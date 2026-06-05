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    Progresismo destaca su “liderazgo” y derecha lo acusa de “radical”: las reacciones por coqueteo de Boric con futura candidatura

    En el Frente Amplio, tienda en que milita el expresidente, son los más entusiastas de que se abra a la opción de una nueva cruzada presidencial. “Nos alegra que no dé por cerrada la conversación”, transmiten.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidente Gabriel Boric.

    Los coqueteos del expresidente Gabriel Boric con una posible nueva aventura presidencial, en su paso reciente por Europa, desataron una serie de reacciones en el progresismo local, y también en la derecha chilena.

    Es que, en al menos dos ocasiones, en Gales y Londres, el frenteamplista abordó la posibilidad de enfrentar una nueva cruzada presidencial. Esto, a menos de 100 días de haber dejado el poder y dar paso al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    En sus respuestas, eso sí, el ex jefe de Estado chileno planteó que una opción de esas características solo es plausible si su nombre resulta convocante a través de una discusión colectiva. Tampoco fue claro es señalar si esa posibilidad está abierta para la siguiente elección presidencial y optó por apuntar a que su nombre seguramente será parte del debate en el futuro.

    “Yo podría ser candidato, no sé, pero tiene que ser una discusión colectiva”, dijo, por ejemplo, en una entrevista con el periodista estadounidense Jon Lee Anderson en el Hay Festival de Gales.

    Una respuesta similar entregó en un diálogo con la periodista escocesa Isabel Hilton, en la British Library, la biblioteca nacional de Inglaterra. “Sé que en un futuro, porque tengo 40 años y porque tenemos una base de apoyo que sigue siendo importante, mi nombre va a ser uno de los que esté en discusión“, apuntó.

    Entusiasmo frenteamplista

    En el Frente Amplio, tienda en que milita el expresidente, son los más entusiastas de que se abra a la opción de una futura cruzada presidencial.

    El diputado Ignacio Achurra señaló que no hay duda de que Boric “es un referente y un liderazgo fundamental de la izquierda chilena y particularmente del Frente Amplio. Lo que él ha dicho en su tono siempre de mucha honestidad y transparencia, señalar que evidentemente cuando se discuta quiénes van a ser los candidatos de nuestro sector, va a estar sobre la mesa su nombre”.

    El parlamentario del FA destacó que les “alegra que el Presidente Boric no dé por cerrada la conversación, sino que esté abierto a que esto se lleve adelante en los momentos que corresponda”.

    Desde la misma tienda, la diputada Lorena Fries apuntó en una línea similar, al señalar que el exmandatario “es uno de los liderazgos que tiene el país y del cual nos sentimos orgullosos como Frente Amplio”.

    Con todo, planteó que “este no es el momento, sin embargo, de empezar a levantar candidaturas, lo haremos en su momento y de manera colectiva, como ha sido la tradición en el Frente Amplio cuando corresponda y, desde luego, ese, no es el momento actual”.

    Cautela de la centroizquierda y arremetida de la derecha

    Una mayor cautela es por la que apuesta la centroizquierda ante las declaraciones de Boric.

    El subjefe de la bancada PPD-independientes, Héctor Ulloa, sostuvo que “resulta muy prematuro discutir sobre candidaturas presidenciales. Como oposición nuestro foco debe estar puesto en defender a las personas, en denunciar los recortes presupuestarios, y en legislar para que este gobierno no siga poniendo en riesgo los derechos sociales de las personas que tanto nos costó ganar".

    Además, planteó que “ya vendrán los tiempos para definir quiénes podrían liderar el próximo gobierno, y esos nombres obviamente serán elegidos mediante una decisión colectiva y democrática”.

    Desde la derecha, en tanto, hubo voces que aprovecharon los dichos del frenteamplista para arremeter ante la posibilidad de que pretenda repostular a la Presidencia.

    El diputado y jefe de la bancada de RN, Diego Schalper, remarcó que eventualmente “esa será una discusión que tendrá que tener la izquierda. Para mí siempre ha sido sorpresivo que la centroizquierda chilena no diga nada al respecto".

    A eso agregó que “si eso llega a ocurrir, la centroizquierda chilena, por tercera vez consecutiva, se tendría que poner detrás de alguien de la izquierda radical: Boric uno, Jeannette Jara, Boric dos".

    “Yo no tengo tan claro que ese haya sido el derrotero que hubiese querido, por ejemplo, el Presidente Lagos”, cerró.

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