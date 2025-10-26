Cobresal logra un triunfo vital por las copas y deja a Unión Española una fecha más en zona de descenso

Cuando queda cada vez menos para el cierre de la Liga de Primera 2025, todos los equipos se juegan cosas, ya sea en la expectante parte alta de la tabla como en la tenebrosa parte baja. Por lo mismo, el choque entre Cobresal y Unión Española era tan relevante, no solo para ellos, sino que también para otros elencos. En el campamento minero de El Salvador, el local se hizo fuerte y venció por 1-0.

Mientras los nortinos están en la pelea por acceder a la Copa Sudamericana del próximo año, los hispanos están con la urgencia de sumar para escapar del fantasma del descenso. Por lo mismo, con intereses diferentes, la necesidad estaba en ambas trincheras.

En la primera mitad, la tenencia del balón fue repartida, lo que se refleja en que la diferencia en la posesión fue 51%-49% en favor del local. Si bien la escuadra de Gustavo Huerta se acercaba más al área defendida por Martín Parra, no acertó con el arco. Los atacantes mineros no tomaban buenas decisiones en los metros finales, en la finalización. Un ejemplo fue Juan Carlos Gaete, quien saldría reemplazado en el segundo periodo.

La mejor ocasión para desnivelar la tuvo Unión Española. En los 42′, el árbitro Héctor Jona sancionó un penal por falta del meta Alejandro Santander en contra del delantero Franco Ratotti. La infracción fue clara. Ni el golero, reemplazante de Jorge Pinos, reclamó. Santander se redimió porque contuvo el disparo. Pablo Aránguiz ejecutó y no pudo abrir la cuenta, por la gran atajada del arquero local, quien se estiró hacia su derecha.

En líneas generales, fue un partido con imprecisiones, donde a Cobresal y a Unión les faltó fineza en la construcción y en la definición. En los 49′, el argentino Ratotti hace una acción individual, con enganche incluido, y desvía. Después, en los 62′, lo tuvo Andrés Vilches, pero su remate fue contenido por Parra. El duelo necesitaba mayores emociones, para salir de la meseta.

A 10′ del final, llegó la claridad. Félix Triñanes convirtió el 1-0 para Cobresal, con un fuerte remate al primer palo de Parra, tras una combinación entre Henriquez y Vilches. Balde de agua fría para los hispanos. Sobre el final, el cuadro de Independencia fue a buscar la igualdad con más empuje que fútbol. No le alcanzó.

Con esta victoria, los cobresalinos se aferran a los puestos de copas. Suma 41 puntos, sacándole siete unidades de ventaja a Colo Colo, que este lunes enfrenta a Limache y queda con la obligación de ganar si quiere disputar un lugar en la Sudamericana 2026. Por su parte, la situación de Unión Española es extremadamente compleja. Pasará una jornada más en zona de descenso. Se queda en los 20 puntos, con un partido más que los tomateros.