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    Cadem: aprobación de Kast baja al 40% y un 62% rechaza almuerzo con excompañeros en La Moneda

    La última medición de Plaza Pública muestra estabilidad en la evaluación del Mandatario, mientras el encuentro con excompañeros de universidad en Palacio concentra críticas por el uso de espacios institucionales.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    La cena de Kast con excompañeros de U en La Moneda.

    El adelanto de la encuesta Plaza Pública Cadem, dado a conocer este jueves, mostró que la aprobación a la gestión del Presidente José Antonio Kast cayó a 40%, mientras que la desaprobación llegó a 53%.

    La cifra representa una variación de dos puntos respecto de la medición anterior, difundida el 12 de abril, cuando el Mandatario registraba 42% de respaldo y 53% de rechazo, manteniéndose este último indicador sin variaciones.

    Con ello, la evaluación positiva del Jefe de Estado confirma una caída sostenida desde su llegada a La Moneda, acumulando una baja de 17 puntos desde el 13 de marzo, fecha en que fue medido por primera vez tras asumir el cargo.

    En paralelo, la desaprobación alcanzó el umbral del 50% a fines de marzo y, desde entonces, se ha mantenido sobre ese nivel durante abril, salvo leves oscilaciones en las últimas entregas.

    Encuesta Plaza Pública - Cadem - Evolución de respaldo o rechazo de Kast.

    Amplia desaprobación a almuerzo en La Moneda

    Uno de los episodios que ha marcado las controversias de la nueva administración es el almuerzo que Kast ofreció a sus excompañeros de universidad en el Palacio de La Moneda.

    Según el sondeo, un 94% de los encuestados declaró haber tomado conocimiento del encuentro realizado el pasado viernes 10 de abril, al que asistieron cerca de 70 excompañeros de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica.

    Respecto de la evaluación del episodio, un 62% consideró que la actividad estuvo mal, mientras que un 31% estimó que estuvo bien.

    Incluso al incorporar el antecedente de que la comida habría sido financiada con recursos propios del Presidente, un 59% mantuvo una opinión negativa, frente a un 38% que la consideró adecuada bajo esa condición.

    Encuesta Plaza Pública - Cadem - Almuerzo de Kast en La Moneda

    En cuanto a las principales inquietudes, un 41% apuntó al uso de espacios institucionales para fines privados, mientras que un 21% manifestó preocupación por el eventual uso de recursos públicos.

    Asimismo, un 9% cuestionó la utilización de funcionarios públicos en horario laboral, mientras que un 27% señaló no tener reparos respecto del episodio.

    Encuesta Plaza Pública - Cadem - Almuerzo de Kast en La Moneda
    Más sobre:CademJosé Antonio KastLa MonedaAlmuerzoAprobaciónDesaprobación

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