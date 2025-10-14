El anuncio es rimbombante y, a la vez, sorprendente. A través de sus redes sociales, la Kings League, el revolucionario negocio de Gerard Piqué en forma de una llamativa liga de fútbol 7 que congrega a diversas personalidades del deporte, el espectáculo y las plataformas informáticas, avisa que Chile estará representado en el Mundial que se realizará en Brasil a través de un equipo que tendrá dos presidentes estelares: Arturo Vidal y Shelao.

“Lo pedían a gritos. Ahora lo tienen. Arturo Vidal y Shelao serán los capitanes de Chile”, publica la organización del evento que se realizará por segunda vez y que, en esta oportunidad, tendrá como sede a Brasil. Habrá 20 combinados, todos liderados por alguna estrella. La Roja integrará el grupo A, con Marruecos, Colombia y Países Bajos. Solo por mencionar a los rivales directos, el Rey tendrá como rivales a su amigo James Rodríguez y a Wesley Sneijder. La lista de figuras vinculadas al evento incluye al polaco Robert Lewandowski, a los brasileños Kaká y Neymar y al argentino Sergio ‘Kun’ Agüero, por citar a algunos.

Sorpresa real: la reacción de Colo Colo ante el anuncio de la participación de Arturo Vidal en la Kings League

El posteo no tardó en generar reacciones. De hecho, suma casi 63 mil me gusta en la cuenta de la organización en Instagram. Dos emojis de Vidal a modo de reacción añaden otras 3.200 ‘aprobaciones’, lo que da cuenta de que el objetivo de generar impacto claramente está cumplido y que, al menos en ese ámbito, la decisión puede ser considerada un acierto.

Sin embargo, no es ese el único contexto en que se produjeron efectos. En Blanco y Negro, en principio, alegaron desconocimiento absoluto de la determinación del mediocampista de involucrarse en una competencia que se realizará entre el 3 y el 17 de enero del próximo año. Vale decir, en las fechas en que el equipo albo debería estar realizando la pretemporada, idealmente con algún torneo internacional entre sus objetivos, considerando la compleja temporada que están atravesando. Los albos, que este fin de semana visitan al líder Coquimbo Unido, marchan octavos. Es decir, están fuera, incluso, de los puestos de Copa Sudamericana.

“No se nos ha comunicado absolutamente nada. Habrá que ver en qué medida eso interfiere con las obligaciones de Arturo Vidal en Colo Colo”, se limitan a responder desde la concesionaria alba, a la espera, precisamente, de tener claridad en relación a los alcances de la ligazón con la producción que tiene como rostro visible a Piqué.

Después, Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, fue enfático. “El foco de Arturo Vidal tiene que ser Colo Colo y si esto interfiere en pretemporada o entrenamientos tendrá que dejarlo de lado. No son compatibles”, estableció, en declaraciones a la radio Cooperativa.

Vidal no jugará por el equipo que comandará, lo que descarta que se pueda exponer a algún riesgo por esa vía. Después, el formato de la competencia podría permitirle una participación virtual en los eventos en los que tendría que intervenir como presidente. “Es decir, no sería muy distinto a lo que hace ahora por streaming o lo que haría como rostro de una campaña publicitaria”, explica un conocedor del modelo.

Renovación e incertidumbre

A mediados de septiembre, justo en medio de la derrota frente a la U en la Supercopa, el Rey cumplió con las exigencias para extender su contrato con los albos por una nueva temporada. El vínculo se prorrogó automáticamente. En Macul hablan, precisamente, de la obligación del mediocampista de honrar ese compromiso.

Sin embargo, la semana pasada, el referente de la Generación Dorada puso en duda su permanencia. “Me hubiese gustado de otra forma, y sí, se renovó por un año más, pero no he tomado una decisión. A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo, y ahí tomaremos una decisión“, dijo antes del amistoso frente a Puerto Montt.

”Es mi casa, me gusta jugar acá, me gusta la gente, pero vamos a ver. Lo importante es lograr el objetivo y después veremos a fin de año lo que ocurrirá en el próximo. Estoy feliz de renovar, pero nada es seguro“, complementó, para aumentar la incertidumbre.