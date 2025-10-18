SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Le llueve sobre mojado: bus que trasladaba al plantel de Colo Colo recibe multa en el ingreso a La Serena

Los albos arribaron a la ciudad nortina para esperar el duelo frente a Coquimbo Unido. Sufrieron un particular contratiempo.

Christian GonzálezPor 
Christian González
El bus de Colo Colo, en su controvertido ingreso a La Serena.

A Colo Colo le llueve sobre mojado. No hay otra manera de explicar el insólito contratiempo que los albos sufrieron a su arribo a La Serena, donde esperan el partido de este domingo ante Coquimbo Unido, que puede resultar clave para la definición de la Liga de Primera y para las opciones del Cacique de rasguñar alguna clasificación internacional.

El bus que trasladaba al plantel que dirige Fernando Ortiz fue multado en su ingreso a la ciudad papayera, por infringir disposiciones municipales relativas al tránsito.

Le llueve sobre mojado: bus que trasladaba al plantel de Colo Colo recibe multa en el ingreso a La Serena

Según consigna el diario El Día, el medio de transporte de pasajeros vulneró una restricción. "El vehículo de gran tamaño fue captado ingresando al casco histórico de la ciudad, una zona donde el tránsito de camiones de alto tonelaje y buses de pasajeros de esa envergadura está estrictamente prohibido. El bus intentó doblar de calle Balmaceda hacia calle Prat, una maniobra que resultó imposible de concretar debido a las dimensiones del vehículo y el poco espacio disponible, provocando importantes complicaciones en el tránsito", detalla el medio de comunicación.

El conductor del bus, al no poder realizar el giro, debió retroceder y buscar una vía alternativa. La situación generó sorpresa entre transeúntes y automovilistas, y el registro del hecho se viralizó rápidamente en diversas plataformas de redes sociales", añaden.

El bus de Colo Colo, en medio del casco histórico de La Serena. Foto: captura de pantalla.

El municipio local cursó la respectiva infracción empadronada, en virtud de una normativa que busca, precisamente, preservar el patrimonio y la fluidez vial en el centro histórico de la ciudad.

Lee también:

Más sobre:Colo ColoFútbolFútbol NacionalCoquimbo Unido

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Nicolás Contreras, el actor que se transforma en Baby Bandito: “Uno nunca está preparado para la exposición”

Hernán Gómez, el guardián de Quilapayún publica sus memorias: “Quiero defender al grupo, ha habido mucha mistificación”

Zoom al presupuesto de Cultura 2026: ¿En qué se va a destinar el alza de dinero más alta entre los ministerios?

Esos polvos satánicos: un relato de Jaime Bayly

Miles de manifestantes se toman las calles de Tel Aviv para exigir a Hamas entrega de cadáveres de rehenes

Lo más leído

1.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

2.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

3.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

4.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

5.
Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en TV y streaming

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Expulsan a turista francés del Parque Nacional Torres del Paine tras provocar amago de incendio
Chile

Expulsan a turista francés del Parque Nacional Torres del Paine tras provocar amago de incendio

Desconocidos provocan desórdenes en las inmediaciones de Plaza Italia en una nueva conmemoración del estallido social

Municipalidad de Coyhaique convocará a arquitectos a diseñar un mirador para celebrar el centenario de la ciudad

Felices y aforrados
Negocios

Felices y aforrados

Sin especulación no hay trenes

Prosegur: “Las empresas necesitan sofisticar sus niveles de seguridad”

Investigan como homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic
Tendencias

Investigan como homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic

¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia?

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

La pelea por la permanencia está al rojo: Limache derrota a Cobresal y devuelve a Unión Española a la zona de descenso
El Deportivo

La pelea por la permanencia está al rojo: Limache derrota a Cobresal y devuelve a Unión Española a la zona de descenso

Le llueve sobre mojado: bus que trasladaba al plantel de Colo Colo recibe multa en el ingreso a La Serena

Max Verstappen ratifica su dominio en la clasificación del GP de Austin y vuelve a dejar con las manos vacías a McLaren

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer
Cultura y entretención

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Nicolás Contreras, el actor que se transforma en Baby Bandito: “Uno nunca está preparado para la exposición”

Hernán Gómez, el guardián de Quilapayún publica sus memorias: “Quiero defender al grupo, ha habido mucha mistificación”

Miles de manifestantes se toman las calles de Tel Aviv para exigir a Hamas entrega de cadáveres de rehenes
Mundo

Miles de manifestantes se toman las calles de Tel Aviv para exigir a Hamas entrega de cadáveres de rehenes

Bolivia define este domingo a su próximo presidente entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga

Miles evacúan sus hogares en Filipinas ante llegada de tormenta tropical

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca