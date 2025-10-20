“Sabemos quién está detrás de nosotros...”: la grave acusación de Gustavo Huerta que apunta al arbitraje y a Colo Colo

Solo restan seis fechas para que finalice la Liga de Primera. Mientras el título cada vez está más cerca de irse a Coquimbo, la lucha por los cupos a los torneos internacionales es muy cerrada e incierta, lo que naturalmente levanta ciertas tensiones.

Es el caso de Gustavo Huerta, técnico de Cobresal, quien quedó muy disconforme con el arbitraje de Nicolás Millas, quien en el duelo ante Limache ordenó repetir un penal que había atajado el meta Alejandro Santander, por invasión de César Munder. Luego el propio delantero nacido en Cuba vería la tarjeta roja.

A pesar de la caída 2-0 frente a los tomateros, los albinaranjas se mantuvieron en la séptima ubicación y en zona de Copa Sudamericana, con 38 puntos, cuatro más que su más cercano perseguidor, Colo Colo, que se estancó en 34 tras la derrota frente a Coquimbo Unido.

“Limache fue superior, con más razón en el segundo tiempo con superioridad numérica. Se nos notó la falta de fútbol, competencia y ritmo futbolístico. Se los dije a los jugadores, no bajar en confianza, era natural después de más de un mes sin tener un partido”, comenzó señalando.

“El resultado no tiene nada que ver con el arbitraje, aunque sí muchas situaciones y jugadas puntuales nos fueron perjudicando”, añadió el DT. Sin embargo, decidió ir más allá y no se guardó nada, involucrando a los albos en el desempeño arbitral.

“En esto no hay que ser ilusos y lo digo abiertamente... Sabemos quién está detrás de nosotros en la tabla de posiciones“, señaló, en una directa alusión al Cacique y su lucha por salvar la temporada, clasificando a una copa internacional.

En ese contexto, contó que tomó ciertas precauciones con el plantel frente a eventuales situaciones anómalas. “Hay muchas cosas que se manejan. Eso se los he traspasado a los jugadores para que tengan tranquilidad en desarrollar el juego y no caer en que te estén cobrando todo en contra y desenfocarse”, cerró el entrenador de Cobresal.

La ilusión del Cacique

Después de la derrota 1-0 en Coquimbo, el DT Fernando Ortiz no quedó contento con el resultado, aunque tranquilo con el funcionamiento. “Fuimos protagonistas en el primer tiempo y en el segundo, con lo que sabíamos que era el rival, con muy poco para mí se lleva los tres puntos”, sostuvo.

“No soy de hacer hincapié en lo físico, pero quizás en el momento de culminación de campeonato en el que estamos, los ánimos no son los mejores. Pero estamos en el mejor y único equipo grande del país, si no les motiva eso es preocupante. Tenemos que corregir y entrenar, hay una nueva final el día lunes”, añadió.

A pesar de ello, se mostró ilusionado. “Tenemos que dar vuelta la página, tenemos que entrenar lo más rápido posible, corregir, insistir en lo que fue el primer tiempo y tenemos una final nuevamente el día lunes”, cerró.