SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La reacción de Colo Colo ante el anuncio de la participación de Arturo Vidal en la Kings League

El Rey, junto al streamer Shelao, presidirá a la selección chilena en estelar torneo de fútbol 7. En Macul aseguran que el volante, quien extendió automáticamente su contrato por un año, no ha comunicado el compromiso.

Christian GonzálezPor 
Christian González
La reacción de Colo Colo ante el anuncio de la participación de Arturo Vidal en la Kings League. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El anuncio es rimbombante y, a la vez, sorprendente. A través de sus redes sociales, la Kings League, el revolucionario negocio de Gerard Piqué en forma de una llamativa liga de fútbol 7 que congrega a diversas personalidades del deporte, el espectáculo y las plataformas informáticas, avisa que Chile estará representado en el Mundial que se realizará en Brasil a través de un equipo que tendrá dos presidentes estelares: Arturo Vidal y Shelao.

Lo pedían a gritos. Ahora lo tienen. Arturo Vidal y Shelao serán los capitanes de Chile”, publica la organización del evento que se realizará por segunda vez y que, en esta oportunidad, tendrá como sede a Brasil. Habrá 20 combinados, todos liderados por alguna estrella. La Roja integrará el grupo A, con Marruecos, Colombia y Países Bajos. Solo por mencionar a los rivales directos, el Rey tendrá como rivales a su amigo James Rodríguez y a Wesley Sneijder. La lista de figuras vinculadas al evento incluye al polaco Robert Lewandowski, a los brasileños Kaká y Neymar y al argentino Sergio ‘Kun’ Agüero, por citar a algunos.

Sorpresa real: la reacción de Colo Colo ante el anuncio de la participación de Arturo Vidal en la Kings League

El posteo no tardó en generar reacciones. De hecho, suma casi 63 mil me gusta en la cuenta de la organización en Instagram. Dos emojis de Vidal a modo de reacción añaden otras 3.200 ‘aprobaciones’, lo que da cuenta de que el objetivo de generar impacto claramente está cumplido y que, al menos en ese ámbito, la decisión puede ser considerada un acierto.

Sin embargo, no es ese el único contexto en que se produjeron efectos. En Blanco y Negro, en principio, alegaron desconocimiento absoluto de la determinación del mediocampista de involucrarse en una competencia que se realizará entre el 3 y el 17 de enero del próximo año. Vale decir, en las fechas en que el equipo albo debería estar realizando la pretemporada, idealmente con algún torneo internacional entre sus objetivos, considerando la compleja temporada que están atravesando. Los albos, que este fin de semana visitan al líder Coquimbo Unido, marchan octavos. Es decir, están fuera, incluso, de los puestos de Copa Sudamericana.

No se nos ha comunicado absolutamente nada. Habrá que ver en qué medida eso interfiere con las obligaciones de Arturo Vidal en Colo Colo”, se limitan a responder desde la concesionaria alba, a la espera, precisamente, de tener claridad en relación a los alcances de la ligazón con la producción que tiene como rostro visible a Piqué.

Después, Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, fue enfático. “El foco de Arturo Vidal tiene que ser Colo Colo y si esto interfiere en pretemporada o entrenamientos tendrá que dejarlo de lado. No son compatibles”, estableció, en declaraciones a la radio Cooperativa.

Vidal no jugará por el equipo que comandará, lo que descarta que se pueda exponer a algún riesgo por esa vía. Después, el formato de la competencia podría permitirle una participación virtual en los eventos en los que tendría que intervenir como presidente. “Es decir, no sería muy distinto a lo que hace ahora por streaming o lo que haría como rostro de una campaña publicitaria”, explica un conocedor del modelo.

Renovación e incertidumbre

A mediados de septiembre, justo en medio de la derrota frente a la U en la Supercopa, el Rey cumplió con las exigencias para extender su contrato con los albos por una nueva temporada. El vínculo se prorrogó automáticamente. En Macul hablan, precisamente, de la obligación del mediocampista de honrar ese compromiso.

Sin embargo, la semana pasada, el referente de la Generación Dorada puso en duda su permanencia. “Me hubiese gustado de otra forma, y sí, se renovó por un año más, pero no he tomado una decisión. A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo, y ahí tomaremos una decisión“, dijo antes del amistoso frente a Puerto Montt.

”Es mi casa, me gusta jugar acá, me gusta la gente, pero vamos a ver. Lo importante es lograr el objetivo y después veremos a fin de año lo que ocurrirá en el próximo. Estoy feliz de renovar, pero nada es seguro“, complementó, para aumentar la incertidumbre.

Lee también:

Más sobre:Arturo VidalColo ColoKings LeagueFútbolFútbol NacionalBlanco y NegroFútbol ChilenoShelaoFútbol 7

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La AIE prevé un creciente superávit de petróleo en el mercado

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania

Capstone Copper anuncia entrada de Orion como socio para proyecto Santo Domingo, con inversión de US$360 millones

Desbordes cuestiona concepto de “parásitos” del Estado: “No aplica a la enorme mayoría de los funcionarios”

Italia: Boric aborda candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU con director de la FAO

Israel confirma la identificación de los cuatro cadáveres entregados el lunes por Hamas en Gaza

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Temblor hoy, martes 14 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 14 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Desbordes cuestiona concepto de “parásitos” del Estado: “No aplica a la enorme mayoría de los funcionarios”
Chile

Desbordes cuestiona concepto de “parásitos” del Estado: “No aplica a la enorme mayoría de los funcionarios”

Italia: Boric aborda candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU con director de la FAO

Boric destaca acuerdo de paz en Gaza y llama a que “el hambre no sea nunca más una estrategia de guerra”

La AIE prevé un creciente superávit de petróleo en el mercado
Negocios

La AIE prevé un creciente superávit de petróleo en el mercado

Capstone Copper anuncia entrada de Orion como socio para proyecto Santo Domingo, con inversión de US$360 millones

El vínculo de Philippe Aghion, uno de los tres ganadores del Nobel de Economía, con Chile: estará este jueves en un seminario

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania
Tendencias

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Santiago vivirá su día más caluroso de la semana: cuándo será y cómo protegerte

En la U lamentan la baja de Charles Aránguiz de cara al Clásico Universitario: “Nos duele”
El Deportivo

En la U lamentan la baja de Charles Aránguiz de cara al Clásico Universitario: “Nos duele”

DT de Palestino arremete contra el árbitro tras la caída ante la U: “La mano existió, pero decidió no sancionar”

Nicolás Jarry se baja del ATP de Almaty a horas de su debut

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Pablo Ilabaca y el Tiny Desk de 31 Minutos: “Fue como Mati Fernández en la final contra Argentina. Gol al ángulo”
Cultura y entretención

Pablo Ilabaca y el Tiny Desk de 31 Minutos: “Fue como Mati Fernández en la final contra Argentina. Gol al ángulo”

René Olivares y Los Jaivas: una emotiva hermandad entre hippismo y tapas de discos

Comienza la venta de entradas para el regreso de The Cardigans a Chile

Israel confirma la identificación de los cuatro cadáveres entregados el lunes por Hamas en Gaza
Mundo

Israel confirma la identificación de los cuatro cadáveres entregados el lunes por Hamas en Gaza

Bajo presión coordinada: Cómo fue la trastienda para que Hamas aceptara el acuerdo de cese el fuego

Ucrania denuncia el lanzamiento de cerca de cien drones contra su territorio por parte de Rusia

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa