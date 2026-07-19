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    Sistema frontal: Senapred contabiliza cuatro fallecidos y concentra preocupación en Atacama y Coquimbo

    En la noche más tranquila de lo que va de la emergencia, las autoridades registraron 1.652 personas damnificadas, 1.519 albergadas y 16.607 aisladas.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Sistema frontal: Senapred contabiliza cuatro fallecidos y concentra preocupación en Atacama y Coquimbo Alejandro Pizarro/Aton Chile

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizó este domingo una actualización del estado de la emergencia que atraviesa el país a raíz del sistema frontal.

    Si bien las autoridades señalaron que fue una “noche más tranquila” de la emergencia, enfatizaron que los esfuerzos estarán puestos en la provincia del Huasco, Región de Atacama, y la Región de Coquimbo, las zonas más afectadas por el temporal.

    Por lo tanto, la directora del organismo, Alicia Cebrián, informó que se mantienen cuatro personas fallecidas, una desaparecida en la Región del Maule y hay 14 lesionadas, en el tramo entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

    El reporte contabilizó, además, 1.652 personas damnificadas, 1.519 albergadas y 16.607 aisladas. Las autoridades advirtieron que estos datos podrían modificarse durante la jornada, a medida que los equipos logren acceder a las localidades que permanecen incomunicadas y completar la evaluación de los daños.

    En materia habitacional, se registraron 21 viviendas destruidas, 544 con daño mayor, 12.681 con daño menor y otras 1.429 todavía en evaluación.

    “Los daños en vivienda tienen que ser evaluados en la medida que la situación de emergencia vaya bajando en las distintas localidades y los equipos puedan llegar a hacer la constatación efectiva”, explicó la directora de Senapred.

    Asimismo, Cebrián comunicó que Senapred ha emitido solo 66 alarmas del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) desde el comienzo del sistema frontal y solo un mensaje preventivo este domingo.

    “Fue una noche bastante más tranquila en cuanto a la necesidad de alertamiento de mensajes SAE”, señaló.

    Daños en el Hospital de Ovalle

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, puntualizó que una de las situaciones más complejas se registró en Ovalle, donde las precipitaciones provocaron daños intensos en cinco de los siete pabellones del hospital de la comuna.

    Ante este escenario, el Ministerio de Salud estimó que la recuperación de la infraestructura será lenta. Por lo tanto, el gobierno dispuso el traslado de un hospital modular del Ejército a la zona.

    En esa misma línea, el suministro de agua potable fue interrumpido en toda la comuna, específicamente hay 33.669 clientes afectados por cortes en la Región de Coquimbo. Sin embargo, las autoridades aseguraron que se mantiene activo un plan de abastecimiento alternativo mediante estanques y otros mecanismos de distribución.

    El Ejecutivo también reforzó las operaciones aéreas en la zona. Durante la jornada anterior se rescató a cerca de 25 personas mediante 12 vuelos de helicóptero. Para este domingo se encontraban disponibles tres aeronaves pertenecientes a Carabineros, el Ejército y la Fuerza Aérea.

    Suministro eléctico

    Respecto de suministro eléctrico, Pavez informó que el mayor número de afectados a nivel nacional se produjo el jueves 16, cuando 658.128 clientes quedaron sin servicio.

    La cifra disminuyó a 370.594 clientes durante la mañana del sábado y a 255.683 durante la noche de esa misma jornada.

    En la Región de Valparaíso, el máximo se registró el viernes, con 236.687 clientes sin electricidad. Durante la mañana de este domingo, el número se redujo a 111.842 hogares y establecimientos sin suministro.

    El subsecretario explicó que la reposición ha sido compleja debido a la dispersión territorial de los daños provocados por las precipitaciones y la caída de infraestructura eléctrica.

    Evacuación preventiva en otras zonas

    Sobre la situación del campamento Ribera Río Mapocho 2, en Tiltil, Pavez sostuvo que los equipos de emergencia prepararon la evacuación de alrededor de 50 personas residentes de dicho lugar, debido al aumento del caudal del estero.

    De esta forma, los evacuados serán trasladados hasta el Liceo Polivalente C-82.

    Con todo, las autoridades comunicaron que las alertas rojas permanecen vigentes en la provincia del Huasco, Tierra Amarilla, la Región de Coquimbo, Valparaíso continental, Cauquenes, Parral y María Pinto.

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    Más sobre:Senapredsistema frontalMinisterio del InteriorMáximo Pavéz

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