¿Racing perdió por eso? No, claramente. Pero está claro que con más minutos más, y jugando todo el segundo tiempo en el área rival, podía haber igualado la serie para llevarla a penales. Pero el árbitro, sorpresivamente, metió seis de descuento y jugó para Flamengo”, cerraron.

Una visión similar fue la que tuvo TyC Sports. Allí apuntan que “Racing empató 0-0 con Flamengo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025, un encuentro que despertó gran enfado dentro de la Academia con el referí Piero Maza por las numerosas detenciones a las acciones y el poco tiempo neto de juego”.

“Si bien el equipo de Gustavo Costas pecó por ineficaz ante el Mengao, un gran foco de quejas durante el juego fueron las constantes interrupciones al juego, acusando de ‘hacer tiempo’ a los jugadores de la visita que durante el segundo tiempo buscaron que el 1-0 de la ida sea suficiente para meterse en la gran final”, continúan.

“Según 365Score, en el segundo tiempo se jugaron solo 20:47 minutos en una etapa complementaria que sumada a sus 45 minutos iniciales se le agregaron otros seis más, los cuales tampoco se disputaron ya que Maza hizo sonar el pitazo final antes ya que la pelota se encontraba en manos de Agustín Rossi”, añaden como dato.

“Fue durante la segunda etapa que la expulsión de Gonzalo Plata y revisión del VAR para dar marcha atrás sobre la tarjeta roja de Marcos Rojo tuvieron lugar, dos acciones por las cuales se perdieron varios minutos sumado a las diez modificaciones entre los dos equipos y las 46 oportunidades que estuvo detenido el encuentro”, cerraron.

