Tráfico aéreo de pasajeros del Aeropuerto de Santiago cierra el primer trimestre a la baja por primera vez desde 2021

Santiago 23 de mayo 2025. Familiares de Chilenos deportados de Estados Unidos esperan la llegada de estos en la salida de pasajeros internacionales del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez Javier Torres/Aton Chile

El tráfico aéreo continúa con su mala racha. En el Aeropuerto de Santiago, el que concentra la mayor parte del flujo de pasajeros del país, marzo fue otro mes de retroceso, con una merma de los viajeros que se movilizaron por las instalaciones de 2,4%, totalizando 2.315.066 en el tercer mes del año.

El Grupo ADP, una operadora francesa de aeropuertos que forma parte del grupo controlador del Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB), Nuevo Pudahuel, reporta mes a mes las cifras de tráfico aéreo en los terminales que maneja en todo el mundo. El de la capital de Chile, acumula 8 meses a la baja, desde agosto del 2025.

El tráfico aéreo en AMB cerró el primer trimestre con una caída de 1,8% frente a los registros del 2025. Esta es la primera baja para este período desde 2021, en plena pandemia.

En los primeros tres meses se contabilizó un total de 7.387.379 pasajeros, mientras que en el mismo periodo del año pasado se alcanzó 7.526.076. Este es además el tercer trimestre consecutivo en el que disminuye el flujo de viajeros.

El gerente general de Aeropuerto Santiago de Chile, Nicolas Claude, señaló que “las cifras del primer trimestre siguen la tendencia observada desde 2025, con una caída en el tráfico, especialmente de rutas nacionales. Estamos trabajando junto a la autoridad y las aerolíneas en promover los viajes entre Santiago y destinos dentro y fuera de Chile para asegurar opciones competitivas y atractivas para los pasajeros”, afirmó.

Claude resaltó que durante este año se han incorporado nuevas rutas para poder lograr dicho objetivo, por ejemplo rutas que conectan a Santiago con Neuquén en Argentina y Quito en Ecuador. Aún así, los movimientos de aeronaves en el Aeropuerto de Santiago se redujeron un 2,2% en marzo versus el mismo mes del 2025, y acumula en lo que va del año una contracción de 3%, de acuerdo a los datos de Grupo ADP.

“A lo largo de este año se contemplan 10 aumentos de frecuencias semanales en 10 rutas internacionales, como Melbourne (Latam), con 6 frecuencias semanales, Punta Cana (Arajet, con 4), Recife (Latam, con 3), Ciudad de Panamá (Copa, con 42), Estambul (Turkish, con 7), Buenos Aires -Aeroparque (Aerolíneas Argentinas con 24), París (Air France, con 10), Auckland (Latam, con 5), Montréal (Air Canada, con 4) y Atlanta (Delta, con 14)”, destacó Nuevo Pudahuel.