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    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú

    “El Perú merece elecciones transparentes”, manifestó el candidato de la ultraconservadora Renovación Popular.

    Por 
    Europa Press
    Rafael López Aliaga. Foto: Agencia Andina

    El candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga ha ofrecido 20.000 soles (algo más de 5.800 dólares) de “recompensa” a los trabajadores y funcionarios de los organismos electorales sobre “información veraz” acerca del supuesto fraude que viene denunciando desde días previos a las elecciones.

    “El Perú merece elecciones transparentes”, ha manifestado el candidato de la ultraconservadora Renovación Popular, cuyas denuncias sobre supuesto fraude han coincidido con la subida del aspirante de la izquierda Roberto Sánchez en el recuento hasta superarle por el momento, con cerca del 93% de las actas ya escrutadas.

    López Aliaga ha ofrecido una “recompensa” de 20.000 soles a trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de otras empresas vinculadas a los comicios, que tengan “información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje”.

    “El Perú necesita la verdad. Este es el momento de actuar”, ha animado, en una breve nota en redes sociales, en la que promete “confidencialidad absoluta” a aquellas personas que se decidan a dar el paso.

    El martes, López Aliaga exigió la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y la anulación de las elecciones debido a las irregularidades que se produjeron durante la jornada electoral del domingo, después de que se tuviera que alargar un día más debido a los problemas que surgieron en algunos centros de votación.

    El que fuera alcalde de Lima entre 2023 y 2025 denunció que estos problemas le habrían ocasionado una pérdida de medio millón de votos. No obstante, misiones electorales internacionales han destacado la transparencia y la neutralidad del proceso a pesar de algunas complejidades técnicas y cierta desconfianza ciudadana.

    Durante sus reclamaciones, López Aliaga instó a sus bases a no reconocer los resultados, lo que ha motivado una denuncia penal en su contra presentada en las últimas horas por un grupo de abogados, que han solicitado su arresto.

    Con cerca del 92% de las actas contabilizadas, menos de 10.000 votos separan a López Aliga de Roberto Sánchez y de la posibilidad de disputar el 7 de junio la segunda vuelta de las elecciones con la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

    Respaldo del expresidente Jerí

    Mientras avanza el escrutinio, quien ya ha adelantado que apoyará a López Aliaga en una eventual segunda vuelta ha sido el expresidente José Jerí, recientemente destituido, siguiendo así con esa cuestionable costumbre de la política peruana, que acumula ocho presidentes, contando con el actual, en 10 años.

    “Pensando en el país, más allá de los desencuentros y no estar de acuerdo en varias posturas, espero que pase a segunda vuelta Rafael López Aliaga”, ha escrito Jerí en sus redes sociales.

    “La segunda vuelta, con los dos candidatos, debe ser la representación de un país que no puede esperar más para lograr un desarrollo económico sólido y justo para nuestras regiones y para nuestros hermanos que esperan que ese desarrollo y crecimiento también toque su puerta”, ha dicho.

    Jerí fue destituido en una moción de censura apenas cuatro meses tras asumir el cargo después de que el Congreso cesara a la muy denostada Dina Boluarte, convirtiéndose así en el séptimo presidente de Perú en apenas 10 años. Desde el principio fue cuestionado y pronto salieron a relucir episodios machistas.

    En esos cuatro meses le dio tiempo a verse involucrado en una serie de reuniones secretas con empresarios chinos con asuntos pendientes en la Justicia peruana, así como un último escándalo relacionado con un supuesto trato de favor a mujeres que visitaron Palacio de Gobierno a altas horas de la noche.

    Más sobre:PerúLópez AliagarecompensaRenovación PopulareleccionesONPEJNEJosé JeríMundo

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