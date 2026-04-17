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    Universidad de Las Américas suspende clases presenciales por amenaza de ataque en campus de Viña del Mar

    La vicerrectoría de la sede afectada señaló que denunció el hecho a las autoridades competentes y abrió una línea telefónica para quienes deseen entregar información.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    udla

    La Universidad de Las Américas (UDLA) suspendió las clases presenciales para este viernes, debido a una amenaza anónima de un ataque en el campus Los Castaños de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

    La información fue dada a conocer a través de un comunicado, compartido por la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de la sede viñamarina, donde confirmaron el traslado de sus actividades al formato virtual.

    Junto con informar la cancelación de las clases, la vicerrectoría de la Sede de Viña del Mar, informó que las evaluaciones fijadas para este viernes serán recalendarizadas y que cada cátedra informará los nuevos plazos.

    Además, señalan que en los campos clínicos “la continuidad de actividades será evaluada internamente”.

    La casa de estudios también confirmó que presentó la denuncia pertinente por el hecho. “Se han iniciado las investigaciones en coordinación con las autoridades competentes”, agrega la comunicación.

    También añaden que la información será entregada por los canales oficiales y que esperan normalizar las clases a la brevedad.

    Además, la institución abrió un teléfono (800 240 100) para que los miembros de la comunidad educativa entreguen información por esta amenaza.

    Más sobre:Universidad de Las AméricasUDLAViña del MarAtaquePolicial

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