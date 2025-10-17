SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La condición que le puso el técnico de Colo Colo a Arturo Vidal para participar en la Kings League

Fernando Ortiz le rayó la cancha al volante albo y detalló cuál es su papel dentro de la polémica. Además, adelantó el duelo ante Coquimbo Unido.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Ortiz dijo lo que piensa de la participación de Vidal en la Kings League. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La participación de Arturo Vidal en la Kings League sigue generando ruido en Colo Colo. A las palabras del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, el cual dijo que el torneo veraniego creado por Gerard Piqué y la pretemporada del Cacique “no son compatibles”, se le sumaron la postura del adiestrador del equipo blanco, Fernando Ortiz.

El argentino le rayó la cancha al referente de la Generación Dorada y le puso una clara condición para que pueda estar en la liga de fútbol 7 del otrora central español. “No soy quién como para decir lo que Arturo debe o no debe hacer con respecto a esas decisiones. Mientras a mí me responda dentro de la cancha, él puede hacer lo que manifieste y si el club puede llegar a decir algo, tampoco me corresponde a mí como para poder decir algo”, aseguró el DT.

Luego agregó que “yo estoy enfocado en lo que me contrataron y eso es hacerle rendir máximo al jugador y hoy Arturo está dentro de esas condiciones para poder hacerlo”. Cabe aclarar que el nacido en San Joaquín no jugará en la mencionada la competencia, que se desarrollará desde el 3 al 17 de enero próximo, ya que su rol será el de capitán de un equipo. En otras palabras, puede conectarse de manera virtual y no arriesgará lesiones.

Colo Colo es el único equipo que ha derrotado a Coquimbo. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El sueño copero choca ante los piratas

El actual campeón del fútbol chileno hoy se encuentra fuera de la zona que reparte pasajes a las justas continentales. Por lo mismo, necesita derrotar al líder de la Liga de Primera, Coquimbo Unido, para seguir soñando con -al menos- ir a la Copa Sudamericana.

“Es un partido importante y el que viene también lo va a ser, porque estamos en una institución donde requiere resultados fecha tras fecha. Jugamos contra un gran rival, el puntero del campeonato, que tiene una idea de juego muy buena, muy interesante y le ha dado resultados. Lo he felicitado al técnico por esta regularidad que ha hecho una campaña muy buena y va camino a salir campeón. Pero nosotros, como institución grande, tenemos que ir a proponer de la manera que yo creo y considero que es el club”, aseveró Ortiz.

Acto seguido, añadió que “iremos a esa cancha a plantarnos como yo considere que puedo sacar los tres puntos y seguir creciendo como equipo. Es un partido difícil, sí, como el anterior, como el que viene ahora y los que van a venir”.

Además, Ortiz habló de la motivación que genera enfrentar al líder de la Liga de Primera. “¿Qué más lindo que enfrentar al puntero del campeonato con toda su gente, hacer un buen partido y ganarle?“, lanzó. Claro que para ello, hoy tienen una baja sensible pues Javier Correa se resintió del desgarro que lo sacó de la Supercopa.

“Evaluaremos este sábado si puedo considerarlo para el día domingo. Y si no lo considero y creo que puede ser un riesgo para él de nuevo, no lo voy a arriesgar. Pero esperemos hasta el día de mañana ver cómo se encuentra”, concluyó.

Más sobre:Colo ColoArturo VidalFernando OrtizGerard PiquéKings LeagueCoquimbo UnidoLiga de PrimeraCampeonato ChilenoFútbol

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El FMI reitera que la situación fiscal de Chile es sostenible, pero llama a esfuerzos adicionales para el largo plazo

El túnel “Putin-Trump”: la faraónica obra con la que Rusia quiere conectarse con EEUU ¿a través de Elon Musk?

Arauco y Movener: Proyectos de sostenibilidad ganan Premio PwC Innovación 2025

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo

El duro análisis de Evelyn Matthei a seis años del estallido social: “Hoy día estamos mucho peor que antes de aquello”

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

4.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

5.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo
Chile

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo

El duro análisis de Evelyn Matthei a seis años del estallido social: “Hoy día estamos mucho peor que antes de aquello”

“Si tanto lo motiva defender a los operadores políticos ...”: republicanos sale a responder la arremetida de Boric

El FMI reitera que la situación fiscal de Chile es sostenible, pero llama a esfuerzos adicionales para el largo plazo
Negocios

El FMI reitera que la situación fiscal de Chile es sostenible, pero llama a esfuerzos adicionales para el largo plazo

El túnel “Putin-Trump”: la faraónica obra con la que Rusia quiere conectarse con EEUU ¿a través de Elon Musk?

Arauco y Movener: Proyectos de sostenibilidad ganan Premio PwC Innovación 2025

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación
Tendencias

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

El dardo de Daniel Garnero a la U por la petición de postergar el Clásico Universitario ante la UC
El Deportivo

El dardo de Daniel Garnero a la U por la petición de postergar el Clásico Universitario ante la UC

El polémico perfil del árbitro del partido entre la U y Lanús por la Copa Sudamericana

Chaleco López conquista el Rally de Marruecos con una espectacular remontada en la etapa final

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile
Cultura y entretención

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile

Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump
Mundo

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump

A menos de un año de asumir: Las razones del jefe del Comando Sur de EE.UU. para anunciar su abrupto retiro

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca