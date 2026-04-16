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    Dos menores de 14 y 15 años detenidos por encerronas: habrían participado en al menos ocho delitos

    Los sujetos amenazaron y agredieron a un conductor de aplicación el pasado 3 de abril con el fin de sustraerle su vehículo.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Dos menores de 14 y 15 años fueron detenidos durante la jornada del miércoles en la comuna de Renca, por su participación en múltiples encerronas ocurridas en la Región Metropolitana.

    La detención se logró luego de una investigación policial iniciada por el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, a raíz del robo de un vehículo a un conductor de aplicación.

    De acuerdo a las diligencias, ambos menores solicitaron un vehículo a través de una aplicación, para en el trayecto intimidar y agredir al conductor, el cual recibió dos impactos balísticos en su brazo y pierna.

    A raíz de esto, se inició la investigación que permitió identificar a los presuntos responsables.

    Según detalló la teniente Savka Herrera, del departamento SEBV de Carabineros, “tras las distintas diligencias investigativas desarrolladas por este departamento especializado, se logra el levantamiento de cámaras, empadronamientos de testigos y además la colaboración de la aplicación, posicionar a estos sujetos en el delito, logrando así gestionar las órdenes de detención, y entrada y registro a los domicilios de los imputados”.

    En el operativo se logró la incautación de cuatro municiones a fogueo, celulares y la vestimenta que habrían utilizaron al momento del ilícito.

    Además según explicó, durante las distintas diligencias desarrolladas se logra posicionar el vehículo de la víctima en al menos ocho delitos desde que lo sustrajeron el pasado 3 de abril en Maipú.

    Más sobre:PolicialCarabinerosEncerronasMenores

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