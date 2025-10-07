SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Al todo o nada: Chile y Nicolás Córdova se juegan su continuidad en el Mundial Sub 20 ante México

Después de la angustiosa clasificación a octavos de final, la Roja no tiene margen de error. Ante los aztecas debe traducir en producción futbolística un discurso que, teóricamente, parece bien aprendido.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Nicolás Córdova, en el partido entre la Roja y Egipto (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Ante México, Chile jugará al todo o nada. No hay margen para otra cosa si la pretensión es seguir en el Mundial Sub 20. O, dicho de otra forma, que el torneo mantenga al anfitrión en su programa. El que trastabilla queda en el camino. Por eso, el equipo de Nicolás Córdova ni el entrenador pueden permitirse nuevos deslices. Esa cuenta la agotaron en las caídas frente a Japón y Egipto. Con un costo concreto: abandonar el Estadio Nacional. El duelo frente a los aztecas se jugará en el estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso.

Sin una línea futbolística definida (por más que Córdova defienda su propuesta) ni rendimientos individuales que permitieran disimular las carencias, la Roja terminó, literalmente, sufriendo. En lágrimas. Solo vino a relajarse cuando confirmó que había avanzado por un aspecto reglamentario. Válido, pero sin convencer absolutamente a nadie.

El estratega se transformó en el centro del debate. En principio, por las expectativas futbolísticas insatisfechas. Y, luego, por la forma que eligió para contradecir (y hasta invalidar) a los críticos. "Las métricas que tienen ustedes son totalmente distintas a las que tenemos nosotros. Nosotros evaluamos espacios o dónde juega el equipo. La realidad es que con Japón fue un partido muy parejo; les quitamos lo mejor que tienen, que era su velocidad de pases”, argumentó después de la caída ante los asiáticos.

La polémica no tardó en encenderse. Incluso, sumó a los jugadores quienes, al menos, demostraron que el discurso, coincidente con el del técnico, estaba bien aprendido. “No hay un nivel bajo en esta selección, y date cuenta de la posesión, date cuenta de como sometemos a los equipos rivales, las ocasiones que nos creamos”, intentó puntualizar el central Nicolás Suárez. “La parte final, no estamos concretando, pero no estamos concretando las ocasiones que nos creamos. Pero si tú te das cuenta en los partidos creamos diez ocasiones, ¿me van a decir que eso está mal? ¿Y cuántas ocasiones, cuántos centros?”, insistió.

Nicolás Suárez y Milovan Celis, en la caída ante Egipto (Foto: Photoisport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Después de la caída ante los africanos, el estratega retrocedió a medias. “No quiero polemizar más. Se han dicho tantas cosas, se ha escrito tanta cosa, hay tanta gente que opina... Yo solo doy mi opinión. Ustedes son periodistas y yo entrenador, obvio que tengo una visión distinta”,, dijo. Eso sí, sin dejar de fijar una postura. “Agradezcan y valoren que hay un técnico chileno como yo que habla de fútbol y con argumentos”, puntualizó.

Las respuestas más urgentes, en todo caso, no son retóricas. Ante el equipo de Eduardo Arce, que terminó segundo en un grupo C que arrojó como gran sorpresa la eliminación de Brasil, la Roja necesitará de la claridad y contundencia ofensiva que, prácticamente, no ha tenido: solo ha marcado tres goles y ninguno ha sido aportado por alguno de sus delanteros.

Un rival potente y un niño maravilla

México es un rival potente. De hecho, sobrevivió al grupo de la muerte de la Copa del Mundo. Basta decir que, sorpresivamente, Brasil se quedó en el camino. Dos empates (ante la Canarinha y los ibéricos) y la victoria sobre Marruecos le permitieron avanzar.

Los aztecas tienen a su propio niño maravilla: Gilberto Mora. Con apenas 16 años, el volante del Tijuana es una de las figuras del torneo: ha anotado tres goles (dos contra España y uno ante Marruecos) y una asistencia, además de haber participado en las jugadas de todos los goles del conjunto azteca.

La valoración es tal que, según Transfermarkt, referencia obligada en materia de transacciones futbolísticas, lo sitúa en la mira de cuatro potencias europeas: el Arsenal y el Manchester City, en Inglaterra, y el Barcelona y el Real Madrid, en España.

Más sobre:SelecciónLa RojaMundial Sub 20Sub 20Nicolás CórdovaFútbolFútbol Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan casi 200%

Entel confirma que estudia presentar oferta por ciertos activos de Telefónica junto a América Móvil

Clarke, Devoret y Martinis ganan el Premio Nobel de Física 2025 por sus experimentos sobre la “próxima generación de tecnología cuántica”

Quién es José “Caracas” Márquez, el expolicía acusado de liderar un brazo armado del Tren de Aragua que fue arrestado

Banco Mundial eleva las proyecciones de crecimiento para Chile y por sobre las del gobierno del Presidente Boric

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

5.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Distrito 10 (Santiago) en Debate La Tercera-UNAB: ideas de cuatro candidatos en una de las zonas más populosas del país
Chile

Distrito 10 (Santiago) en Debate La Tercera-UNAB: ideas de cuatro candidatos en una de las zonas más populosas del país

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estudiantes de la U. de Chile realizan toma de Casa Central por causa pro-Palestina

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan casi 200%
Negocios

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan casi 200%

Entel confirma que estudia presentar oferta por ciertos activos de Telefónica junto a América Móvil

Banco Mundial eleva las proyecciones de crecimiento para Chile y por sobre las del gobierno del Presidente Boric

Quién es José “Caracas” Márquez, el expolicía acusado de liderar un brazo armado del Tren de Aragua que fue arrestado
Tendencias

Quién es José “Caracas” Márquez, el expolicía acusado de liderar un brazo armado del Tren de Aragua que fue arrestado

Esta app está dirigida a personas mayores y permite hacer trámites, ver películas y televisión

Calor extremo y lluvia: anticipan una nueva semana caótica para el tiempo en Santiago

Mundialista argentino Sub 20 carga contra Chile tras las pifias del público: “Están disfrutando, ya quedaron afuera del otro”
El Deportivo

Mundialista argentino Sub 20 carga contra Chile tras las pifias del público: “Están disfrutando, ya quedaron afuera del otro”

Con su primer coach y a un paso del top 100: la vuelta a las raíces que ilusiona a Christian Garin

Histórico exentrenador de Udinese pone a Alexis Sánchez en su once ideal de la escuadra friulana

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla
Cultura y entretención

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla

Antes del Quijote: Miguel de Cervantes, una batalla naval y el origen de la herida que cambiaría su vida

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes
Mundo

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes

Clarke, Devoret y Martinis ganan el Premio Nobel de Física 2025 por sus experimentos sobre la “próxima generación de tecnología cuántica”

Con lesiones de gravedad queda menor de edad que circulaba en motocicleta e impactó con un bus RED en Santiago

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?
Paula

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile