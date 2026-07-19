Sistema frontal: Ripamonti oficia a la SEC por demoras en reposición de energía en Viña del Mar

Por retrasos en la reposición del suministro eléctrico en Viña del Mar, la alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti, exigió una investigación a la Superintendencia de Energía y Combustibles (SEC), además de sanciones.

Entre las 12:00 y las 16:00 horas del pasado sábado 18 de julio, sobre 12 mil habitantes de la ciudad costera se encontraban sin energía, en el marco del sistema frontal que afecta a 10 regiones de Chile.

“Miles de personas en Viña del Mar se esfuerzan todos los meses por pagar a tiempo sus cuentas de los servicios eléctricos. ¿Por qué entonces, cuando existe un evento climático de estas características, que está anunciado con anticipación, las compañías eléctricas no se preparan ni tienen los equipos suficientes para reponer la energía a tiempo?“, cuestionó la jefa comunal.

En esta línea, la edil envió un oficio dirigido a Marta Cabezas, superintendenta de la SEC, para que se inicie un procedimiento de indagatoria y fiscalización a las empresas concesionarias de distribución eléctrica que operan en Viña. Esto, para determinar si existen eventuales infracciones incurridas, que hayan derivado en una tardanza en la reposición del suministro.

“Desde Reñaca a Villa Hermosa, desde Forestal hasta Nueva Aurora y Achupallas han existido vecinos y clientes con cerca de dos días sin luz, lo que nos parece inaceptable”, cuestionó Ripamonti.

Así, la alcaldesa señaló que busca esclarecer si las concesionarias se prepararon como correspondía para la emergencia y conocer la forma en la que responderán en los siguientes eventos climáticos.

Marejadas en el borde costero de Viña del Mar durante el 16 de Julio, en el contexto del sistema frontal MANUEL LEMA/ATON CHILE

En el escrito la autoridad comunal precisó que, a la fecha de su redacción, la interrupción afectaba a 12.261 usuarios de Viña del Mar, sin que “las empresas concesionarias hayan procedido a la reposición íntegra y oportuna del servicio”.

Por lo mismo, denuncia la gravedad presente en la tardanza para restablecer el suministro eléctrico, “toda vez que compromete la continuidad de un servicio público esencial, afectando el normal desenvolvimiento de las actividades domésticas, comerciales y de servicios de la comunidad, así como el funcionamiento de servicios críticos dependientes del suministro eléctrico”.

Sobre este punto, Ripamonti recalca la potencial afectación de usuarios con condición de electrodependientes, que “compromete gravemente los derechos garantizados en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República”.

Así, la alcaldesa manifiesta que las circunstancias apuntan a un posible incumplimiento de las empresas concesionarias en los plazos máximos de reposición exigibles conforme a la normativa sectorial vigente, los estándares de calidad y en la continuidad del servicio.

En el evento de que se acrediten los incumplimientos, la autoridad comunal solicitó aplicar las sanciones correspondientes a la Ley 18.410 , además de normativa aplicable según la gravedad de los hechos.

Por esto, solicitó disponer que las concesionarias paguen compensaciones correspondientes a los clientes afectados, conforme al artículo 16 B de la Ley N° 18.410.