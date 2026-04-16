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    Se vuelca camión que transportaba cajas con abejas en la ruta 5 Norte: chofer terminó con múltiples picaduras

    Las causas del accidentes están siendo investigadas por Carabineros. El conductor tuvo que ser trasladado a un centro asistencial debido a que sufrió una reacción alérgica a varias picaduras.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    Un accidente se produjo la tarde este jueves en el kilómetro 37 de la ruta 5 Norte: un camión que transportaba múltiples cajas con abejas se volcó.

    Según información policial preliminar, el hecho se produjo alrededor de las 12:35 de la tarde, por causas que todavía son materia de investigación.

    El conductor del camión tuvo que ser trasladado a un centro asistencial debido a que sufrió múltiples picaduras de las abejas que se habrían escapado tras el siniestro vial, lo que le habría provocado una reacción alérgica.

    La situación tuvo que ser controlada por Carabineros, que estipuló en un primer momento segregar la primera pista de circulación. Posteriormente, se dispuso un desvío total desde el kilómetro 36,5.

    Sin embargo, horas más tarde esta misma jornada, los funcionarios policiales habrían habilitado nuevamente el tránsito.

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