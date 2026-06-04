Mantienen la alerta ambiental para este jueves en la RM: revisa la restricción vehicular

Debido a las adversas condiciones de ventilación previstas para la cuenca de Santiago, y con el fin de resguardar la salud de la población, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana mantuvo la alerta ambiental preventiva para este jueves 4 de junio.

Según se informó desde la delegación, “a las 08:00 horas del martes 2 de junio, la estación de El Bosque constató Alerta Ambiental por MP2.5, condición que se mantuvo hasta la madrugada de este miércoles 3 de junio. En tanto el resto de las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente, se mantuvieron en niveles de bueno y regular”.

Se agregó que “en términos meteorológicos, se observó un régimen anticiclónico debilitado en superficie e ingreso de vaguada en altura. Para este jueves 4 de junio, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se prevé circulación ciclónica en superficie y vaguada en altura, con temperaturas extremas de 7º y 20ºC. No existe probabilidad de advección costera hacia la cuenca”.

De esta forma, las autoridades recordaron la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana y que, asimismo, las quemas agrícolas están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre en toda la RM.

Restricción vehicular

Por otra parte, la restricción vehicular rige de acuerdo con el calendario dispuesto por la autoridad de Transportes:

- Automóviles con sello verde con placas patente terminadas en 4 y 5, al interior del anillo de Américo Vespucio (AAV) y fuera de este en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago entre las 07.30 y las 21.00 horas.

- La totalidad de los automóviles sin sello verde, por el interior del AAV.

- Los vehículos sin sello verde con placas finalizadas en 8, 9, 0 y 1, en tanto, no pueden transitar por el exterior del AAV, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

- Las motocicletas con los dígitos finales 4 y 5, tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

- Buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales, sin sello, con patentes terminadas en 8, 9, 0 y 1 estarán afectos en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, entre las 10.00 y 16.00 horas.

- Vehículos de transporte de carga sin sello verde, con patentes finalizadas en 8, 9, 0 y 1, no pueden transitar al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.