El Deportivo

El Flamengo de Erick Pulgar aguanta con 10 en Avellaneda y se instala en la final de la Copa Libertadores

Jugando desde los 56 minutos con uno menos, por la expulsión de Gonzalo Plata, el Mengao se puso el overol y se encerró (también haciendo tiempo) para mantener el empate 0-0 como visita ante Racing. El equipo del mediocampista chileno espera por Liga de Quito o Palmeiras para la definición del 29 de noviembre.

Carlos Tapia 
Carlos Tapia
Flamengo clasificó a la final de la Copa Libertadores 2025. Foto: @Libertadores

El primer finalista de la Copa Libertadores 2025 es Flamengo. El equipo brasileño dejó en el camino a Racing, a puro overol, y se instala en la gran definición del próximo 29 de noviembre, en Lima. Sacó un empate a cero en Argentina, lo que le sirvió para clasificar.

Tal como en la ida, solo uno de los chilenos de esta eliminatoria tuvo acción. Fue Erick Pulgar, titular en el mediocampo del Mengao, compartiendo el eje con Jorginho. Por su parte, Gabriel Arias sigue en la suplencia de la Academia. Perdió el puesto con Facundo Cambeses, quien se ha afirmado en el arco a punta de grandes actuaciones.

El Rubro-Negro llegó a Avellaneda con una exigua ventaja de 1-0. Por lo mismo, la llave estaba abierta. El partido arrancó 20 minutos más tarde (a las 21.50 horas de Argentina y Chile), producto de que la delegación brasileña se demoró en llegar al estadio. La salida de Racing, hacia la cancha, fue apoteósica, con un vendaval de fuegos artificiales que adornaron la noche. Un típico partido de Libertadores.

Como se trató de un duelo tradicional de Copa, sobre todo en estas instancias, ninguno regalaba algo. Durante la primera mitad, Flamengo tuvo más posesión (53% contra 47%) y durante varios pasajes contó con más calma para controlar la tenencia, producto de sus doctos futbolistas.

Si bien no sobraron las ocasiones en las áreas, los arqueros se erigieron en protagonistas. Cambeses, quien le quitó el puesto a Arias, tuvo dos intervenciones destacadas: en los 15′, ante Guillermo Varela, y luego en los 33′, tapándole un mano a mano a De Arrascaeta. Por su lado, Agustín Rossi también cerraba su pórtico, ante un cabezazo bajo de ‘Maravilla’ Martínez. Se fueron al descanso en cero, mal negocio para los albicelestes, que estaban obligados a arriesgar y acelerar en el complemento.

El Fla salió más apagado en la segunda mitad. Y al quedarse con 10, se terminó acuartelando. Un quiebre se genera en los 55′, con la roja directa que Piero Maza le muestra al ecuatoriano Gonzalo Plata, por una agresión (en la entrepierna) a Marcos Rojo. Un asistente le informa al árbitro chileno lo sucedido y expulsa al internacional del Guayas. Se dio una larga demora por la revisión de la acción, pero definitivamente se refrendó la roja. El técnico Filipe Luis metió a Danilo, lateral, y a Bruno Henrique, atacante rápido, para el contragolpe.

Racing convirtió el duelo en un monólogo y Rossi era el sostén del Mengao. El partido casi se convierte en una lucha de 10 contra 10, porque en los 74′ fue expulsado Marcos Rojo, luego de un supuesto codazo a Leo Ortiz. Sin embargo, el VAR llama a Maza y el referí revisa la pantalla. Finalmente, anula la expulsión porque se trató de un choque de cabezas.

La Academia monopolizaba el control de la pelota, pero era reiterativo en el modo de atacar: llenar de delanteros por el centro y empezar a tirar centros por si alguno resultaba. Los cariocas aguantaban y hacían de todo para dejar pasar tiempo. En los descuentos, Rossi le sacó un gran balón a Luciano Vietto (era casi como un penal).

El Fla soportó y consiguió su pasaje para la final de la Libertadores. El cuadro más popular de Brasil alcanza su quinta definición copera. De las cuatro anteriores, ganó tres: 1981, 2019 y 2022. Perdió en 2021. Espera rival: Palmeiras o Liga de Quito. En la ida, los ecuatorianos dirigidos por Tiago Nunes ganaron 3-0 como local.

Fútbol internacionalCopa LibertadoresRacingFlamengoGabriel AriasErick PulgarRacing vs FlamengoFinal Copa Libertadores

