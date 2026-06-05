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    Los coqueteos de Boric con volver a ser candidato presidencial en su aventura por Europa

    Desde el Viejo Continente, el frenteamplista abordó en más de una ocasión la opción de enfrentar una nueva cruzada por llegar a La Moneda. Lo hizo en un diálogo en Londres y también en su paso por el Hay Festival de Gales. En este último también criticó a la izquierda e hizo un llamado para volver a ser mayoría.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidente Gabriel Boric.

    A menos de 100 días de haber dejado el poder y a una distancia de 11.400 kilómetros de Chile, el expresidente Gabriel Boric coqueteó desde Europa con la idea de volver a ser candidato para regresar a La Moneda.

    No fue una, sino al menos dos ocasiones en que el frenteamplista -en su paso por Alemania, Gales y Londres- abordó la posibilidad de enfrentar una nueva cruzada presidencial.

    En sus respuestas, eso sí, el ex jefe de Estado chileno planteó que una opción de esas características solo es plausible si su nombre resulta convocante a través de una discusión colectiva. Tampoco fue claro es señalar si esa posibilidad está abierta para la siguiente elección presidencial y optó por apuntar a que su nombre seguramente será parte del debate en el futuro.

    Una de las ocasiones en que Boric se refirió a la factibilidad de estar de nuevo en una papeleta fue el pasado domingo 31 de mayo, en su participación en el Hay Festival de Gales, en una conversación con el periodista estadounidense Jon Lee Anderson.

    En el diálogo, el entrevistador le consultó directamente al líder del progresismo local si estaba entre sus opciones querer volver a ser Presidente de Chile, a lo que respondió: “Es una pregunta que se hace a menudo. Estoy realmente convencido de que un líder político que se vuelve tan irremplazable, es un mal líder. Y eso ha sido un problema en muchos procesos de la derecha y la izquierda. Entonces, yo podría ser candidato, no sé, pero tiene que ser una discusión colectiva”.

    Una réplica similar a la que le dio a la periodista escocesa Isabel Hilton, como dio cuenta La Tercera, en una entrevista en la British Library, la biblioteca nacional de Inglaterra, al día siguiente.

    “La respuesta obviamente no es sí o no. Porque yo soy un convencido de que la política tiene sentido sólo cuando está en función de proyectos colectivos. Por lo tanto, yo no me despierto todas las mañanas pensando en cómo volver a ser Presidente, no tengo esa ambición personal, genuinamente no la tengo”, dijo en esa ocasión.

    Además, no desconoció que, por su edad, existe una alta probabilidad de que su nombre vuelva a concitar interés en el sector para ser una carta para enfrentar una futura elección presidencial.

    “Sí sé que en un futuro, porque tengo 40 años y porque tenemos una base de apoyo que sigue siendo importante, mi nombre va a ser uno de los que esté en discusión. Y tendremos que dar esa discusión colectivamente, porque van a haber otros y muy buenos”, remarcó.

    Críticas a la izquierda

    No fue el único tópico abordado por Boric en su aventura reciente por Europa. En Gales, donde además fue parte de un panel sobre los desafíos globales actuales, el exmandatario también criticó a la izquierda.

    En un llamado al progresismo, el frenteamplista señaló: “No extrañemos el viejo orden, hagamos uno nuevo. La OMC ya no funciona, Estados Unidos la mató con el proteccionismo. Ahora tenemos que crear un nuevo orden. Por supuesto tengo algunas ideas para ese nuevo orden, pero este no es el lugar para expresarlas”.

    “La izquierda, los partidos, los movimientos de izquierda tienen que ser menos apocalípticos y traer algo de esperanza a la gente”, enfatizó.

    Boric también hizo mención a aquellos cuestionamientos que se levantan desde el sector a los votantes de la derecha, en Estados Unidos, Reino Unido o en países del continente, incluyendo Chile.

    “No tenemos que cometer el error de decir que aquellos que votaron por Trump, por el Brexit, quienes votaron por la derecha en Chile, en Argentina, son tontos”, señaló.

    Y luego agregó: “No puedes decir que la mitad de la gente del país es estúpida y tú eres inteligente. Así nunca volveremos a ser mayoría”.

    Más sobre:Gabriel BoricGales Hay FestibalJon Lee andersonCandidaturaEleccionesLondres

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