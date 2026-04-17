SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Parisi afirma que a megarreforma de Kast “le falta clase media” y critica al gobierno por “falta de profesionalismo”

    El excandidato presidencial pidió al gobierno atender los planteamientos del PDG y evitar el descontento social, que, afirmó, ya se evidencia en redes sociales por el "final de la ilusión" con la nueva administración.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El vicepresidente y fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, afirmó la noche de este jueves que el proyecto de Reconstrucción Nacional presentado por el gobierno carece de medidas para la clase media, ocasión en la que, además, apuntó a los errores del Ejecutivo a un mes de su instalación.

    En entrevista con CNN Prime, el excandidato presidencial, criticó el anuncio realizado por el Presidente José Antonio Kast la noche de este miércoles, donde dio a conocer los contenidos de su megarreforma legislativa.

    En esa línea, Parisi explicó que le recomendó a los diputados del PDG rechazar la iniciativa que ingresaría al Congreso durante la próxima semana, “porque no está considerando nada para la clase media”.

    “Hemos hecho todos los intentos porque llegue este mensaje al ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz, que parece que es el que está mandando, para que nos escuche y que entienda que la clase media está cambiando de ánimo, lo que vemos en nuestras redes sociales. Hubo un tiempo de excepción, pero ahora hay un poco más de enojo con el gobierno y nosotros no queremos eso”, planteó Parisi.

    “En este paquete de medidas nosotros no vemos una preocupación sobre la clase media”, agregó Parisi.

    En esa línea, aseguró que los diputados de su bancada, “valoran mi opinión, pero ellos toman la decisión en materia económica”, luego de que se señalara que los parlamentarios del bloque podrían aprobar el proyecto del gobierno.

    “Ellos son autónomos en esa decisión”, dijo Parisi, añadiendo que “mi recomendación a mis diputados, sería que nunca se nieguen a legislar, siempre es bueno legislar”.

    Sin embargo, pese a mostrarse disponible para abrir el debate legislativo, Parisi manifestó que de igual forma le indicaría a sus diputados a que rechacen el fondo del proyecto.

    “El proyecto en sí mismo como está ahora”, dijo Parisi que recomendaría rechazar.

    “Dado el ambiente que está en este documento que leí entero, lo encuentro que está carente y no va en apoyo a la clase media, clase media emergente”, zanjó Parisi respecto a su visión de la iniciativa legal.

    Asimismo, dijo coincidir con la diputada Pamela Jiles, quien afirmó que el proyecto responde a “intereses empresariales”.

    “Ella lo entiende de esa forma, lo que yo estoy viendo es que deja fuera a la clase media y clase media emergente, deja afuera a las pymes; por lo tanto, ¿a quién está dejando adentro? A las grandes empresas. Yo creo que hay que tener cuidado con lo que está haciendo el gobierno", sostuvo Parisi.

    “En esencia sí, quizá la forma no la puedo decir yo, pero porque Jiles es la queen y lo expresa de esa forma, pero claramente es un proyecto que hay que colocarle más corazón y un poquito más de clase media, porque si no, esto no va a flotar en el mediano y largo plazo”, dijo Parisi.

    Así, el exabanderado presidencial también expresó sus preocupaciones respecto a cómo se va a financiar el proyecto, la falta de ayudas a los ciudadanos de menores recursos y la falta de focalización del subsidio al empleo.

    Críticas al gobierno

    Durante la conversación, Parisi reveló que un asesor del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, lo contactó para reunirse a conversar cuando estaba en el Congreso hace unos días, donde coincidieron.

    Con todo, Parisi señaló que “espero una comunicación un poquito más formal del gobierno. Esto no es una pichanga y conversamos. Esto es muy importante para Chile y se necesitan los votos y las ideas del PDG para mejorar este proyecto".

    “La clase media la está pasando mal. La clase media ya terminó la ilusión del gobierno de Kast, por lo tanto, mi mensaje es que se ocupen de la clase media”, solicitó.

    Consultado por su evaluación a un mes de instalado el nuevo gobierno, Pariri sostuvo que es un gobierno “completa y totalmente al debe. En todo. Le ha faltado profesionalismo, corazón, les ha faltado calle”.

    Asimismo, cuestionó las fallas en varios nombramientos de secretarios regionales ministeriales (seremis). “Llama la atención. Ha sido una desprolijidad”, afirmó.

    ¿Proyecto dividirá al PDG?

    En esa línea, Parisi abordó la posibilidad de que dentro de la discusión en la Cámara de Diputados el proyecto del gobierno divida a los legisladores del PDG.

    “Yo creo que con respecto a la idea de legislar, la bancada va a estar dispuesta a legislar. Es importante este paquete, no es una ley menor. La bancada en su totalidad va a estar de acuerdo a legislar, dicho eso, ellos toman la decisión”, sostuvo.

    “Ahora, si el paquete no se modifica, yo creo que tiene más posibilidades de no ser aprobado por nuestra bancada. Es lo que yo creo. Dicho eso, yo creo que van a votar unidos los 13″, agregó Parisi, restando a Cristián Contreras de esa posible decisión.

    Así, Parisi descartó que el gobierno logre dividir a la bancada por la votación de la megarreforma. “No lo veo. Está muy unida la bancada”, dijo el excandidato presidencial.

    Respecto al futuro de la reforma en el Congreso, apostó con que “sería un tremendo error del gobierno pasar con lo mínimo en términos de aprobación. Un paquete tan importante quizá lo gana en el Parlamento, pero lo puede perder entre la gente y en la calle y, eso no es bueno".

    “Un paquete de reforma estructural tan potente, que mi recomendación es que no se puede pasar con 79 votos. Yo creo que tienen que hacer todo lo posible para que sean más de 90 y ojalá 100 votos”, planteó.

    Más sobre:Franco ParisiPartido de la GenteJosé Antonio KastmegarreformaPlan de Reconstrucción Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. endurece política de visados para América Latina

    Expertas de la ONU piden una investigación por tráfico sexual tras la difusión de los archivos de Epstein

    Ministra Marín y cuestionamientos a Sedini: “Hay críticas excesivas, quizás nacen del odio o desde el machismo”

    Trump insiste en que no tiene nada en contra del Papa: “puedo estar en desacuerdo, tengo derecho”

    Kast recibe a presidente checo en La Moneda: “seguimos profundizando nuestros lazos y generando nuevas formas de colaboración”

    Megarreforma se financiará mayormente con medidas transitorias y crecimiento, y expertos cifran costo entre US$2.800 millones y US$3.500 millones

    Lo más leído

    1.
    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con economistas el lunes

    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con economistas el lunes

    2.
    Boric, Allende, Vodanovic, Vallejo, Jackson y otros líderes de izquierda se suman a cumbre del progresismo en Barcelona

    Boric, Allende, Vodanovic, Vallejo, Jackson y otros líderes de izquierda se suman a cumbre del progresismo en Barcelona

    3.
    Senado despacha a ley la construcción de monumento en honor a expresidente Sebastián Piñera

    Senado despacha a ley la construcción de monumento en honor a expresidente Sebastián Piñera

    4.
    Alfonso Silva, el nombre de Kast para la embajada de Chile en China

    Alfonso Silva, el nombre de Kast para la embajada de Chile en China

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    Parisi afirma que a megarreforma de Kast “le falta clase media” y critica al gobierno por “falta de profesionalismo”
    Chile

    Parisi afirma que a megarreforma de Kast “le falta clase media” y critica al gobierno por “falta de profesionalismo”

    Ministra Marín y cuestionamientos a Sedini: “Hay críticas excesivas, quizás nacen del odio o desde el machismo”

    Kast recibe a presidente checo en La Moneda: “seguimos profundizando nuestros lazos y generando nuevas formas de colaboración”

    Megarreforma se financiará mayormente con medidas transitorias y crecimiento, y expertos cifran costo entre US$2.800 millones y US$3.500 millones
    Negocios

    Megarreforma se financiará mayormente con medidas transitorias y crecimiento, y expertos cifran costo entre US$2.800 millones y US$3.500 millones

    Southern Cross vende Baker a GSI Capital, la gestora que lidera Nicolás Noguera

    Informe del FMI dirigido por Rodrigo Valdés desliza crítica a manejo fiscal realizado por Chile y entrega recomendaciones

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio
    Tendencias

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Matías Soto prolonga su gran momento y se mete en semifinales del Challenger de Santa Cruz de la Sierra
    El Deportivo

    Matías Soto prolonga su gran momento y se mete en semifinales del Challenger de Santa Cruz de la Sierra

    La Roja festeja por segundo año consecutivo: golea a Bolivia y se mete nuevamente en el Mundial Sub 17 de Qatar

    Pese a los altibajos, Joaquín Niemann saca adelante su inicio en el LIV Golf México y se mete top 15

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4
    Tecnología

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”
    Cultura y entretención

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    EE.UU. endurece política de visados para América Latina
    Mundo

    EE.UU. endurece política de visados para América Latina

    Expertas de la ONU piden una investigación por tráfico sexual tras la difusión de los archivos de Epstein

    Trump insiste en que no tiene nada en contra del Papa: “puedo estar en desacuerdo, tengo derecho”

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde