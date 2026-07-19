SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Sistema frontal: Ripamonti oficia a la SEC por demoras en reposición de energía en Viña del Mar

    En el escenario de que se acrediten eventuales incumplimientos, la autoridad comunal solicitó aplicar las sanciones correspondientes y que las empresas concesionarias paguen compensaciones a los usuarios afectados.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Sistema frontal: Ripamonti oficia a la SEC por demoras en reposición de energía en Viña del Mar MANUEL LEMA/ ATON CHILE

    Por retrasos en la reposición del suministro eléctrico en Viña del Mar, la alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti, exigió una investigación a la Superintendencia de Energía y Combustibles (SEC), además de sanciones.

    Entre las 12:00 y las 16:00 horas del pasado sábado 18 de julio, sobre 12 mil habitantes de la ciudad costera se encontraban sin energía, en el marco del sistema frontal que afecta a 10 regiones de Chile.

    “Miles de personas en Viña del Mar se esfuerzan todos los meses por pagar a tiempo sus cuentas de los servicios eléctricos. ¿Por qué entonces, cuando existe un evento climático de estas características, que está anunciado con anticipación, las compañías eléctricas no se preparan ni tienen los equipos suficientes para reponer la energía a tiempo?“, cuestionó la jefa comunal.

    En esta línea, la edil envió un oficio dirigido a Marta Cabezas, superintendenta de la SEC, para que se inicie un procedimiento de indagatoria y fiscalización a las empresas concesionarias de distribución eléctrica que operan en Viña. Esto, para determinar si existen eventuales infracciones incurridas, que hayan derivado en una tardanza en la reposición del suministro.

    “Desde Reñaca a Villa Hermosa, desde Forestal hasta Nueva Aurora y Achupallas han existido vecinos y clientes con cerca de dos días sin luz, lo que nos parece inaceptable”, cuestionó Ripamonti.

    Así, la alcaldesa señaló que busca esclarecer si las concesionarias se prepararon como correspondía para la emergencia y conocer la forma en la que responderán en los siguientes eventos climáticos.

    Marejadas en el borde costero de Viña del Mar durante el 16 de Julio, en el contexto del sistema frontal MANUEL LEMA/ATON CHILE

    En el escrito la autoridad comunal precisó que, a la fecha de su redacción, la interrupción afectaba a 12.261 usuarios de Viña del Mar, sin que “las empresas concesionarias hayan procedido a la reposición íntegra y oportuna del servicio”.

    Por lo mismo, denuncia la gravedad presente en la tardanza para restablecer el suministro eléctrico, “toda vez que compromete la continuidad de un servicio público esencial, afectando el normal desenvolvimiento de las actividades domésticas, comerciales y de servicios de la comunidad, así como el funcionamiento de servicios críticos dependientes del suministro eléctrico”.

    Sobre este punto, Ripamonti recalca la potencial afectación de usuarios con condición de electrodependientes, que “compromete gravemente los derechos garantizados en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República”.

    Así, la alcaldesa manifiesta que las circunstancias apuntan a un posible incumplimiento de las empresas concesionarias en los plazos máximos de reposición exigibles conforme a la normativa sectorial vigente, los estándares de calidad y en la continuidad del servicio.

    En el evento de que se acrediten los incumplimientos, la autoridad comunal solicitó aplicar las sanciones correspondientes a la Ley 18.410, además de normativa aplicable según la gravedad de los hechos.

    Por esto, solicitó disponer que las concesionarias paguen compensaciones correspondientes a los clientes afectados, conforme al artículo 16 B de la Ley N° 18.410.

    Sistema frontal: Ripamonti oficia a la SEC por demoras en reposición de energía en Viña del Mar

    Lee también:

    Más sobre:Macarena RipamontiViña del MarSECCortes de luz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno evalúa cortes de agua en La Serena-Coquimbo y acelera reposición eléctrica en Valparaíso

    Ejército despliega hospital modular en Ovalle tras inutilización de cinco pabellones por lluvias

    Autoridades de Coquimbo piden a Presidente Kast decretar zona de catástrofe y destinar más recursos a la región

    Padre de carabinero fallecido en Valdivia recuerda su vocación: había postulado a la Escuela de Suboficiales

    Irán afirma que dos buques sufrieron incidentes en Ormuz tras intentar cruzar por ruta no autorizada

    Sistema frontal: Senapred contabiliza cuatro fallecidos y concentra preocupación en Atacama y Coquimbo

    Lo más leído

    1.
    Diez felicitaciones en su hoja de vida: Quién era Marcos Cosme, el carabinero fallecido tras ser baleado en Región de Los Ríos

    Diez felicitaciones en su hoja de vida: Quién era Marcos Cosme, el carabinero fallecido tras ser baleado en Región de Los Ríos

    2.
    Padre de carabinero fallecido en Valdivia recuerda su vocación: había postulado a la Escuela de Suboficiales

    Padre de carabinero fallecido en Valdivia recuerda su vocación: había postulado a la Escuela de Suboficiales

    3.
    La fama indeseada de Pío Nono

    La fama indeseada de Pío Nono

    4.
    Poduje cita a constructora Ingevec por inundaciones en condominio de Talagante y advierte medidas si no hay solución

    Poduje cita a constructora Ingevec por inundaciones en condominio de Talagante y advierte medidas si no hay solución

    5.
    Roberto Merino: “Esa épica post Revolución Francesa es un sueño incubado en la izquierda, que vio algo de eso en el estallido social”

    Roberto Merino: “Esa épica post Revolución Francesa es un sueño incubado en la izquierda, que vio algo de eso en el estallido social”

    6.
    Muere carabinero herido en operativo en Valdivia para detener a prófugo por homicidio de Eugenio Nain

    Muere carabinero herido en operativo en Valdivia para detener a prófugo por homicidio de Eugenio Nain

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Servicios

    Sistema frontal: ¿qué zonas no tendrán clases este lunes 20 de julio?

    Sistema frontal: ¿qué zonas no tendrán clases este lunes 20 de julio?

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

    Temblor hoy, domingo 19 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 19 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno evalúa cortes de agua en La Serena-Coquimbo y acelera reposición eléctrica en Valparaíso
    Chile

    Gobierno evalúa cortes de agua en La Serena-Coquimbo y acelera reposición eléctrica en Valparaíso

    Ejército despliega hospital modular en Ovalle tras inutilización de cinco pabellones por lluvias

    Autoridades de Coquimbo piden a Presidente Kast decretar zona de catástrofe y destinar más recursos a la región

    Una reconstrucción de la caída de Sartor
    Negocios

    Una reconstrucción de la caída de Sartor

    Cada vez menos “diversión”: Cómo sobrevive Enjoy, sólo con su marca y dos casinos en regiones

    Daniel Mas: “Vamos a lanzar un nuevo paquete de medidas pro empleo en el corto plazo”

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026
    Tendencias

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026

    Cómo ir regularmente a museos, teatros, conciertos y cines podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Golpe de autoridad en la Fórmula 1: Antonelli conquista el GP de Bélgica tras superar a Leclerc en una dura batalla
    El Deportivo

    Golpe de autoridad en la Fórmula 1: Antonelli conquista el GP de Bélgica tras superar a Leclerc en una dura batalla

    “Humillada, superada y destrozada”: las críticas a Francia por el rendimiento mostrado ante Inglaterra en el Mundial

    Ronaldo se la juega y elige a su favorito para quedarse con el Mundial: “España gana, y fácil”

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)
    Tecnología

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly

    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    Inti Illimani sigue el camino: “Si estuviéramos viviendo de glorias pasadas, ahí sí deberíamos colgar los botines”

    Irán afirma que dos buques sufrieron incidentes en Ormuz tras intentar cruzar por ruta no autorizada
    Mundo

    Irán afirma que dos buques sufrieron incidentes en Ormuz tras intentar cruzar por ruta no autorizada

    Kuwait denuncia seguidilla de ataques iraníes a central eléctrica y de agua

    Ataque de misiles rusos deja un fallecido y cinco heridos en Kiev

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer
    Paula

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino