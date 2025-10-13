Con su futuro en Colo Colo en duda: Arturo Vidal se une al Mundial de la Kings League de Piqué para representar a Chile

Gerard Piqué vuelve a llamar la atención por su revolucionario proyecto. Durante este fin de semana, el exjugador del Barcelona anunció los principales lineamientos de la próxima edición del Mundial de la Kings League, que tendrá lugar en Brasil a inicios del 2026.

El español, que en la actualidad se desempeña como empresario, está llevando a cabo una competición que ha alcanzado una magnitud global. En esta nueva entrega de selecciones (ya hubo una primera edición a principios del 2025), el ibérico logró reunir a diversas estrellas del fútbol planetario, junto a populares streamers, para conformar 20 equipos que lucharán por el título.

Hasta el momento, la Kings League no había llegado al entorno de ninguna figura del balompié chileno, sin embargo, eso cambió a contar de este torneo. Arturo Vidal, junto al streamer nacional Shelao, fueron los escogidos para representar a la Selección Chilena cumpliendo el rol de ‘presidentes’.

Si bien ninguno de los dos jugarán, tendrán la responsabilidad de seleccionar al plantel y al cuerpo técnico que representará al país en el innovador certamen planetario, además de hacer un seguimiento de los entrenamientos, los viajes y cada uno de los partidos de preparación. En esa línea, cuando comience el torneo de fútbol 7, tienen que transmitir y reaccionar a los duelos en sus respectivas plataformas de streaming.

Cabe remarcar que Chile integrará el Grupo A junto a Marruecos, Colombia y Países Bajos. En dicha zona, y puntualmente frente a los cafeteros y neerlandeses, el Rey medirá fuerzas contra James Rodríguez y Wesley Sneijder, dos futbolistas con supieron brillar en el Viejo Continente y que son los respectivos presidentes de sus selecciones. En esa línea, otras figuras que dirán presente en el evento son Robert Lewandowski (Polonia), Kaká y Neymar (Brasil) y el Kun Agüero (Argentina).

¿Y Colo Colo?

La incursión de Arturo Vidal en este nuevo ambicioso proyecto despierta cuestionamientos. Y es que durante el desarrollo del Mundial de la Kings League (entre el 3 y 17 de enero de 2026), el Rey se encontrará trabajando en plena pretemporada con Colo Colo, por lo que deberá hacer un espacio en medio de la preparación para atender este compromiso.

Esto, naturalmente, alimenta las críticas sobre su responsabilidad con el conjunto albo, más aún si se tiene en cuenta que, luego de cumplir los minutos estipulados en su contrato, renovó el vínculo con la institución de manera automática para la campaña venidera.

Arturo Vidal renovó su contrato de forma automática con Colo Colo de cara al 2026. Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Pese a los rumores, en Macul cuentan con él para comandar los desafíos del 2026. “Tendrá su opinión con respecto a eso. Cualquier entrenador lo quisiera tener. Verá Arturo qué quiere hablar con el presidente, pero por mi parte estoy feliz de tenerlo en mi plantilla. Es un jugador que le ha dado mucho al fútbol chileno. Desde la parte que me toca, es exprimirlo al máximo en todo sentido y los compañeros también”, dijo el entrenador Fernando Ortíz cuando fue consultado por el futuro del ex Bayern Múnich.

No obstante, aunque cuenta con el apoyo de su estratega, el oriundo de San Joaquín ha entregado algunas señales que sugieren que su continuidad no está asegurada. "Lo tengo muy claro; si el próximo año Colo Colo no clasifica (a copas internacionacionales) ni cumple los objetivos, seguramente me tendré que sentar con el presidente. No es una opción que cualquier jugador la podría tomar, yo la tomo porque soy competitivo y me gusta tener a Colo Colo en lo más alto", indicó el volante tras el cotejo amistoso que enfrentó al Cacique con Deportes Puerto Montt.