SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Claudio Borghi se lanza contra Arturo Vidal por las críticas del volante a la Roja Sub 20

El extécnico de la Selección Nacional cuestionó las palabras del jugador de Colo Colo que acusaba no entender a qué jugaba la escuadra de Nicolás Córdova.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: Photosport.

Arturo Vidal se lanzó con todo. Este lunes el jugador de Colo Colo fue consultado sobre el análisis de la propuesta futbolística de Nicolás Córdova en el Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile.

El volante fue categórico: “Si me preguntas a qué juega la Selección, no te puedo decir, porque no entiendo a lo que juega. Sí les veo muchas ganas a los muchachos. Están haciendo todo lo posible, pero más allá no puedo decir porque no hay una idea, no hay una forma de atacar o de defender. Entonces, no sé”.

“Lo disfruto porque veo a muchachos con muchos sueños que están con muchas ganas de mostrarse. No puedo opinar de algo que no he visto. No sé cuanto tiempo lleva trabajando, que no se ha visto el trabajo”, complementó.

Estas palabras encontraron eco en Claudio Borghi. El extécnico de la Selección Chilena, hoy en su rol de comentarista, cuestionó las palabras del Rey.

Que diga que esta selección no juega a nada, cuando él hace un tiempo atrás pidió apoyo para la selección cuándo no tenían buenos rendimientos, esa vez paró y dijo ustedes ven todo mal, entonces a la mier…”, comenzó señalando en ESPN.

“Él está criticando a chicos que tienen 20 años, o se olvidó de cuando tenía 20 años. Si opina de Nico Córdova o Pellegrini me da lo mismo, el problema es que critica jóvenes que no están formados y eso está comprobado. Estoy medio enojado”, continuó.

“No se es campeón del mundo por ser local, se es porque tienes condiciones como para imponerte a rivales deportivos. Está comprobado que las selecciones juveniles no funcionan, la adulta no funciona con cambios de entrenadores, entonces esto es lo que me molesta, si pido que a mi equipo no lo molesten y después criticó a la selección de mi país con jóvenes me parece injusto”, concluyó Claudio Borghi.

El nuevo desafío de Nicoás Córdova

La Roja Sub 20 y el técnico Nicolás Córdova tendrán un nuevo desafío la tarde de este martes en el Mundial. A partir de las 20.00 horas enfrentarán a México por los octavos de final de la competencia en Valparaíso, teniendo presente a Gilberto Mora como una de las grandes amenazas del conjunto azteca.

El volante ofensivo de Xolos de Tijuana, de solo 16 años, ha demostrado las altas expectativas que ha sembrado. Hijo del exfutbolista Gilberto Mora Olayo, el adolescente nacido en Chiapas comenzó la temporada 2023-2024 en el Sub 16 de Xolos y empezó la campaña 2024-2025 con el primer equipo de Tijuana.

Desde entonces, empezó a batir marcas de precocidad. En el Apertura 2024, tuvo su debut profesional con 15 años. Días después, fue el más novel en marcar en la Liga MX con 15 años y 10 meses.

Su fulgurante aparición le permitió entrar, prematuramente, en el radar de la selección mexicana adulta. Este año, hizo historia con la Tricolor que dirige Javier Aguirre. En la definición de la pasada Copa Oro de Concacaf, Mora se convirtió en el futbolista más joven en ser campeón en una final internacional de selecciones, con 16 años y 265 días, superando a íconos como Pelé y Lamine Yamal.

Más sobre:FútbolMundial Sub 20Nicolás CórdovaChileSelección ChilenaChile 2025

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Paulina Vodanovic afirma que ministro Montes zanjó la polémica con Jara por reconstrucción y defiende que “es un hombre serio”

Tasa de interés para un crédito hipotecario llega a su menor nivel en más de dos años

CMF aplica millonarias multas a dos directores de Iansa por comprar acciones en periodo de abstención

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

Las remuneraciones en Chile vuelven a ganarle a la inflación y acumulan 30 meses consecutivos al alza

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

5.
Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Paulina Vodanovic afirma que ministro Montes zanjó la polémica con Jara por reconstrucción y defiende que “es un hombre serio”
Chile

Paulina Vodanovic afirma que ministro Montes zanjó la polémica con Jara por reconstrucción y defiende que “es un hombre serio”

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Tasa de interés para un crédito hipotecario llega a su menor nivel en más de dos años
Negocios

Tasa de interés para un crédito hipotecario llega a su menor nivel en más de dos años

CMF aplica millonarias multas a dos directores de Iansa por comprar acciones en periodo de abstención

Las remuneraciones en Chile vuelven a ganarle a la inflación y acumulan 30 meses consecutivos al alza

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir
Tendencias

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

Cyber Monday 2025: la PlayStation 5 se cae de precio en Chile

La respuesta de Massive Attack a las afirmaciones sobre el supuesto uso de “reconocimiento facial” en sus conciertos

Claudio Borghi se lanza contra Arturo Vidal por las críticas del volante a la Roja Sub 20
El Deportivo

Claudio Borghi se lanza contra Arturo Vidal por las críticas del volante a la Roja Sub 20

Mundialista argentino Sub 20 carga contra Chile tras las pifias del público: “Están disfrutando, ya quedaron afuera del otro”

Con su primer coach y a un paso del top 100: la vuelta a las raíces que ilusiona a Christian Garin

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

El Tiny Desk de 31 Minutos hace historia como la sesión chilena más vista de todos los tiempos
Cultura y entretención

El Tiny Desk de 31 Minutos hace historia como la sesión chilena más vista de todos los tiempos

Antes del Quijote: Miguel de Cervantes, una batalla naval y el origen de la herida que cambiaría su vida

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump
Mundo

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

Taiwán ve a Trump “merecedor del Nobel de la Paz” si logra que China renuncie a la reunificación por la fuerza

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?