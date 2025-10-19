Jerarquía de campeón: Coquimbo sigue con su marcha triunfal a costa de Colo Colo y crece la ilusión por la primera estrella

Ante las adversidades, Coquimbo Unido da un paso al frente y sale bien parado. No importó el mes sin fútbol o el poco vistoso partido, porque el cuadro pirata cumplió con su tarea. Superó por la mínima a Colo Colo, el único club que ha logrado vencerlo en la Liga de Primera, y sigue firme en su pretensión por consolidad una campaña histórica con su primera estrella.

Ambas escuadras llegaron con la obligación de ganar. Los filibusteros para continuar con su rumbo al título. Esto, sumado al rival de turno, trajo consigo a 15.200 espectadores, el máximo aforo del año para ellos. Es decir, un Francisco Sánchez Rumoroso prácticamente repleto en la totalidad de su capacidad. Mientras que los albos llegaron con la necesidad de sumar en la pelea por clasificar a copas internacionales.

Fue un inicio intenso y de propuestas diferentes. Un enfrentamiento de dos rivales diametralmente opuestos en su juego. Mientras Coquimbo es el equipo que menos posesión acumula, Colo Colo es el que más. Esto se graficó rápidamente en el campo.

Los piratas dispusieron de su característico juego directo, aunque con menos agresividad a la hora de recuperar. Transiciones rápidas y ataques punzantes lograron incomodar a la espalda de la zaga alba con varias aproximaciones, principalmente en el arranque. En tanto, el Cacique, con posesiones más largas, intentó distribuir e ir construyendo poco a poco. También tuvieron un par de ocasiones. Fue un duelo de estilos.

Un nuevo gran paso para el título

El encuentro se fue ensuciando y volviendo cada vez más plano, aunque los albos culminaron el primer tiempo de mejor forma ante un elenco coquimbano tosco. La inconformidad de Esteban González era notoria y así se los hizo saber a sus pupilos desde el borde de la cancha. Eso sí, pese al predominio, a Colo Colo le faltó mayor profundidad.

Las emociones estaban guardadas para el complemento. Ahí, Coquimbo comenzó golpeando con una de sus armas más eficaces: la pelota parada. Gran centro de Juan Cornejo para Bruno Cabrera (53′), que se anticipó a toda la defensa alba y conectó el envío para sellar la apertura de la cuenta, desatando la algarabía en los miles de hinchas aurinegros que llegaron al Sánchez Rumoroso.

Colo Colo sintió la anotación y no tuvo reacción. Poco pudo hacer contra la férrea defensa pirata. Si antes era difícil profundizar, ahora se le hizo imposible contra un equipo que ha recibido apenas 12 goles en 24 fechas. No hubo forma.

Los filibusteros siguen con su marcha triunfal. Lograron su duodécimo victoria consecutiva en el certamen. Y, por lo demás, continúan estirando su invicto como locales. No pierden desde agosto del año pasado en la Liga de Primera.

Con este resultado, el puntero Coquimbo Unido sigue a su ritmo. Lidera con 59 unidades, 15 más que O’Higgins, que es el escolta, y el Huemul de Plata está cada vez más cerca. Por su parte, el Cacique de Fernando Ortiz no termina de carburar y es octavo, con 34 puntos, fuera de clasificación a copas internacionales.