Mantienen la alerta ambiental para este jueves en la RM: revisa la restricción vehicular
Desde la Delegación Presidencial Metropolitana indicaron que la estación de monitoreo El Bosque mantuvo el rango de alerta ambiental desde el martes hasta la madrugada de este miércoles 3 de junio.
Debido a las adversas condiciones de ventilación previstas para la cuenca de Santiago, y con el fin de resguardar la salud de la población, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana mantuvo la alerta ambiental preventiva para este jueves 4 de junio.
Según se informó desde la delegación, “a las 08:00 horas del martes 2 de junio, la estación de El Bosque constató Alerta Ambiental por MP2.5, condición que se mantuvo hasta la madrugada de este miércoles 3 de junio. En tanto el resto de las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente, se mantuvieron en niveles de bueno y regular”.
Se agregó que “en términos meteorológicos, se observó un régimen anticiclónico debilitado en superficie e ingreso de vaguada en altura. Para este jueves 4 de junio, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se prevé circulación ciclónica en superficie y vaguada en altura, con temperaturas extremas de 7º y 20ºC. No existe probabilidad de advección costera hacia la cuenca”.
De esta forma, las autoridades recordaron la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana y que, asimismo, las quemas agrícolas están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre en toda la RM.
Restricción vehicular
Por otra parte, la restricción vehicular rige de acuerdo con el calendario dispuesto por la autoridad de Transportes:
- Automóviles con sello verde con placas patente terminadas en 4 y 5, al interior del anillo de Américo Vespucio (AAV) y fuera de este en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago entre las 07.30 y las 21.00 horas.
- La totalidad de los automóviles sin sello verde, por el interior del AAV.
- Los vehículos sin sello verde con placas finalizadas en 8, 9, 0 y 1, en tanto, no pueden transitar por el exterior del AAV, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.
- Las motocicletas con los dígitos finales 4 y 5, tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.
- Buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales, sin sello, con patentes terminadas en 8, 9, 0 y 1 estarán afectos en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, entre las 10.00 y 16.00 horas.
- Vehículos de transporte de carga sin sello verde, con patentes finalizadas en 8, 9, 0 y 1, no pueden transitar al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.
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