SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Cobresal logra un triunfo vital por las copas y deja a Unión Española una fecha más en zona de descenso

Con gol del argentino Félix Triñanes, a 10 minutos del final, el equipo minero derrotó por la cuenta mínima a los hispanos. Mientras los nortinos se afirman buscando ir a la Copa Sudamericana, el cuadro de colonia no logra salir del pantano.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Cobresal venció por la cuenta mínima a Unión Española. Oscar Tello/Photosport

Cuando queda cada vez menos para el cierre de la Liga de Primera 2025, todos los equipos se juegan cosas, ya sea en la expectante parte alta de la tabla como en la tenebrosa parte baja. Por lo mismo, el choque entre Cobresal y Unión Española era tan relevante, no solo para ellos, sino que también para otros elencos. En el campamento minero de El Salvador, el local se hizo fuerte y venció por 1-0.

Mientras los nortinos están en la pelea por acceder a la Copa Sudamericana del próximo año, los hispanos están con la urgencia de sumar para escapar del fantasma del descenso. Por lo mismo, con intereses diferentes, la necesidad estaba en ambas trincheras.

En la primera mitad, la tenencia del balón fue repartida, lo que se refleja en que la diferencia en la posesión fue 51%-49% en favor del local. Si bien la escuadra de Gustavo Huerta se acercaba más al área defendida por Martín Parra, no acertó con el arco. Los atacantes mineros no tomaban buenas decisiones en los metros finales, en la finalización. Un ejemplo fue Juan Carlos Gaete, quien saldría reemplazado en el segundo periodo.

La mejor ocasión para desnivelar la tuvo Unión Española. En los 42′, el árbitro Héctor Jona sancionó un penal por falta del meta Alejandro Santander en contra del delantero Franco Ratotti. La infracción fue clara. Ni el golero, reemplazante de Jorge Pinos, reclamó. Santander se redimió porque contuvo el disparo. Pablo Aránguiz ejecutó y no pudo abrir la cuenta, por la gran atajada del arquero local, quien se estiró hacia su derecha.

En líneas generales, fue un partido con imprecisiones, donde a Cobresal y a Unión les faltó fineza en la construcción y en la definición. En los 49′, el argentino Ratotti hace una acción individual, con enganche incluido, y desvía. Después, en los 62′, lo tuvo Andrés Vilches, pero su remate fue contenido por Parra. El duelo necesitaba mayores emociones, para salir de la meseta.

A 10′ del final, llegó la claridad. Félix Triñanes convirtió el 1-0 para Cobresal, con un fuerte remate al primer palo de Parra, tras una combinación entre Henriquez y Vilches. Balde de agua fría para los hispanos. Sobre el final, el cuadro de Independencia fue a buscar la igualdad con más empuje que fútbol. No le alcanzó.

Con esta victoria, los cobresalinos se aferran a los puestos de copas. Suma 41 puntos, sacándole siete unidades de ventaja a Colo Colo, que este lunes enfrenta a Limache y queda con la obligación de ganar si quiere disputar un lugar en la Sudamericana 2026. Por su parte, la situación de Unión Española es extremadamente compleja. Pasará una jornada más en zona de descenso. Se queda en los 20 puntos, con un partido más que los tomateros.

Lee también:

Más sobre:Fútbol nacionalCobresalUnión EspañolaLiga de PrimeraDescensoCopa Sudamericana

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Espero recibir algún golpe y ver si damos otro”: Artés en la previa al debate presidencial

Fiscalía y PDI desarticulan banda dedicada a “encerronas” y “turbazos” en la Región Metropolitana

UDI y RN afinan detalles para presentar acusación constitucional contra Diego Pardow en la última semana de octubre

La mano de Boric en la Macrozona Sur: seis acciones por Ley Antiterrorista y 514 querellas

Jornada clave para Milei: inicia cierre de mesas por elecciones legislativas en Argentina

Tres menores de edad son rescatados tras quedar extraviados en la Quebrada de Macul

Lo más leído

1.
Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

2.
Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

3.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

4.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

5.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

“Espero recibir algún golpe y ver si damos otro”: Artés en la previa al debate presidencial
Chile

“Espero recibir algún golpe y ver si damos otro”: Artés en la previa al debate presidencial

Fiscalía y PDI desarticulan banda dedicada a “encerronas” y “turbazos” en la Región Metropolitana

UDI y RN afinan detalles para presentar acusación constitucional contra Diego Pardow en la última semana de octubre

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes
Negocios

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Tras reunión en cumbre de Asean en Malasia: Lula y Trump negociarán los aranceles

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

En vivo: O’Higgins recibe a un Coquimbo Unido que quiere dar un paso más hacia el título de la Liga de Primera
El Deportivo

En vivo: O’Higgins recibe a un Coquimbo Unido que quiere dar un paso más hacia el título de la Liga de Primera

Cobresal logra un triunfo vital por las copas y deja a Unión Española una fecha más en zona de descenso

Daniel Garnero valora el triunfo sobre la U: “Encontramos una personalidad que necesitaremos”

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Jornada clave para Milei: inicia cierre de mesas por elecciones legislativas en Argentina
Mundo

Jornada clave para Milei: inicia cierre de mesas por elecciones legislativas en Argentina

Nueve muertos y 29 heridos tras caída de bus desde un puente en Misiones, Argentina

Al menos 40 menores de edad palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania en lo que va de año

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal