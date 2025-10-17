La condición que le puso el técnico de Colo Colo a Arturo Vidal para participar en la Kings League

La participación de Arturo Vidal en la Kings League sigue generando ruido en Colo Colo. A las palabras del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, el cual dijo que el torneo veraniego creado por Gerard Piqué y la pretemporada del Cacique “no son compatibles”, se le sumaron la postura del adiestrador del equipo blanco, Fernando Ortiz.

El argentino le rayó la cancha al referente de la Generación Dorada y le puso una clara condición para que pueda estar en la liga de fútbol 7 del otrora central español. “No soy quién como para decir lo que Arturo debe o no debe hacer con respecto a esas decisiones. Mientras a mí me responda dentro de la cancha, él puede hacer lo que manifieste y si el club puede llegar a decir algo, tampoco me corresponde a mí como para poder decir algo”, aseguró el DT.

Luego agregó que “yo estoy enfocado en lo que me contrataron y eso es hacerle rendir máximo al jugador y hoy Arturo está dentro de esas condiciones para poder hacerlo”. Cabe aclarar que el nacido en San Joaquín no jugará en la mencionada la competencia, que se desarrollará desde el 3 al 17 de enero próximo, ya que su rol será el de capitán de un equipo. En otras palabras, puede conectarse de manera virtual y no arriesgará lesiones.

Colo Colo es el único equipo que ha derrotado a Coquimbo. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El sueño copero choca ante los piratas

El actual campeón del fútbol chileno hoy se encuentra fuera de la zona que reparte pasajes a las justas continentales. Por lo mismo, necesita derrotar al líder de la Liga de Primera, Coquimbo Unido, para seguir soñando con -al menos- ir a la Copa Sudamericana.

“Es un partido importante y el que viene también lo va a ser, porque estamos en una institución donde requiere resultados fecha tras fecha. Jugamos contra un gran rival, el puntero del campeonato, que tiene una idea de juego muy buena, muy interesante y le ha dado resultados. Lo he felicitado al técnico por esta regularidad que ha hecho una campaña muy buena y va camino a salir campeón. Pero nosotros, como institución grande, tenemos que ir a proponer de la manera que yo creo y considero que es el club”, aseveró Ortiz.

Acto seguido, añadió que “iremos a esa cancha a plantarnos como yo considere que puedo sacar los tres puntos y seguir creciendo como equipo. Es un partido difícil, sí, como el anterior, como el que viene ahora y los que van a venir”.

Además, Ortiz habló de la motivación que genera enfrentar al líder de la Liga de Primera. “¿Qué más lindo que enfrentar al puntero del campeonato con toda su gente, hacer un buen partido y ganarle?“, lanzó. Claro que para ello, hoy tienen una baja sensible pues Javier Correa se resintió del desgarro que lo sacó de la Supercopa.

“Evaluaremos este sábado si puedo considerarlo para el día domingo. Y si no lo considero y creo que puede ser un riesgo para él de nuevo, no lo voy a arriesgar. Pero esperemos hasta el día de mañana ver cómo se encuentra”, concluyó.