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    Alcalde de Alto del Carmen reporta desaparecido tras avalancha de nieve y pide decretar zona de catástrofe

    “Estamos bastante preocupados por todos los daños que hemos tenido en la comuna en partes viales, canales de regadío, casas inundadas y un montón de situaciones”, expresó.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Alcalde de Alto del Carmen denuncia desaparición de una persona tras avalancha de nieve y pide decretar estado de catástrofe

    El alcalde de la comuna de Alto del Carmen, Cristian Olivares, denunció este domingo la desaparición de una persona tras una avalancha de nieve en el sector de Juntas de Valeriano en la Región de Atacama, una de las más afectadas producto del sistema frontal.

    “Quiero reportar la información que ha llegado hacia la municipalidad respecto de un desprendimiento de nieve que cayó en la localidad de Juntas de Valeriano, donde se encuentra una persona desaparecida”, comunicó el edil a través de redes sociales.

    Olivares denunció, además, que no han “tenido mucha ayuda de nivel central”, pues pidieron un helicóptero que ha podido sobrevolar la zona debido a las condiciones climáticas.

    “Estamos bastante preocupados por todos los daños que hemos tenido en la comuna en partes viales, canales de regadío, casas inundadas y un montón de situaciones”, expresó.

    El municipio informó que en el sector de Juntas de Valeriano se registra aproximadamente un metro de nieve acumulada y que las precipitaciones continúan siendo intensas, “por lo que el riesgo de crecidas, rodados y deslizamientos se mantiene alto”.

    Pide decretar zona de catástrofe en la comuna

    En ese sentido, el jefe comunal solicitó a las autoridades del gobierno central que Alto del Carmen sea declarado Zona de Catástrofe, “con el propósito de disponer de mayores recursos, equipamiento especializado y vehículos que permitan fortalecer las labores de búsqueda, rescate y respuesta frente a la contingencia”.

    La petición de Olivares se suma a la determinación de otras autoridades del Norte Chico para que el gobierno del Presidente José Antonio Kast declare Estado de Catástrofe en las regiones de Atacama y Coquimbo para combatir el sistema frontal.

    La comuna de Alto del Carmen mantiene el corte de rutas preventivo en el sector de El Maitén y El Terrón por un peligro inminente del desborde de ríos. Además, la ruta que une la comuna con Vallenar continua con los trabajos de despeje.

    Lee también:

    Más sobre:Región de AtacamaAlto del Carmensistema frontalEstado de CatástrofeCristian OlivaresJuntas de Valeriano

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