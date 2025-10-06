SUSCRÍBETE
El Deportivo

Arturo Vidal barre con todo: se lanza contra Nicolás Córdova y arremete contra la opción de Manuel Pellegrini en la Roja

El volante de Colo Colo critica duramente el desempeño del seleccionador juvenil. De paso, entrega argumentos para descartar al Ingeniero como alternativa para la Selección.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Arturo Vidal, en el duelo entre la Roja y Argentina (Foto: Photosport) CRISTIAN SOTO/PHOTOSPORT

Arturo Vidal barre con todo. Al volante de Colo Colo, uno de los pilares de la Generación Dorada, no le tembló la voz para realizar un descarnado análisis del desempeño de la Selección Sub 20 en el Mundial que se disputa en Chile.

El Rey personaliza su crítica en Nicolás Córdova. De hecho, es categórico respecto de que el estratega no está en condiciones aún de asumir el combinado adulto. "No me gusta. No está preparado para una selección de un país. Se le ha complicado en la Sub 20”, estableció en declaraciones a TNT Sports, en el marco del lanzamiento del evento Toma el Juego, un torneo de fútbol callejero 3x3.

Arturo Vidal barre con todo: se lanza contra Nicolás Córdova y arremete contra la opción de Manuel Pellegrini en la Roja

Las consideraciones del mediocampista albo sobre el trabajo de Córdova en el equipo juvenil son categóricas. “Es una opinión personal. No sé qué opinarán los demás, pero hay muchos entrenadores chilenos que están mejor preparados que él”, insiste.

“Si me preguntas a qué juega la Selección, no te puedo decir, porque no entiendo a lo que juega. Sí les veo muchas ganas a los muchachos. Están haciendo todo lo posible, pero más allá no puedo decir porque no hay una idea, no hay una forma de atacar o de defender. Entonces, no sé. Lo disfruto porque veo a muchachos con muchos sueños que están con muchas ganas de mostrarse. No puedo opinar de algo que no he visto. No sé cuanto tiempo lleva trabajando, que no se ha visto el trabajo”, sostiene, a modo de evaluación del rendimiento que ha mostrado la escuadra nacional en el torneo del que es anfitrión y por el que este martes se enfrentará a México, por los octavos de final.

Nicolás Córdova imparte instrucciones en el partido entre Chile y Japón (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El dardo a Pellegrini

El seleccionador juvenil no fue el único blanco de los dardos del exvolante de la Juventus, el Barcelona, el Bayern Múnich y el Inter de Milán, por citar a algunas de las escuadras que defendió en el mejor momento de su carrera.

Vidal también aludió a la posibilidad de que Manuel Pellegrini pueda asumir la banca de la Selección. “Siempre se nombra, pero tampoco creo que sea el hombre indicado para la Selección. Nunca ha trabajado con jugadores chilenos, nunca le he visto un proceso de Selección. En equipos le ha ido muy bien, todos lo sabemos. Acá en el fútbol chileno no sé cómo le fue. No sé si ha trabajado con jugadores chilenos, solo con Matías (Fernández). Entonces, es difícil. Prefiero que siga en lo que está. Lo ha hecho muy bien. Es difícil colocar a un nombre como Pellegrini en la Selección”, enfatiza.

El rol de la Generación Dorada

En ese contexto, abogó por un espacio que permita la incorporación de entrenadores nacionales y de quienes integraron la Generación Dorada a la estructura. “Lo indicado sería tener un nexo entre exfutbolistas, cuerpo técnico y dirigentes, pero no sé si eso pase, cuando yo sea entrenador. Los que hemos pasado por la Selección, que hemos vivido mundiales, cosas en Europa somos los encargados para hacer un proceso importante y que los jugadores nos crean. Si los juntas a todos se puede hacer algo importante, como lo que pasó en Argentina”, plantea.

De todas formas, sigue considerando que su aporte está dentro del campo de juego. “Yo sigo jugando al fútbol. Mientras juegue fútbol voy a estar preparado para la Selección y dispuesto a ayudar en lo que sea”, resalta.

En esa línea, admite que ser entrenador es un objetivo de futuro. “Ese es mi objetivo para cuando me retire, pero todavía no lo tengo pensado. Estoy feliz, disfrutando al máximo. En Colo Colo me volvieron todas las ganas del mundo de sacar esto adelante. Se me renovó un año más, así que espero que el próximo año sea mucho mejor. Estoy feliz. Viviendo el día a día”, concluye-.

