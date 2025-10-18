A Colo Colo le llueve sobre mojado. No hay otra manera de explicar el insólito contratiempo que los albos sufrieron a su arribo a La Serena, donde esperan el partido de este domingo ante Coquimbo Unido, que puede resultar clave para la definición de la Liga de Primera y para las opciones del Cacique de rasguñar alguna clasificación internacional.

El bus que trasladaba al plantel que dirige Fernando Ortiz fue multado en su ingreso a la ciudad papayera, por infringir disposiciones municipales relativas al tránsito.

Le llueve sobre mojado: bus que trasladaba al plantel de Colo Colo recibe multa en el ingreso a La Serena

Según consigna el diario El Día, el medio de transporte de pasajeros vulneró una restricción. "El vehículo de gran tamaño fue captado ingresando al casco histórico de la ciudad, una zona donde el tránsito de camiones de alto tonelaje y buses de pasajeros de esa envergadura está estrictamente prohibido. El bus intentó doblar de calle Balmaceda hacia calle Prat, una maniobra que resultó imposible de concretar debido a las dimensiones del vehículo y el poco espacio disponible, provocando importantes complicaciones en el tránsito", detalla el medio de comunicación.

“El conductor del bus, al no poder realizar el giro, debió retroceder y buscar una vía alternativa. La situación generó sorpresa entre transeúntes y automovilistas, y el registro del hecho se viralizó rápidamente en diversas plataformas de redes sociales", añaden.

El bus de Colo Colo, en medio del casco histórico de La Serena. Foto: captura de pantalla.

El municipio local cursó la respectiva infracción empadronada, en virtud de una normativa que busca, precisamente, preservar el patrimonio y la fluidez vial en el centro histórico de la ciudad.