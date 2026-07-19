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    Autoridades de Coquimbo piden a Presidente Kast decretar zona de catástrofe y destinar más recursos a la región

    A juicio del edil, los cerca de $2.000 millones provenientes del presupuesto regional, destinados a dividirse entre 15 comunas, son “insuficientes” para la reconstrucción de caminos, puentes e infraestructura pública.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Autoridades de Coquimbo piden a Presidente Kast decretar zona de catástrofe y destinar más recursos a la región Alejandro Pizarro/Aton Chile

    El alcalde de la ciudad de Coquimbo, Ali Manouchehri pidió a las gobierno declarar zona de catástrofe en la región y que activen el 2% constitucional para reconstruir la zona fuertemente afectada por el sistema frontal que mantiene en Alerta Roja a la región.

    En concreto, el también presidente de los alcaldes de la región emplazó al Mandatario José Antonio Kast para que declare zona afectada por catástrofe y active el 2% constitucional. Esto, con el objetivo de inyectar recursos frescos desde el nivel central y no perjudicar las arcas locales.

    Según el jefe comunal, “la Región de Coquimbo enfrenta una emergencia que supera ampliamente su capacidad financiera” del municipio y el Gobierno Regional.

    Autoridades de Coquimbo piden a Presidente Kast decretar zona de catástrofe y destinar más recursos a la región . En la imagen, el alcalde Ali Manouchehri.

    A juicio del edil, los cerca de $2.000 millones provenientes del presupuesto regional, destinados a dividirse entre 15 comunas, son “insuficientes” para la reconstrucción de caminos, puentes e infraestructura pública.

    “Esa cifra no alcanza ni para reponer uno de los puentes caídos, mucho menos para reconstruir la gran cantidad de viviendas afectadas. Además, son recursos que salen del propio presupuesto de inversión de la región. No son recursos nuevos”, afirmó.

    “Por eso exigimos al Presidente de la República declarar zona afectada por catástrofe y activar el 2% constitucional, destinando recursos frescos desde el Gobierno central”, agregó el edil.

    Manouchehri sostuvo que “no le pidan a la Región de Coquimbo que se reconstruya sola. El Estado tiene las herramientas. Lo que falta es la decisión de usarlas”.

    Jefa de bancada del FA solicita Estado de Catástrofe en la zona

    A la ofensiva municipal se sumó la diputada por la región y jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, quien recorrió la zona y respaldó la necesidad de decretar el Estado de Catástrofe.

    “Hemos podido recorrer diversos lugares de la Región de Coquimbo y creemos que es urgente que se declare estado de catástrofe para nuestra región”, sostuvo.

    “Hoy tuve la posibilidad de visitar tres condominios de la comuna y pudimos ver departamentos totalmente mojados, donde personas mayores, niños, niñas y mujeres embarazadas se encuentran en la incertidumbre y bajo el riesgo de contraer enfermedades producto de la humedad”, agregó la diputada.

    Autoridades de Coquimbo piden a Presidente Kast decretar zona de catástrofe y destinar más recursos a la región . En la imagen, la diputada Carolina Tello (FA). SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En tanto, Tello informó que ya coordinó acciones con la delegación presidencial regional para que equipos de la Seremi de Vivienda evalúen los daños estructurales.

    Asimismo, la parlamentaria aseguró que desde el Congreso continuará impulsando acciones para apoyar a damnificados. “Desde el Parlamento presentaremos los oficios de fiscalización, los proyectos que correspondan y seguiremos ejerciendo nuestro rol fiscalizador”, afirmó.

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    Más sobre:CoquimboRegión de CoquimboAli ManouchehriCarolina TelloJosé Antonio Kastsistema frontal

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