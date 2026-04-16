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    Presidente Kast supervisa megaoperativo policial en la Región Metropolitana

    El jefe de Estado llegó al Centro de Gestión de las Operaciones Policiales de Carabineros, donde se reunió con el mandamás de la policía uniformada, Marcelo Araya, y el titular de la PDI, Eduardo Cerna.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Presidente Kast supervisa despliegue policial en 30 puntos de la capital.

    El Presidente José Antonio Kast se sumó la noche de este miércoles a la supervisión del megaoperativo de fiscalización migratoria y búsqueda de prófugos de la justicia desplegado en 30 puntos de la Región Metropolitana, en una acción coordinada entre Carabineros, la PDI y equipos municipales.

    Durante la noche, efectivos policiales y personal de distintas municipalidades se desplegaron en diversos sectores de la capital, con foco en puntos estratégicos como Toro Mazote, en Estación Central —zona conocida como la “Pequeña Caracas”—, además de Cal y Canto, Mapocho, la Vega Central y Barrio Bellavista.

    Según informó la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien encabezó parte del procedimiento en terreno, en el operativo participaron más de 700 funcionarios de ambas policías, además de inspectores municipales.

    En ese contexto, y tras la emisión de su primera cadena nacional, el Mandatario se trasladó hasta el Centro de Gestión de las Operaciones Policiales de Carabineros, donde monitoreó en detalle el despliegue junto al general director Marcelo Araya y al director general de la PDI, Eduardo Cerna.

    De acuerdo con lo informado por Carabineros, la presencia del Presidente tuvo por objetivo “conocer en detalle el operativo conjunto que ambas instituciones desarrollan en 30 puntos de la Región Metropolitana”.

    Hasta el cierre de esta nota, las autoridades aún no entregaban un balance consolidado del procedimiento. No obstante, de manera preliminar se informó la detección de tres personas en situación migratoria irregular, quienes serían sometidas al correspondiente proceso administrativo de expulsión.

    Más sobre:Presidente José Antonio KastEstación CentralMegaoperativoFiscalización migratoriaMinisterio de Seguridad

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