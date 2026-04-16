El increíble hoyo en uno de Joaquín Niemann en su primer golpe en el LIV Golf México

Joaquín Niemann llegaba al Club de Golf Chapultepec en medio de una temporada con altibajos. Pero México le sienta bien al chileno; el año pasado se quedó con el título en ese mismo lugar y ahora aspira a una buena actuación para despegar este 2026 y meterse en la lucha en la parte alta de la tabla del LIV Golf, en donde se había acostumbrado a pelear en los últimos años. Y el comienzo este jueves fue espectacular.

Joaco empezó su ruta en Naucalpan en el hoyo 4 con par 3. Se acomodó, ejecutó su primer golpe, la pelota se fue acercando lentamente hacia la bandera y... hoyo en uno.

Los aplausos y los gritos brotaron de inmediato, mientras Niemann se dio vuelta, incrédulo, y sonrío hacia sus compañeros, con quienes chocó sus palmas.