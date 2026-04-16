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    Política

    Pese a llamado de Parisi a rechazar: diputados PDG se desordenan y se abren a aprobar megarreforma de Kast

    El excandidato presidencial había marcado la línea que debían seguir sus diputados. Sin embargo, hay al menos dos que están inclinados a darle su voto al Ejecutivo en su proyecto estrella.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones

    Un nuevo desorden está sufriendo la bancada de diputados del Partido de la Gente.

    Luego de que el Presidente José Antonio Kast anunciara en cadena nacional la megarreforma -que contiene una batería de más de 40 medidas distintas y que será ingresado al Congreso Nacional la próxima semana-, el excandidato presidencial y vicepresidente del PDG, Franco Parisi, planteó que sus diputados deberían rechazar el proyecto estrella del Ejecutivo.

    “Esa va a ser mi recomendación a los diputados”, afirmó en Radio 13C.

    Consultado el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, aseguró que la idea de la bancada es “rechazar una ley macedonia que no está pensado en la clase media. Nosotros pusimos ideas sobre la mesa y no se recogieron”.

    “No hay FUT, devolución del IVA a los pañales, no hay devolución de los medicamentos, no hay rebaja del IVA a la canasta básica. No tiene ningún sentido”, agregó Valenzuela.

    El diputado Fabián Ossandón, por su parte, afirmó que esperan conocer los detalles técnicos “y la letra chica” de la iniciativa.

    Y agregó: “Desde el PDG somos una bancada de proposición, no de oposición. Por lo mismo, esperamos que el Ejecutivo recoja con seriedad las medidas que hemos planteado en nuestro proyecto de salvataje a la clase media”.

    Sin embargo, el rechazo preliminar que sostienen las máximas autoridades del partido no es seguido por algunos de sus diputados.

    Ayer, en el programa Sin Filtros, Javier Olivares, afirmó que “yo quisiera votarlo a favor porque va a significar un apoyo al gobierno”.

    Aunque recalcó que “lo más importante en política es poder estar ordenado”. En esa línea, agregó que “yo estaría en la decisión de que se presente un buen proyecto, que el partido lo pueda tener en la mesa, que este gobierno lo presente como corresponde y no lo haga a última hora para que podamos saber lo que vamos a votar y votarlo a favor porque es desarrollo para el país”.

    En la misma línea que Olivares se encuentra el diputado Cristian Contreras. Si bien el parlamentario fue expulsado de la bancada luego de la votación para la presidencia de la Cámara -donde se desmarcó del acuerdo de la colectividad y no le dio su voto a Pamela Jiles- en términos formales sigue perteneciendo a este bloque.

    Consultado por este medio, Contreras afirmó que “Franco no puede ordenarle a los diputados de la bancada cómo votar”.

    En ese sentido, el diputado confirmó que va a votar a favor de la idea de legislar. “Con respecto al fondo del proyecto que aún no conocemos porque no ha sido ingresado, lo estudiaré en detalle para apoyar todo lo que sea beneficioso para los chilenos, lo que no corresponda no lo apoyaré y buscaré los puntos de entendimiento para mejorar el proyecto”, complementó.

    Reuniones en La Moneda

    De cara a la discusión del proyecto, esta mañana el diputado Valenzuela se reunió con el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), para encontrar puntos de entendimiento.

    A la salida de la cita -que formalmente fue la primera que sostienen representantes del PDG con el Ejecutivo por esta iniciativa-, Valenzuela aseguró que “me queda claro que sí existe una doctrina Alvarado, que eso es básicamente tener un tacto político entendiendo que hay fuerzas distintas a las que hoy día están en el Ejecutivo y que representamos un segmento de la población importante que se ha sentido desvinculado de la clase política y creo que es importante escuchar“.

    Y añadió: “Siempre es bueno poder dialogar o iniciar una conversación porque hay uno que descubre que hay otras miradas, que hay oportunidades de mejora, y que si nosotros vemos la disposición de poder perfeccionar, porque eso es lo que estamos buscando”.

    En esa línea, Valenzuela afirmó que “no estamos siendo una piedra de tope, sino que, frente a lo que nos proponen, nosotros decimos ‘mira, aquí tenemos alternativas que podrían ser mejores’. Y si ellos dicen que no, bueno, discutámoslo”.

    Consultado por si la bancada va a actuar de forma cohesionada, el jefe del bloque aseguró: “Hemos descubierto que el camino de la unión, de la disciplina, fortalece a aquellos representantes que estamos cuidando los intereses de la clase media. Por tanto, hemos tomado medidas. Cuando hemos visto que algún proyecto se quiso desalinear, hoy día hay liderazgo, tomamos medidas correspondientes”.

    Foto: ATON DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Hasta el cierre de esta edición, el diputado Olivares sostenía una reunión con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García (RN).

    Javier Olivares con el ministro García. Foto: Segpres.
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