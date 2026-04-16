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    EN VIVO

    En vivo: Chile se enfrenta a Bolivia por un cupo al Mundial, en los playoffs del Sudamericano Sub 17

    El combinado nacional, adiestrado por Ariel Leporati, busca un triunfo que lo clasifique a la cita planetaria en Qatar.

    La Roja Sub 17. Foto @laroja

    Minuto a minuto

    Chile 0-0 Bolivia

    15′ ¡Avisa Chile!

    Ataque combinado que Amaro Riveros finaliza por la derecha con un potente remate que se va apenas desviado.

    ¡Arranca el partido!

    Chile se enfrenta a Bolivia, por los playoffs del Sudamericano Sub 17.

    Los escenarios posibles para Chile

    • Si gana: clasifica al Mundial de Qatar
    • Si empata: hay penales
    • Si pierde: debe jugar con la selección que resulte derrotada del duelo entre Uruguay y Venezuela

    La formación de la Roja

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Chile y Bolivia, por los playoffs del Sudamericano Sub 17.

    Más sobre:FútbolLa RojaSelección chilenaSudamericano Sub 17

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