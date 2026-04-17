SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Pese a los altibajos, Joaquín Niemann saca adelante su inicio en el LIV Golf México y se mete top 15

    En la primera ronda del certamen que se disputa en Naucalpan, el chileno terminó con un acumulado de dos golpes bajo par.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Archivo Joaquín Niemann. Chris Trotman/LIV Golf

    Este jueves se dio inicio a la sexta parada del LIV Golf, en el Club de Golf Chapultepec, en México. Joaquín Niemann fue uno de los grandes protagonistas de la jornada y, a pesar de las complicaciones, consiguió meterse top 15 con un acumulado de -2

    El comienzo fue espectacular. Joaco empezó su ruta en Naucalpan en el hoyo 4 con par 3, pasadas las 13.00 horas. Se acomodó, ejecutó su primer golpe, la pelota se fue acercando lentamente hacia la bandera y... hoyo en uno. Los aplausos y los gritos brotaron de inmediato, mientras Niemann se dio vuelta, incrédulo, y sonrío hacia sus compañeros, con quienes chocó sus palmas.

    Sin embargo, los altibajos no tardaron en aparecer y en el hoyo siguiente, el 5, el talagantino hizo bogey, algo que se repitió en el 7. Su tarjeta estaba en par otra vez.

    Luego vinieron cuatro banderas sin sobresaltos, hasta que volvió la irregularidad, la que no lo abandonó en buena parte de la primera ronda. Descontó un impacto en el 12, pero hizo bogey en el 14, luego birdies en el 15 y 16, aunque volvió a fallar en el 17 y 18.

    Pero el capitán de Torque GC tenía guardada una arremetida final que puede ser decisiva para su desarrollo en el torneo: birdies en las banderas 1 y 2, para luego acabar todo en el hoyo 3 en par. Al final, un acumulado de -2 que lo deja T15 en la clasificación.

    Joaquín Niemann. Kieran Cleeves/Masters de Augusta

    Por otra parte, el líder de esta primera ronda fue Víctor Pérez, con 62 impactos y nueve golpes bajo par. Su escolta es nada menos que Jon Rahm, con -6.

    Defiende el título

    Cabe destacar que Niemann se quedó con la corona en la edición 2025 del certamen en un campo que le acomoda, en donde los 2.388 metros de altitud hacen que le bola vuele un poco más en cada golpe.

    Sin embargo, los antecedente marcan que Joaco no ha brillado esta temporada en la tabla individual como lo hizo en años anteriores, de hecho, pese a que se posiciona en la lock zone, con los 99.78 puntos con los que arribó a México se ubica lejos del líder Jon Rahm, su máximo oponente en los últimos años. Así, su participación en el Club de Golf Chapultepec, en donde ha obtenido buenos resultados, será determinante para las expectativas del deportista nacional para el resto de la temporada.

    Lee también:

    Más sobre:GolfJoaquín NiemannLIV GolfLIV Golf México

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Informe del FMI dirigido por Rodrigo Valdés desliza crítica a manejo fiscal realizado por Chile y entrega recomendaciones

    Hacienda eliminará franquicia tributaria del Sence y genera debate entre exautoridades

    Tráfico aéreo de pasajeros del Aeropuerto de Santiago cierra el primer trimestre a la baja por primera vez desde 2021

    Eliminar contribuciones para adultos mayores cuesta US$200 millones y Ejecutivo repondrá US$130 millones a Fondo Municipal

    Alcaldes oficialistas y de oposición en alerta por anuncio de Kast de avanzar en la eliminación de contribuciones

    Lo más leído

    1.
    ¿Cuánto cuesta cada auto? El valor de los vehículos que recibió el plantel masculino y femenino de Colo Colo

    ¿Cuánto cuesta cada auto? El valor de los vehículos que recibió el plantel masculino y femenino de Colo Colo

    2.
    En vivo: Chile se enfrenta a Bolivia por un cupo al Mundial, en los playoffs del Sudamericano Sub 17

    En vivo: Chile se enfrenta a Bolivia por un cupo al Mundial, en los playoffs del Sudamericano Sub 17

    3.
    Al mando de Messi, Suárez y Falcón: extécnico campeón en la U asume la banca del Inter Miami

    Al mando de Messi, Suárez y Falcón: extécnico campeón en la U asume la banca del Inter Miami

    4.
    Papelón del Betis: un segundo tiempo de espanto deja fuera al equipo de Manuel Pellegrini en la Europa League

    Papelón del Betis: un segundo tiempo de espanto deja fuera al equipo de Manuel Pellegrini en la Europa League

    5.
    Un festejo Monumental: Los Jaivas encabezarán la celebración del 101º aniversario de Colo Colo

    Un festejo Monumental: Los Jaivas encabezarán la celebración del 101º aniversario de Colo Colo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    Alcaldes oficialistas y de oposición en alerta por anuncio de Kast de avanzar en la eliminación de contribuciones
    Chile

    Alcaldes oficialistas y de oposición en alerta por anuncio de Kast de avanzar en la eliminación de contribuciones

    Comisión de Educación de la Cámara despacha a sala proyecto de Escuelas Protegidas y oposición amenaza con ir al TC

    Megarreforma: choque de versiones entre ministros por límite a la gratuidad universitaria enreda al oficialismo

    Informe del FMI dirigido por Rodrigo Valdés desliza crítica a manejo fiscal realizado por Chile y entrega recomendaciones
    Negocios

    Informe del FMI dirigido por Rodrigo Valdés desliza crítica a manejo fiscal realizado por Chile y entrega recomendaciones

    Hacienda eliminará franquicia tributaria del Sence y genera debate entre exautoridades

    Tráfico aéreo de pasajeros del Aeropuerto de Santiago cierra el primer trimestre a la baja por primera vez desde 2021

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio
    Tendencias

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Pese a los altibajos, Joaquín Niemann saca adelante su inicio en el LIV Golf México y se mete top 15
    El Deportivo

    Pese a los altibajos, Joaquín Niemann saca adelante su inicio en el LIV Golf México y se mete top 15

    En vivo: Chile se enfrenta a Bolivia por un cupo al Mundial, en los playoffs del Sudamericano Sub 17

    El lamento de Pellegrini tras el bochorno del Betis: “Ha sido una noche muy dura, entiendo el fastidio de la gente”

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4
    Tecnología

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”
    Cultura y entretención

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    Díaz-Canel promete derrotar a las fuerzas estadounidenses si Cuba es atacada: “Saldremos victoriosos”
    Mundo

    Díaz-Canel promete derrotar a las fuerzas estadounidenses si Cuba es atacada: “Saldremos victoriosos”

    Israel y Hezbolá intercambian ataques en la última hora antes de que entre en vigor la tregua en Líbano

    Trump dice que es “probable” que haya negociaciones con Irán “a lo largo del fin de semana”

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde