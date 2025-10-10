SUSCRÍBETE
El Deportivo

Redes sociales, polémicas y duras críticas: las razones de Arturo Vidal para dudar de su continuidad en Colo Colo

El King está afectado por los cuestionamientos que ha levantado su temporada y su locuacidad fuera de la cancha, una situación que lo llevó a poner en entredicho su permanencia en el Cacique, a pesar de haber renovado automáticamente su contrato.

Por 
Cristian Barrera
 
Carlos González
Arturo Vidal vive un momento complejo en Colo Colo y se abre a no continuar, pese a que su contrato se renovó automáticamente. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Arturo Vidal está molesto. La desastrosa temporada que está teniendo Colo Colo ha puesto en la mira a uno de los mejores jugadores chilenos de todos los tiempos. A sus 38 años y, a pesar del aval de su impecable trayectoria, algunos hinchas albos no le perdonan sus irregulares actuaciones y sus polémicas, principalmente en las redes sociales.

Esta semana se vio enfrascado en una dura refriega, luego de criticar públicamente a Nicolás Córdova y oponerse a una eventual llegada de Manuel Pellegrini al banco de la Roja. "No me gusta. No está preparado para una selección de un país. Se le ha complicado en la Sub 20”, dijo sobre el DT de la Sub 20, en declaraciones a TNT Sports.

“No sé qué opinarán los demás, pero hay muchos entrenadores chilenos que están mejor preparados que él”, continuó, para luego lanzar más dardos afilados. “Si me preguntas a qué juega la Selección, no te puedo decir, porque no entiendo a lo que juega. Sí les veo muchas ganas a los muchachos. Están haciendo todo lo posible, pero más allá no puedo decir porque no hay una idea, no hay una forma de atacar o de defender. Entonces, no sé”, disparó, fiel a su conocida locuacidad.

Sobre Pellegrini, en tanto, fue más amable en su crítica, pues al menos destacó su carrera en el exterior. “Siempre se nombra, pero tampoco creo que sea el hombre indicado para la Selección. Nunca ha trabajado con jugadores chilenos, nunca le he visto un proceso de Selección”, afirmó.

Sus palabras encontraron eco en Claudio Borghi, su extécnico, con el que se distanció tras el recordado incidente del Bautizazo. El Bichi expresó con dureza: “Que diga que esta selección no juega a nada, cuando él hace un tiempo atrás pidió apoyo para la Selección cuándo no tenían buenos rendimientos. Esa vez paró y dijo ‘ustedes ven todo mal, tienen que apoyar’, entonces a la mier...”.

También las críticas a Vidal por este tema se amplificaron en las redes sociales, donde el exvolante de la Juventus, es un asiduo usuario. Bajo el anonimato de muchas cuentas, los insultos y cuestionamientos se multiplicaron, una situación que naturalmente no la tomó bien.

Cláusula de renovación

El rendimiento ha sido bastante dispar durante la presente temporada, en la que acumula tres goles y una asistencia en 23 partidos. Lejos de los ocho tantos y tres habilitaciones que consiguió en los 35 encuentros que disputó en 2024, donde ganó el Torneo Nacional y la Supercopa y alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores.

A pesar de las diferencias en su desempeño, el volante tenía una cláusula por partidos jugados que le permitía renovar automáticamente su vínculo por otro año más. La meta la cumplió justo en la goleada sufrida ante la U en la final de la Supercopa, donde el oriundo de San Joaquín ingresó en el segundo tiempo. Una actuación que desató las críticas de los hinchas y levantó cuestionamientos acerca de la manera en que prolongó su contrato.

Es por eso que, ante esa ola de comentarios, Vidal reaccionó y sorprendió abriéndose a dejar la institución pese a que desde los papeles su permanencia está asegurada. “Me hubiese gustado de otra forma, y sí, se renovó por un año más, pero no he tomado una decisión. A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo, y ahí tomaremos una decisión (...). Estoy feliz de renovar, pero nada es seguro", anunció.

En su entorno, eso sí, afirman que el astro expresó estas palabras por su molestia debido al ninguneo de algunos hinchas y la odiosidad de las redes sociales. No obstante, creen que esa controversia se solucionará rápido y el volante podrá seguir en Colo Colo, en la que podría ser su última temporada como futbolista profesional.

De hecho, Aníbal Mosa también confía en que el astro siga. “Esto habla de lo leal que es Arturo (Vidal), sus actos hablan por sí solos. El jugador siente que si Colo Colo no está en una competencia internacional se le puede ir cuesta arriba, pero nosotros tenemos toda la confianza de que vamos a clasificar. Esperemos que sea a la Copa Libertadores, el lugar en el que tiene que estar el equipo”, aseguró el mandamás de los albos.

Los mensajes de Ortiz

La llegada de Fernando Ortiz también ha puesto en la mira a Vidal, debido a que el DT argentino se ha encargado en varias ocasiones de decir que ha tenido charlas con el King e, incluso, lo cambió de posición, dejándolo estacionado en el medio de la cancha. Además, tampoco le garantizó la titularidad en su esquema y, cuando tuvo la posibilidad de darle la jineta, optó por entregarle la capitanía a Vicente Pizarro.

Ellos (los jugadores experimentados del plantel) tienen una carrera muy importante como jugador, pero tienen que entender que, diciéndoles la verdad, no estoy diciendo nada malo a nadie. Al contrario, les estoy diciendo que, si hay un compañero que lo puede hacer mejor, va a tener la misma chance que ellos", expresó el DT a ESPN, detallando su forma de trabajo y su manera de tomar las decisiones.

En cuanto a una posible salida del King, el transandino fue categórico: “Tendrá su opinión con respecto a eso. Cualquier entrenador lo quisiera tener. Verá Arturo qué quiere hablar con el presidente, pero por mi parte estoy feliz de tenerlo en mi plantilla”.

A su vez, el entrenador cuenta con una cláusula que permite rescindir su contrato en diciembre si no logra clasificar a los albos a torneos internacionales, por lo que la situación del plantel —y del mismo Vidal— puede ser aun más incierta.

