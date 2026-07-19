Gobierno evalúa cortes de agua en La Serena-Coquimbo y acelera reposición eléctrica en Valparaíso

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que el sistema de respuesta frente a emergencias se ha ido fortaleciendo y valoró positivamente la planificación y el despliegue realizado por el Gobierno ante el sistema frontal que afecta a distintas regiones del país.

En entrevista con 24 Horas de TVN, la autoridad sostuvo que la coordinación regional entre Senapred, municipios, Fuerzas Armadas, Bomberos, Carabineros, organismos técnicos y empresas de servicios da cuenta de un “robustecimiento” de la institucionalidad encargada de enfrentar riesgos y catástrofes.

Pavez destacó que desde comienzos de año se identificaron cerca de 15 mil puntos críticos para el Plan Invierno y afirmó que los trabajos preventivos permitieron reducir las posibles consecuencias del temporal.

Gobierno evalúa cortes de agua en Coquimbo y acelera reposición eléctrica en Valparaíso JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Creemos que el balance a la postre va a ser positivo de la forma en que nosotros hemos desplegado preventivamente maquinarias, trabajos y también la forma proactiva en que se ha ido atendiendo la emergencia”, sostuvo.

Respecto de la situación actual, señaló que las tres mayores preocupaciones del Ejecutivo son Atacama, especialmente el acceso hacia Alto del Carmen y San Félix; Ovalle, por los efectos de la turbiedad en las fuentes de agua; y la reposición del suministro eléctrico en Valparaíso.

En Atacama, equipos y maquinarias trabajan para despejar las rutas que mantienen aisladas algunas localidades. Sin embargo, el subsecretario reconoció que todavía no existe una estimación de tiempo para restablecer completamente la conectividad.

Gobierno evalúa cortes de agua en Coquimbo y acelera reposición eléctrica en Valparaíso

“No tengo un estimado de tiempo para decirle cuándo se va a despejar, pero hoy día la prioridad es esa”, explicó.

En la Región de Coquimbo, Pavez informó que existen localidades rurales aisladas por la activación de quebradas, aunque aclaró que no todas las situaciones presentan la misma gravedad. Añadió que el Gobierno está reforzando las capacidades aéreas para realizar evacuaciones, monitoreo y entrega de ayuda.

Según detalló, ya hay tres helicópteros disponibles y otro aparato se dirigía desde Santiago hacia la zona. Además, indicó que se evalúa sumar nuevos recursos aéreos debido a las dificultades de acceso terrestre.

Gobierno evalúa cortes de agua en Coquimbo y acelera reposición eléctrica en Valparaíso Alejandro Pizarro/Aton Chile

Posibles cortes de agua en Coquimbo y Ovalle

Otra de las principales preocupaciones corresponde a la alta turbiedad de los ríos que abastecen a la Región de Coquimbo.

Pavez señaló que las autoridades analizan la posibilidad de realizar un corte preventivo de agua potable en la conurbación Coquimbo-La Serena durante la tarde o noche, aunque precisó que la decisión todavía se encuentra en evaluación.

En caso de concretarse, ya existe un plan de contingencia que considera estanques y camiones aljibe para abastecer a la población.

Gobierno evalúa cortes de agua en Coquimbo y acelera reposición eléctrica en Valparaíso Alejandro Pizarro/Aton Chile

En Ovalle, en tanto, se estudia mantener el agua únicamente para usos sanitarios, como la descarga de los baños, pero no para consumo humano, mientras se analiza la calidad del recurso.

Pese a ello, aseguró que el abastecimiento de agua potable está garantizado para las localidades afectadas, incluidas aquellas que permanecen aisladas.

Reposición eléctrica en Valparaíso

Sobre Valparaíso, el subsecretario informó que la reposición del servicio eléctrico avanza progresivamente.

Indicó que a las 8.30 horas permanecían 111.800 clientes sin suministro, una cifra menor a los 121 mil registrados la noche anterior y a los 187 mil contabilizados durante la mañana del sábado.

Pavez señaló que las empresas mantienen un despliegue especial, con apoyo de cuadrillas provenientes de Santiago, y que las labores se concentran en siete comunas con mayor afectación.

Gobierno evalúa cortes de agua en Coquimbo y acelera reposición eléctrica en Valparaíso

Bono de Enseres

Finalmente, el subsecretario explicó que el Bono de Enseres corresponde a una ayuda económica de emergencia entregada por una sola vez a las familias cuyas viviendas o pertenencias resulten afectadas.

Para acceder al beneficio, el Ministerio de Desarrollo Social debe aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento que permite determinar la magnitud del daño.

El monto puede ir desde aproximadamente $350 mil hasta $1,5 millones, dependiendo del nivel de afectación registrado. Pavez señaló que el mecanismo estará disponible en los territorios afectados, aunque en algunas zonas será necesario esperar que desciendan las aguas para realizar los catastros correspondientes.