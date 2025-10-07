Claudio Borghi se lanza contra Arturo Vidal por las críticas del volante a la Roja Sub 20

Arturo Vidal se lanzó con todo. Este lunes el jugador de Colo Colo fue consultado sobre el análisis de la propuesta futbolística de Nicolás Córdova en el Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile.

El volante fue categórico: “Si me preguntas a qué juega la Selección, no te puedo decir, porque no entiendo a lo que juega. Sí les veo muchas ganas a los muchachos. Están haciendo todo lo posible, pero más allá no puedo decir porque no hay una idea, no hay una forma de atacar o de defender. Entonces, no sé”.

“Lo disfruto porque veo a muchachos con muchos sueños que están con muchas ganas de mostrarse. No puedo opinar de algo que no he visto. No sé cuanto tiempo lleva trabajando, que no se ha visto el trabajo”, complementó.

Estas palabras encontraron eco en Claudio Borghi. El extécnico de la Selección Chilena, hoy en su rol de comentarista, cuestionó las palabras del Rey.

“Que diga que esta selección no juega a nada, cuando él hace un tiempo atrás pidió apoyo para la selección cuándo no tenían buenos rendimientos, esa vez paró y dijo ustedes ven todo mal, entonces a la mier…”, comenzó señalando en ESPN.

“Él está criticando a chicos que tienen 20 años, o se olvidó de cuando tenía 20 años. Si opina de Nico Córdova o Pellegrini me da lo mismo, el problema es que critica jóvenes que no están formados y eso está comprobado. Estoy medio enojado”, continuó.

“No se es campeón del mundo por ser local, se es porque tienes condiciones como para imponerte a rivales deportivos. Está comprobado que las selecciones juveniles no funcionan, la adulta no funciona con cambios de entrenadores, entonces esto es lo que me molesta, si pido que a mi equipo no lo molesten y después criticó a la selección de mi país con jóvenes me parece injusto”, concluyó Claudio Borghi.

El nuevo desafío de Nicoás Córdova

La Roja Sub 20 y el técnico Nicolás Córdova tendrán un nuevo desafío la tarde de este martes en el Mundial. A partir de las 20.00 horas enfrentarán a México por los octavos de final de la competencia en Valparaíso, teniendo presente a Gilberto Mora como una de las grandes amenazas del conjunto azteca.

El volante ofensivo de Xolos de Tijuana, de solo 16 años, ha demostrado las altas expectativas que ha sembrado. Hijo del exfutbolista Gilberto Mora Olayo, el adolescente nacido en Chiapas comenzó la temporada 2023-2024 en el Sub 16 de Xolos y empezó la campaña 2024-2025 con el primer equipo de Tijuana.

Desde entonces, empezó a batir marcas de precocidad. En el Apertura 2024, tuvo su debut profesional con 15 años. Días después, fue el más novel en marcar en la Liga MX con 15 años y 10 meses.

Su fulgurante aparición le permitió entrar, prematuramente, en el radar de la selección mexicana adulta. Este año, hizo historia con la Tricolor que dirige Javier Aguirre. En la definición de la pasada Copa Oro de Concacaf, Mora se convirtió en el futbolista más joven en ser campeón en una final internacional de selecciones, con 16 años y 265 días, superando a íconos como Pelé y Lamine Yamal.