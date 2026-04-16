Fiscalización migratoria y detección de prófugos de la justicia: Realizan megaoperativo en 30 puntos de la Región Metropolitana

La Delegación Presidencial Metropolitana y el Ministerio de Seguridad Pública realizan la noche de este miércoles un megaoperativo coordinado que se despliega simultáneamente en 30 puntos estratégicos de la Región Metropolitana. La ofensiva cuenta con la participación activa de Carabineros y la PDI.

La intervención se divide en distintos ejes operativos diseñados para abordar diversas vulnerabilidades delictivas. Entre ellos destacan 11 operativos conjuntos entre ambas policías, enfocados específicamente en la fiscalización migratoria.

Estas acciones incluyen, además, controles de identidad y vehiculares orientados a la detección de delitos de mayor complejidad.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, entregó detalles del despliegue policial en Estación Central y aseguró que “estamos en 30 puntos dentro de la Región Metropolitana devolviendo la seguridad a nuestro país. Estamos con más de 700 funcionarios entre PDI y Carabineros y distintos actores de las municipalidades que nos colaboran con este control para ver, tanto a personas que hayan ingresado de manera irregular a nuestro país”.

Operativo de fiscalización de migrantes en Estación Central. Foto: José Carvajal Vega / La Tercera.

“Sé que en este momento hay tres personas que están ya, y sabemos que no están en nuestro país de forma irregular”, afirmó Steinert sobre los resultados del operativo.

Sobre el futuro de estas personas, la secretaria de Estado afirmó que “claramente las personas que no están de manera regular en nuestro país al procedimiento administrativo”.

En el lugar la titular de Seguridad, fue consultada por la diferencia del operativo actual con lo realizado durante el gobierno anterior.

“Mire, yo no tengo noticias de otros años. Puedo decirles desde el gobierno del Presidente Kast, que nosotros hemos realizado distintos operativos unidos, tanto Carabineros, PDI; en algunas ocasiones ha participado la Policía Marítima, hoy día se encuentra en las municipalidades y otros servicios públicos. El primero lo hicimos el 12, 13 y 14 de marzo con más de 2.905 aproximadamente personas prófugas de la justicia”, defendió la ministra.

Foco en el microtráfico y armas

El despliegue no solo apunta a la regularidad administrativa, sino que busca identificar y detener flagrancias vinculadas al microtráfico y tráfico de drogas, el porte ilegal de armas y la ubicación de personas que se encuentran en calidad de prófugos de la justicia.

Complementariamente, el plan contempla la realización de 16 patrullajes mixtos integrados por efectivos de Carabineros e inspectores municipales.

Las autoridades se encuentran monitoreando los resultados preliminares del despliegue.

Codina: “Estamos decididos a recuperar los espacios públicos”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, dio contexto del operativo realizado en Estación Central en el sector de Toro Mazote con Alameda, conocido como la “pequeña Caracas”, donde llegó también de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

El delegado explicó que “nosotros desde la Delegación hemos coordinado esta acción siempre con el apoyo irrestricto del Ministerio de Seguridad y del ministro del Interior, Claudio Alvarado, junto con el resto de los equipos y también con la colaboración de las policías, Carabineros y PDI”.

La ministra Trinidad Steinert y el delegado de la RM, Germán Codina. Foto: José Carvajal Vega / La Tercera.

“Hoy estamos nuevamente en la ‘pequeña Caracas’, pero también estamos en 40 comunas simultáneamente. Este es probablemente el operativo más grande que ha habido en la RM en la historia y es una muestra más que estamos decididos a recuperar los espacios públicos y a brindarle tranquilidad a la gente. Es un mandato ciudadano y los lineamientos del Presidente Kast”, detalló respecto al objetivo del despliegue policial.

Sobre qué ocurrirá con las personas controladas que tenga órdenes de detención u otra irregularidad en el país, Codina explicó que “nosotros estamos cumpliendo una orden presidencial”.