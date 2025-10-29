SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La denuncia contra Cobresal en la FIFA que puede complicar su permanencia en Primera División

El elenco minero se enfrenta a un proceso administrativo tras la polémica salida de Franco García.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La denuncia contra Cobresal que puede complicar su permanencia en Primera División. OSCAR TELLO/PHOTOSPORT

El delantero argentino Franco García presentó una demanda ante la FIFA contra Cobresal por incumplimiento contractual. El reclamo incluye un punto que podría tener consecuencias graves. Parte de su vínculo no habría sido informado a la ANFP, lo que, de comprobarse, podría derivar en una sanción que va desde la resta de puntos hasta el descenso.

El protagonista del conflicto es el delantero argentino de 27 años que defendió la camiseta minera durante las anteriores dos temporadas. El jugador sumó cuatro goles en 38 partidos durante 2024 entre el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores.

Ahora, el futbolista acusa que el club nunca ejecutó la opción de compra por su pase, a pesar de haber existido el compromiso del club. Además, el reclamo contiene un punto mucho más delicado, lo que podría configurar una falta grave a las bases del torneo.

El artículo 84, inciso G, de las Bases de la Liga de Primera es claro. Un club puede ser sancionado con la resta de puntos o incluso con la pérdida de la categoría en casos de “irregularidades administrativas o contractuales graves”.

“La presentación de documentación aduletarada a la Asociación, será sancionada con el descenso a la categoría inmediatamente inferior al final de la temporada. Asimismo, la presentación de documentación falsa será sancionada con la desafiliación. Para efectos de lo dispuesto en este literal, se entenderá por documento falso todo aquel documento que se ha construido por el club, o por terceros con conocimiento o participación del club, para hacerlo valer ante la Asociación o cualquiera de sus órganos, sin que las enunciaciones que en él se contengan o las personas que comparecen en su otorgamiento sean verdaderas. Por su parte, se entenderá como documento adulterado todo aquel documento previamente existente, respecto del cual se han efectuado alteraciones ya sea en la fecha de su otorgamiento, en las enunciaciones que en él se contienen o en la identidad de alguna de las personas que comparecen a su otorgamiento”, detalla el acápite.

García con Cobresal en la Copa Libertadores. AGIF/PHOTOSPORT

La salida de García

A inicios de temporada, Cobresal informó oficialmente que el atacante partía a San Martín de Tucumán, cedido a préstamo por toda la temporada 2025, con opción de compra. “Esta decisión está en línea con su deseo de tomar nuevos desafíos en su carrera profesional”, publicó el club en sus redes sociales. Detrás de ese comunicado, sin embargo, ya se gestaba un conflicto que hoy amenaza con escalar.

Si la FIFA da curso a la denuncia y se comprueba que parte del contrato no fue debidamente presentado ante la ANFP, Cobresal podría enfrentarse a una sanción inédita en su historia. En un escenario extremo, la permanencia del club en la Primera División podría verse comprometida por un error administrativo.

De soñar con la clasificación a un torneo continental, el cuadro de El Salvador podría pasar, en cuestión de semanas, a pelear contra el fantasma del descenso.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalCobresalFranco GarcíaANFPFIFA

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos

Desde la minería a las salmoneras: Gremios arremeten contra ley SBAP y sitios prioritarios

Caso SQM: Valencia reconoce “responsabilidad institucional” tras absolución y lanza reproches contra tribunal por demora en juicio

La gira acústica de Los Bunkers llega a Gran Arena Monticello

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

3.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

4.
Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

5.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Caso SQM: Valencia reconoce “responsabilidad institucional” tras absolución y lanza reproches contra tribunal por demora en juicio
Chile

Caso SQM: Valencia reconoce “responsabilidad institucional” tras absolución y lanza reproches contra tribunal por demora en juicio

Santiago se prepara para emergencias: Aeródromo de Tobalaba será base estratégica ante desastres

Francisco Vidal sorprende con video de apoyo a candidata FA y desata la molestia en el PPD

Desde la minería a las salmoneras: Gremios arremeten contra ley SBAP y sitios prioritarios
Negocios

Desde la minería a las salmoneras: Gremios arremeten contra ley SBAP y sitios prioritarios

Fed vuelve a bajar la tasa de interés, pero Powell pone en duda nuevo recorte en diciembre

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra
Tendencias

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

La ANFP reprograma el duelo entre la UC y O’Higgins en paralelo al de Coquimbo Unido
El Deportivo

La ANFP reprograma el duelo entre la UC y O’Higgins en paralelo al de Coquimbo Unido

Team ParaChile recibe la bandera que será portada en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos Juveniles

El nuevo ninguneo del técnico de Le Havre a Damián Pizarro: “No está a la altura”

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos
Cultura y entretención

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

La gira acústica de Los Bunkers llega a Gran Arena Monticello

Yo La Tengo tendrá sideshow en el Parque de las esculturas

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos
Mundo

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos

El destructivo paso del huracán Melissa por Cuba tras devastación en Jamaica

Fiscal de París dice que sospechosos del robo del Louvre “admiten parcialmente su participación”

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo
Paula

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80