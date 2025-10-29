SUSCRÍBETE
El Deportivo

Terraza VIP: cómo son los asientos de $400 mil (y qué incluyen) para el duelo entre Huachipato y la U

El costo de los tickets para ver el duelo entre Huachipato y la U parten desde los $25 mil y llegan hasta los $800 mil.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
La Terraza VIP tiene un valor de 400.000 pesos para dos personas.

En Huachipato esperan con ansias el duelo de este fin de semana que sostendrán contra Universidad de Chile. No solo porque quieren imponerse a los azules para intentar ingresar a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, también por el millonario monto que esperan recibir por la venta de entradas.

El Club acerero hace varias temporadas viene cobrando un alto valor de los tickets en los partidos contra la U y el de este domingo por la 26° fecha de la Liga de Primera no es la excepción.

Los boletos comenzaron a venderse este lunes a partir de las 20.00 horas y consideran valores que van desde los $25 mil hasta los $800 mil, dependiendo del sector y tipo de servicios que ofrece cada localidad.

El valor más bajo corresponde a las tribunas Hincha y Visita ubicadas tras los arcos del estadio. Luego, el costo aumenta a $40 mil en el sector Preferencial, mientras que la zona Oficial tiene un costo de $70 mil.

A lo anterior se agrega el Balcón Sur, a $130 mil, aunque en este caso se incluye el derecho a ocupar dos estacionamientos.

Claro que hay incluso mas costosos. El que sigue es la llamada Terraza VIP con un valor de $400 mil que está instalada a modo de codo para dos personas. Este espacio también incluye dos camisetas de regalo, catering y estacionamiento.

Por último, los Palcos, habilitados para ocho integrantes, tienen un valor de $800 mil.

Un dato no menor es que los niños que quieran acompañar a sus padres también tendrán que pagar la entrada completa, pues tal como señala el informativo que puso el club en sus redes sociales, “todos los asistentes al estadio pagan entrada”.

La burla de Nicolás Peric

El exportero Nicolás Peric, quien ahora se desempeña como comentarista del programa Pauta de Juego, mostró su indignación por el alto precio de las entradas.

¿Dónde es eso, en el Bernabéu?”, comentó de entrada después de que sus compañeros del espacio televisivo comenzaran a analizar el valor de los tickets.

“Malísimo, conozco el CAP y no tiene espacio para eso, para poner a esa gente en los VIP. ¿Está Karol G en el entretiempo? Mamita, mira los precios, 25 lucas una galería. No tiene respeto por la gente ese señor (Victoriano Cerda) ni cariño por la actividad. Esto es ridículo, es no querer al club, a sus hinchas. Nada le interesa”, remató Peric.

