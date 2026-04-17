Pese a los altibajos, Joaquín Niemann saca adelante su inicio en el LIV Golf México y se mete top 15

Este jueves se dio inicio a la sexta parada del LIV Golf, en el Club de Golf Chapultepec, en México. Joaquín Niemann fue uno de los grandes protagonistas de la jornada y, a pesar de las complicaciones, consiguió meterse top 15 con un acumulado de -2

El comienzo fue espectacular. Joaco empezó su ruta en Naucalpan en el hoyo 4 con par 3, pasadas las 13.00 horas. Se acomodó, ejecutó su primer golpe, la pelota se fue acercando lentamente hacia la bandera y... hoyo en uno. Los aplausos y los gritos brotaron de inmediato, mientras Niemann se dio vuelta, incrédulo, y sonrío hacia sus compañeros, con quienes chocó sus palmas.

Sin embargo, los altibajos no tardaron en aparecer y en el hoyo siguiente, el 5, el talagantino hizo bogey, algo que se repitió en el 7. Su tarjeta estaba en par otra vez.

Luego vinieron cuatro banderas sin sobresaltos, hasta que volvió la irregularidad, la que no lo abandonó en buena parte de la primera ronda. Descontó un impacto en el 12, pero hizo bogey en el 14, luego birdies en el 15 y 16, aunque volvió a fallar en el 17 y 18.

Pero el capitán de Torque GC tenía guardada una arremetida final que puede ser decisiva para su desarrollo en el torneo: birdies en las banderas 1 y 2, para luego acabar todo en el hoyo 3 en par. Al final, un acumulado de -2 que lo deja T15 en la clasificación.

Joaquín Niemann. Kieran Cleeves/Masters de Augusta

Por otra parte, el líder de esta primera ronda fue Víctor Pérez, con 62 impactos y nueve golpes bajo par. Su escolta es nada menos que Jon Rahm, con -6.

Defiende el título

Cabe destacar que Niemann se quedó con la corona en la edición 2025 del certamen en un campo que le acomoda, en donde los 2.388 metros de altitud hacen que le bola vuele un poco más en cada golpe.

Sin embargo, los antecedente marcan que Joaco no ha brillado esta temporada en la tabla individual como lo hizo en años anteriores, de hecho, pese a que se posiciona en la lock zone, con los 99.78 puntos con los que arribó a México se ubica lejos del líder Jon Rahm, su máximo oponente en los últimos años. Así, su participación en el Club de Golf Chapultepec, en donde ha obtenido buenos resultados, será determinante para las expectativas del deportista nacional para el resto de la temporada.