En vivo: Chile se enfrenta a Bolivia por un cupo al Mundial, en los playoffs del Sudamericano Sub 17
El combinado nacional, adiestrado por Ariel Leporati, busca un triunfo que lo clasifique a la cita planetaria en Qatar.
Minuto a minuto
Chile 0-0 Bolivia
15′ ¡Avisa Chile!
Ataque combinado que Amaro Riveros finaliza por la derecha con un potente remate que se va apenas desviado.
¡Arranca el partido!
Chile se enfrenta a Bolivia, por los playoffs del Sudamericano Sub 17.
Los escenarios posibles para Chile
- Si gana: clasifica al Mundial de Qatar
- Si empata: hay penales
- Si pierde: debe jugar con la selección que resulte derrotada del duelo entre Uruguay y Venezuela
La formación de la Roja
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Chile y Bolivia, por los playoffs del Sudamericano Sub 17.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.