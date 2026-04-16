56 detenidos y más de 6 mil controles preventivos: las cifras que dejó el megaoperativo policial en la Región Metropolitana

Un total de 56 personas detenidas dejó el megaoperativo policial realizado durante la noche del miércoles en la Región Metropolitana y que fue supervisado por el Presidente José Antonio Kast.

El operativo, de fiscalización migratoria y búsqueda de prófugos de la justicia, fue llevado a cabo por Carabineros, PDI y equipos municipales, y se ejecutó en 30 puntos de la capital.

Entre los lugares intervenidos se encuentran puntos estratégicos como Toro Mazote, en Estación Central —zona conocida como la “Pequeña Caracas”—, además de Cal y Canto, Mapocho, la Vega Central y Barrio Bellavista.

Según informó el Gobierno, se desplegaron más de 700 funcionarios policiales entre ambas policías y se realizaron un total 6.175 controles preventivos.

En cuanto a los detenidos, estos fueron aprehendidos por distintos delitos como infracción a la ley de drogas, a la ley de armas y violencia intrafamiliar. Además, 20 de estos mantenían órdenes judiciales vigentes.

En el operativo también se retiraron 122 vehículos de circulación y se incautaron dos armas de fuego.