Parisi afirma que a megarreforma de Kast “le falta clase media” y critica al gobierno por “falta de profesionalismo”

El vicepresidente y fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, afirmó la noche de este jueves que el proyecto de Reconstrucción Nacional presentado por el gobierno carece de medidas para la clase media, ocasión en la que, además, apuntó a los errores del Ejecutivo a un mes de su instalación.

En entrevista con CNN Prime, el excandidato presidencial, criticó el anuncio realizado por el Presidente José Antonio Kast la noche de este miércoles, donde dio a conocer los contenidos de su megarreforma legislativa.

En esa línea, Parisi explicó que le recomendó a los diputados del PDG rechazar la iniciativa que ingresaría al Congreso durante la próxima semana, “porque no está considerando nada para la clase media”.

“Hemos hecho todos los intentos porque llegue este mensaje al ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz, que parece que es el que está mandando, para que nos escuche y que entienda que la clase media está cambiando de ánimo, lo que vemos en nuestras redes sociales. Hubo un tiempo de excepción, pero ahora hay un poco más de enojo con el gobierno y nosotros no queremos eso”, planteó Parisi.

“En este paquete de medidas nosotros no vemos una preocupación sobre la clase media”, agregó Parisi.

En esa línea, aseguró que los diputados de su bancada, “valoran mi opinión, pero ellos toman la decisión en materia económica”, luego de que se señalara que los parlamentarios del bloque podrían aprobar el proyecto del gobierno.

“Ellos son autónomos en esa decisión”, dijo Parisi, añadiendo que “mi recomendación a mis diputados, sería que nunca se nieguen a legislar, siempre es bueno legislar”.

Sin embargo, pese a mostrarse disponible para abrir el debate legislativo, Parisi manifestó que de igual forma le indicaría a sus diputados a que rechacen el fondo del proyecto.

“El proyecto en sí mismo como está ahora”, dijo Parisi que recomendaría rechazar.

“Dado el ambiente que está en este documento que leí entero, lo encuentro que está carente y no va en apoyo a la clase media, clase media emergente”, zanjó Parisi respecto a su visión de la iniciativa legal.

Asimismo, dijo coincidir con la diputada Pamela Jiles, quien afirmó que el proyecto responde a “intereses empresariales”.

“Ella lo entiende de esa forma, lo que yo estoy viendo es que deja fuera a la clase media y clase media emergente, deja afuera a las pymes; por lo tanto, ¿a quién está dejando adentro? A las grandes empresas. Yo creo que hay que tener cuidado con lo que está haciendo el gobierno", sostuvo Parisi.

“En esencia sí, quizá la forma no la puedo decir yo, pero porque Jiles es la queen y lo expresa de esa forma, pero claramente es un proyecto que hay que colocarle más corazón y un poquito más de clase media, porque si no, esto no va a flotar en el mediano y largo plazo”, dijo Parisi.

Así, el exabanderado presidencial también expresó sus preocupaciones respecto a cómo se va a financiar el proyecto, la falta de ayudas a los ciudadanos de menores recursos y la falta de focalización del subsidio al empleo.

Críticas al gobierno

Durante la conversación, Parisi reveló que un asesor del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, lo contactó para reunirse a conversar cuando estaba en el Congreso hace unos días, donde coincidieron.

Con todo, Parisi señaló que “espero una comunicación un poquito más formal del gobierno. Esto no es una pichanga y conversamos. Esto es muy importante para Chile y se necesitan los votos y las ideas del PDG para mejorar este proyecto".

“La clase media la está pasando mal. La clase media ya terminó la ilusión del gobierno de Kast, por lo tanto, mi mensaje es que se ocupen de la clase media”, solicitó.

Consultado por su evaluación a un mes de instalado el nuevo gobierno, Pariri sostuvo que es un gobierno “completa y totalmente al debe. En todo. Le ha faltado profesionalismo, corazón, les ha faltado calle”.

Asimismo, cuestionó las fallas en varios nombramientos de secretarios regionales ministeriales (seremis). “Llama la atención. Ha sido una desprolijidad”, afirmó.

¿Proyecto dividirá al PDG?

En esa línea, Parisi abordó la posibilidad de que dentro de la discusión en la Cámara de Diputados el proyecto del gobierno divida a los legisladores del PDG.

“Yo creo que con respecto a la idea de legislar, la bancada va a estar dispuesta a legislar. Es importante este paquete, no es una ley menor. La bancada en su totalidad va a estar de acuerdo a legislar, dicho eso, ellos toman la decisión”, sostuvo.

“Ahora, si el paquete no se modifica, yo creo que tiene más posibilidades de no ser aprobado por nuestra bancada. Es lo que yo creo. Dicho eso, yo creo que van a votar unidos los 13″, agregó Parisi, restando a Cristián Contreras de esa posible decisión.

Así, Parisi descartó que el gobierno logre dividir a la bancada por la votación de la megarreforma. “No lo veo. Está muy unida la bancada”, dijo el excandidato presidencial.

Respecto al futuro de la reforma en el Congreso, apostó con que “sería un tremendo error del gobierno pasar con lo mínimo en términos de aprobación. Un paquete tan importante quizá lo gana en el Parlamento, pero lo puede perder entre la gente y en la calle y, eso no es bueno".

“Un paquete de reforma estructural tan potente, que mi recomendación es que no se puede pasar con 79 votos. Yo creo que tienen que hacer todo lo posible para que sean más de 90 y ojalá 100 votos”, planteó.