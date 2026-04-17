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    Tras acusar restricciones presupuestarias: Gobierno cancela contrato de obras para segunda etapa del GAM

    Documento enviado desde el MOP a la constructora GAM Moller PVC SPA, indica que la administración de Kast desistirá de la obra "en resguardo del interés fiscal". Tras esto, el ministro Arrau salió a justificar la medida.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Andres Perez

    El gobierno de José Antonio Kast puso fin al contrato de obras para la construcción de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en el marco de la restricción presupuestaria impulsada por la actual administración.

    Cabe recordar que este segunda etapa del proyecto promovido en el primer gobierno de Michelle Bachelet, pretendía ampliar la superficie actual del GAM de 22 mil a 37 mil metros cuadrados, con la construcción de un nuevo edificio que contendría una gran sala para espectáculos, además de recintos para artistas, talleres, bodegas y zonas de servicios.

    Sin embargo, en un documento de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, enviado al consorcio GAM Moller PVC SPA, encargado de la construcción, se señala que se desistirá de la obra debido a la actual situación presupuestaria.

    En el texto, se indica que en un oficio enviado el 14 de abril por el subsecretario de las Culturas y las Artes, Carlos Lobos, se informó que “teniendo en cuenta las recientes restricciones que la Dirección de Presupuesto ha informado a ese ministerio, la viabilidad de la iniciativa en cuestión se verá afectada, pues la situación presupuestaria no permite solventar el contrato asociado a la obra”.

    En este marco, se agrega que “no resulta posible dar continuidad al contrato adjudicado a su empresa”, el que supera los 114 mil millones de pesos, con un plazo de ejecución de 750 días.

    “En este contexto, y en resguardo del interés fiscal involucrado, se procederá al término anticipado del contrato conforme lo establece el artículo 148 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas”, culmina el documento.

    Críticas y respuesta del ministro Arrau

    La información generó críticas como la del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, quien llamó al titular del MOP, Martín Arrau a reevaluar la decisión, ya que “el término anticipado del contrato del GAM profundiza años de retraso en un proyecto que Santiago necesita”.

    Ante esto, el propio titular de Obras Públicas ocupó su cuenta de X para realizar precisiones al respecto.

    Primero, relevó que la Dirección de Arquitecturas del MOP ejecuta y no financia las obras. “En este caso (GAM), Culturas es el mandante”.

    Asimismo, relevó que “este contrato fue licitado por $72 mil millones y adjudicado por $114 mil millones (bastante más) a pocas semanas del cambio de gobierno”.

    Finalmente, sostuvo que recibieron el gobierno con un “déficit estructural histórico”, por lo que “más que nunca, cada peso público (que viene del impuesto de todos los chilenos) requiere orden y justificación”.

    Más sobre:GAMGobiernoMOPobrassegunda etapacontrato

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